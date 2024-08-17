Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son günlerde Afrika vaka sayısında ciddi artış olan Maymun Çiçeği hastalığı için tüm dünyada acil durum ilan etti.

DSÖ verilerine göre Afrika'da, Ocak ayından 8 Ağustos'a kadar 13 Afrika ülkesinde 2 bin 822 kişi virüse yakalandı, 14 bin 719 şüpheli vaka kayda geçti.

Ayrıca 517 kişi de hayatını kaybetti.

Hastalık enfekte hayvanların ısırıkları veya tırmalamaları, enfekte hayvanların kanı, vücut sıvıları veya döküntüleri ile doğrudan temas yoluyla bulaşabilir.







Ama asıl tehlike insanlar arasında bulaşmanın daha kolay olması: Solunum yolu damlacıkları, vücut sıvıları veya enfekte döküntüler ile doğrudan temas yoluyla olabiliyor.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de Maymun Çiçeği hastalığının görülmediğini, bu yüzden kısıtlama ve ek tedbir ihtiyacının bulunmadığını açıkladı.

Ama Kovid-19 salgının ülkemizde nasıl hızla yayıldığını tecrübe ettik. Bugün olmayan yarın olabilir!

Elbette Sağlık Bakanlığı tedbirlerini almaya başlamıştır.



CEYHAN'SIZ OLMAZ!

Bir salgın tehlikesi varsa Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'sız olmaz!

Koronavirüs salgını bittikten sonra köşesine çekilen, kamuoyunun unuttuğu Prof.

Dr. Mehmet Ceyhan, dün maymun çiçeği virüsünün koronavirüsten daha ölümcül olduğunu öne sürdü!

Ceylan küllerinden doğduğuna göre Maymun Çiçeği'ni yakın zamanda ülkemizde de görebiliriz! Sosyal medyada daha şimdiden "Küreselciler düğmeye bastılar", "Bill Gates, George Soros devrede", "Yine kapanma, maske ve aşı şartı getirip halka zulüm edecekler" yorumları görülmeye başlandı.

En çok şu yoruma güldüm: "Zaten geçen sefer herkese çip takmadılar mı? Düğmeye bas istediğini yaptır insanlara."

Yine başa mı dönüyoruz bilmiyorum ama dünyaya korku pompalanmaya başlandı!

Çip takma hikâyesi bana komik geliyor. Komplo teorilerini sevmem. Ancak Maymun Çiçeği küresel bir salgına dönüşse bile bu sefer insanları kolay kolay kapatamazlar, maske taktıramazlar, aşı yaptıramazlar gibime geliyor!

Peki, küreselcilerin asıl planı, beklentileri de Maymun Çiçeği'nin umursanmaması olabilir mi?

İşte komplo teorileri böyle bir şey! Sonu gelmez! Bir bulaştı mı beyinden çıkmaz!

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PERİBACALARI SKANDALI!

BIR giyim markası, reklam çekimleri için Nevşehir'in Avanos ilçesindeki Peribacalarına kimyasal maddeler kullanarak pamuk yapıştırdı.

Jandarma ekipleri çekimlere müdahale etti. Çalışmaları yapan kişiler hakkında tutanak tutuldu.

Ayrıca firmanın çalışmaları kaya oyma ve yapıya zarar verme gerekçesiyle durduruldu.

Pamuk deyip geçmeyin!







Kimyasal madde püskürtülerek yapıştırılan elyaf ve pamuk Peribacalarına zarar vermiş!

Bu skandaldan giyim markasının haberi olmamış olabilir. Reklam ajansı ve çekim için mekân tasarımı yapanlar bu işten sorumlu olabilir!

Bu tarz çekimler dünyadaki belli başlı tarihi alanlarda da yapılıyor ama çekim aşaması sıkı denetleniyor.

Bizde çekime izin verip, sonrasında takip etmeyenler bence skandalın asıl sorumluları.

Tüm dünyanın yakından görmek için yarışa girdiği, ülkemizin kıymetli turizm hazinesi Peribacalarını bile koruyamıyorsak vah halimize!

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SAHTE YORUMLARA CEZA

SAHTE çevrimiçi ürün incelemeleri ABD'de resmen yasaklandı.

Özellikle sahte olumlu veya olumsuz yorumlar yazdırarak haksız rekabet yaratmak isteyen işletmelere ciddi yaptırımlar uygulanacak.

Yasa, ayrıca içeriden yapılan incelemeler, şirket tarafından kontrol edilen inceleme siteleri ve sahte sosyal medya etkileşimleri gibi çeşitli aldatıcı yöntemleri de kapsıyor.







ABD'li tüketiciler için güzel bir gelişme.

Günümüzde alışveriş artık internetten yapılıyor. Ve ürünlerle ilgili yorumlar, ürün inceleme videoları büyük önem taşıyor.

Bu restoran, otel, spor salonu, sinema vs. işletmeler için de geçerli.

Bir ürün ya da yer hakkında yapılan yorumlar tüketicilerin kararlarını etkiliyor.

Parayla yazdırılan sahte olumlu yorumlar da tüketicileri aldattığı için büyük sorun!

Bazı şirketler sırf rakiplerine zarar vermek için inandırıcı olumsuz yorum yazmaları, düşük puan vermeleri vs. için editörler çalıştırıyor!

Haksız yere yazılmış kötü yorumlar yüzünden zarar gören işletmeler, şirketler var.

Umarım Türkiye'de de sahte yorum ve içerik videolarını engelleyecek ABD'dekine benzer bir uygulama hayata geçirilir.

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SÜREKLİ YALAN SÖYLEYENLERE KÖTÜ HABER

JUSTINE Moore adlı bir X kullanıcısı ChatGPT'ye kendisinin dört fotoğrafını yükleyerek boyunu tahmin etmesini istedi.

Bununla kalmadı, arkadaşlarının fotoğraflarıyla da ChatGPT'yi test etti.

Mashable Türkiye'nin haberine göre ChatGPT'nin tahminleri kişilerin boylarını +/- 2.5 santimetre yanılma payıyla tutuyor.

Habere göre yapay zekâ fotoğraflardan boyu tahmin ederken kişinin görüntüsü dışında fotoğrafta yer alan eşya, bitki, yapı vs. nesnelerin boyutlarını da hesaba katarak gerçek boy ölçüsünü büyük oranda tutturuyor!







Özellikle erkekler sosyal medyada flört ederken boy uzunluklarını gerçekte olandan daha yüksek söylüyorlar!

Elbette yüz yüze tanışınca gerçek ortaya çıkıyor.

Artık yapay zekâ sayesinde kadınlar yüz yüze görüşmeden önce erkeklerin boyunu öğrenebilecek! Tabii bu kadınlar için de geçerli.

İnsanlar yaşını da genelde yalan söylüyor!

Yapay zekâ insanların yaşını da doğru tahmin edebilir diye düşünüyorum.

Boy ya da yaş konusunda yalan söylemek insanların karakteri hakkında ipucu verdiği için ChatGPT ilk buluşmalardaki hayal kırıklığı oranı düşürebilir.

Artık boy konusunda yalan söyleyenler için dürüst olma vakti geldi. Yapay zekâ futboldaki 'VAR' sistemi gibi devreye girebilir ve anında kırmızı kart görebilirsiniz!