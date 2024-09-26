Son bir aydır bazı günler ATM'lerden para çekmekte zorlanıyordum.

Bazı bankaların ATM'si para yatırmayı kabul ediyordu ama 'Teknik arıza' benzeri açıklamalarla para vermiyordu.

Meğer bu ülkemizde genel bir sorunmuş.

Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre birçok ATM iki güne aşan sürelerde para vermediği oluyormuş.

ATM'lerin nakit para vermede zorluk çıkarmasıyla ilgili olarak uzmanlar bankaların müşteriye bilinçli nakit para vermek istemediklerini ve kredi kartıyla alışverişe yönlendirdiğini iddia ediyor.

Mantıklı bir iddia.







Kartla alışveriş yapılınca bankalar hem tüketiciden hem de işletme sahiplerinden komisyon alıyor.

Ayrıca nakit para akışı olmayınca EFT, Havale ücretlerinden de daha çok kazanıyorlar.

Ortak ATM'lerde ise farklı bankalardan para çekince yüksek komisyon alınıyor.

Aslında işlemlerin kredi kartıyla yapılmasından devlette kazanıyor. Kayıt dışı, vergisiz ödeme ve ticaretin de önüne geçiliyor ama bu durumdan en çok vatandaş zarar görüyor.

Haberde de belirtildiği gibi birçok emekli, yaşlı insan kredi kartı yerine nakit para kullanıyor.

Ve ATM'lerden para çekemeyince yaşlılar zor durumda kalıyorlar. Bu ülkede 16 milyon emekli var. Yaşlılar cepten banka uygulaması kullanamıyor. ATM'den para çekerken bile zorlananlar var.

Yüz binlerce insanın birçok ATM'den iki gün para çekememesi toplamda bankalara devasa bir günlük faiz kazandırıyor.

Parasını ATM'den çekmek insanların en doğal hakları.

Bunun engellenmesinin bir yaptırımı olmalı!

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İSRAİL EKONOMİSİ DİBİ GÖRDÜ

Independent Türkçe'nin AFP ajansına dayandırdığı habere göre yaklaşık bir yıldır süren Gazze savaşının İsrail ekonomisine büyük yük bindirdi.

Resmi verilere göre, 2023'ün 4. çeyreğinde yüzde 21 oranında küçülen İsrail'in gayri safi yurtiçi hasılası (GSYİH), bu yılın ilk üç ayında yüzde 14 oranında toparlandı. Ancak büyüme ikinci çeyrekte yüzde 0,7'yle durgunlaştı.







Uzmanlar yüksek yaşam maliyetleri ve ekonomik yavaşlamanın kaçınılmaz olarak yoksulluğun artmasıyla sonuçlandığını belirtiyor.

Tel Aviv'de gökdelen projelerinin ve ulaşım altyapı çalışmalarının yarım kaldığı belirtilirken, turizmin "dibe vurduğu" söyleniyor.

Hem de ABD ve Avrupa Birliği'nin büyük ekonomik ve siyasi desteğine rağmen İsrail ekonomisi büyük kan kaybediyor.

Ee bu kadar savaş, bu kadar askeri operasyona ekonomi mi kalır?

Ayrıca Filistin'de işlediği insanlık suçları da İsrail'in bazı müttefik ülkeleri kaybetmesine neden oluyor.

Umarım kötü giden ekonomi savaşı durdurur.

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'DÜNYAYI KURTARAN ADAM' İSPANYA'DA

İspanya'nın Sevilla kentindeki Cinesur Nervion Plaza sinemasında 'Dünyayı Kurtaran Adam' filminin restore edilmiş versiyonu 'Star Wars Turco' adıyla 28 Eylül Cumartesi günü izleyici ile buluşacak.

"Bir uzay destanı" diye tanıtılan film için uzak bir gezegende mahsur kalan iki Türk'ün hikâyesi diye bahsediliyor. Film, orijinal dilinde ve İspanyolca altyazı ile gösterilecek.

Çetin İnanç 1982 yılında 'Yıldız Savaşları: Bölüm IV' de dahil olmak üzere 19 Hollywood filminden kopyalanmış sahneler ve müziklerle bu filmi çekerken ne düşünüyordu acaba?







Cüneyt Arkın taştan güllelere ayaklarına bağlı koşarken "Biz ne çekiyoruz böyle yahu" demiş midir?

Tüm ekip, muhtemelen filmi Kapadokya'da çekerken, uzaylılar Cüneyt Arkın'ı at üstünde kovalarken ve "Ama gerçekte galaksideki dünya düşmanları ne kadar güçlü olursa olsun beyinleri yoktu" gibi saçma replikler söylenirken epey eğlenmiştir.

O yıllarda Hollywood filmlerin benzerlerini çekmek modaydı ama devasa bütçeli 'Yıldız Savaşları'nı çekerken ucuz kostümler, karton kılıçlar ve farklı filmlerden kesip kullanılan sahnelerle 'Dünyayı Kurtaran Adam', günümüzde bir kült efsaneye dönüştürdü.

Filmi asıl efsane yapan ise yapımcı Ed Glaser 'Turkish Star Wars' adıyla DVD olarak ABD'de satışa sunmasıydı. Film dünya çapında üne kavuştu Avrupa ve ABD'de yeniden gösterime girdi.

Çetin İnanç aslında Hollywood'un 'B' filmlerini çeken efsane Ed Wood'un yerli versiyonuydu.

Ve belki de dünyanın en kötü 'absürt' filmini çekerek 'B' türü filmlerinin büyük ustaları arasına girdi.

Sinema böyle bir şey işte en kötü filmi çekerek de usta bir yönetmen ve efsane eser yaratabiliyorsunuz.

Bizde de 'Dünyayı Kurtaran Adam' bir sinemada gösterime girse fena olmaz.

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ACİL İSTİFA ETMELİ

Ergin Ataman, Panathinaikos ile Galatasaray'ın oynadığı hazırlık maçında eliyle 3-1 yaparak 3-1'lik derbi maçın skoruna göndermede bulunmuştu.

Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe kulübü de A Milli Erkek Basketbol Takımı'na Ergin Ataman koç olduğu sürece sporcu göndermeme kararı aldı.

Ataman hatasını anlayıp özür diledi ama bunun da bir anlamı yoktu doğrusu.

Hepimiz bir takımı tutabiliriz, fanatik derecesinde takımımızı sevebiliriz.

Derbi sonrasında taraftarlar birbirlerini kızdırıp, dalga geçebilirler ama milli takımların başında olan koç ve teknik direktörler tarafsız kalmalı.

Bu hareketi Vincenzo Montella'nın yaptığını düşünün! Ortalık yıkılırdı.







Ataman'ın yapması da aynı etkinin bir tık altı gibi duruyor.

Ataman ile Fenerbahçe camiası arasında uzun süreden beri bu tarz atışmalar, gerginlikler yaşandı. Ataman ne yazık ki, bir koç olarak objektif, soğukkanlı olması gerekirken tribün amigosu gibi hareket etti.

Her fırsatta Fenerbahçe camiası ve taraftarının damarına bastı! Milli Takımı çalıştırmasa bu yaptıkları sorun olmazdı ama milli takım çalıştırmak seviyeli ve tarafsız olmayı gerektirir.

Sonuçta bu durumdan en çok etkilenen ne yazık ki, A Erkek Milli Basketbol Takımı olacak. Ataman şu an en başarılı yerli koç olsa bile, Milli takımın zarar görmemesi için acilen görevinden istifa etmeli!

Çok sevdiği Galatasaray kulübünden de basketbola gerçekten yatırım yapmasını istemeli.

Böylece Yunanistan'da çalışmak yerine gönül verdiği takımını tüm gücüyle çalıştırabilir!

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Altyazı

"Babalar evlatları için mücadele eder ve onlara verdiği sözler için yaşarlar" (Ayla)



