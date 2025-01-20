ABD hükümeti, Çin merkezli TikTok'un vatandaşlarının verilerini legal olmayan yollarla topladığını ve depoladığını iddia ederek platforma dava açmıştı.

ABD Yüksek Mahkemesi, söz konusu uygulamanın ABD'de yasaklanmasına ya da haklarının ABD'li bir şirkete devredilmesi gerektiğine karar vermişti.

TikTok'un itirazları sonuç vermedi. Ve dün bu uygulama ABD'de yasaklandı.

ABD ile ittifakı olan birçok ülke de TikTok'u yasaklıyor.

Amerikan halkı ise bir sosyal medya uygulamasının yasaklanmasıyla hayrete düşmüş durumda.

Bir Amerikan vatandaşının "Bir dakikada üç kez TikTok'u açtım, kapalı olduğunu unutup duruyorum…" diye yaptığı paylaşımla yaşanan şaşkınlığı özetliyor.







Aslında birçok ABD'li, insanların zamanını çalan, şiddet ve müstehcenlik yüklü kısa videolarla dolu olan bir uygulamanın bağımlısı olmaktan kurtulmuş oldu.

Bu zararlı uygulama yüzünden okuduğunu anlamayan, sosyalleşemeyen, dikkat algısı 20-30 saniye ile kısıtlı genç bir kuşak yetişti.

Bu tip uygulamaların uzun vadede toplumlar üzerinde yıkıcı etkileri de olacak.

Yasaktan en kârlı çıkan ise başta YouTube olmak üzere diğer kısa video yayımlayan uygulamalar olacak gibi gözüküyor.

'Diğer' dediğime bakmayın çoğu ABD merkezli.

Evet, TikTok veri topluyordu. Bu veriler öylesine değerli ki, Çin her ülkenin toplumsal yapısının röntgenini çekmiş oldu. Ve fark edilene kadar da TikTok'u kullanan kamu görevlilerinin cep telefonlarında değerli bilgiler de ele geçirildi.

TikTok benzeri uygulamaların algoritmalarıyla kitleleri manipüle bile edebilirsiniz.

Elbette TikTok veri toplayan tek uygulama değil. Çoğu topluyor!

Böylece bu kapatma kararıyla ABD hükümeti "Veriyi sadece bizim şirketler toplar" demiş oldu.

Bunun adı da demokrasi oluyor. Yersen tabii!

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MADALYALAR DÖKÜLÜYOR!



Bir sporcu için en değerli ödül olimpiyat madalyasıdır. Ama Paris Olimpiyatları'nda dereceye giren birçok sporcu, madalyasını Fransa'daki darphanesine geri gönderiyor.

ABD'li kaykay sporcusu Nyjah Huston, olimpiyatlarda ödül aldıktan sadece 10 gün sonra, 2 Ağustos'ta madalyasının kötü durumda olduğunu açıklamıştı.

Meğer sorun istisnai değilmiş. Olimpiyat Oyunları'ndan sadece dört ay sonra madalyalarda deformasyon yaşandı.

100'den fazla madalya 'kusurlu' oldukları gerekçesiyle sporcular tarafından iade edildi.







Fransa Olimpiyat Komitesi üretim ve kaliteden sorumlu üç müdürle yollarını ayırdı.

Madalyaların üretiminde kullandığı yeni ürünlerin bu soruna yol açtığı tahmin ediliyor.

Belki de tüm madalyalar deformasyona uğrayacak. Bu büyük bir skandal.

Muhtemelen ucuza kaçıldı. Ucuz ham maddenin üzeri güya gelişmiş bir maddeyle kaplandı.

Paris Yaz Olimpiyatları, sıra dışı olsun diye yapılan saçma açılış törenlerinin yer aldığı, erkeklerin kadın diye ringine çıktığı tarihin en kötü olimpiyatlarından biriydi.

Böyle kötü bir organizasyonun madalyasından da hayır gelmeyeceğini görmüş olduk.

Fransızların bu işi beceremediğini verdikleri kalitesiz madalyalarla da ortaya çıktı.

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ÇİNLİ ZURNACI GİTTİ



Birkaç ay önce Tekirdağ'da yol kenarında zurna çalan bir Çinli'den bahsetmiştim.

"Bir Çinli, otoyol kenarında neden zurna çalar" diye düşünülürken, bazıları "Kesin Çin ajanıdır" demişti.

Bir ajan niye yol kenarında zurna çalsın ki?







Bir fabrikada makine mühendisi olarak çalışan Tao Jianwai, ajan olmadığını zurnayı çok sevdiğini ve insanlara rahatsızlık vermemek için yol kenarında çaldığını açıklamıştı.

Ancak zurna çalan Çinli misafirimiz Tao, ülkesine döneceğini açıkladı.

"Bu ayrılık birkaç yıl ya da bir ömür sürebilir" diyen Tao, Türk hayranlarına "Hepinize çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, sizi seviyorum" sözleriyle veda etti.

Komşu gürültüsü yüzünden çıkan ölümlü kavgaları düşününce Çinli zurnacının hareketini şimdi daha anlamlı buluyorum. Hoşça kal medeni zurnacı.

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DEĞERLİ BİR KİTAP VE SERGİ



Popüler kültürde hep Batı sanatları öne çıkıyor. Bu yüzden hat sanatı gibi kendi kültürümüze ait eserlerin öne çıkarılması önemli.

İşte bu noktada Yıldız Holding İslam Eserleri Koleksiyonu'nda yer alan hilye-i şerifelerin, "Aşkın Sûreti Hilye-i Şerîfeler" adlı kitapta bir araya getirildiğini haber vermek isterim.

Kitaptaki eserlerden oluşan sergi de Yıldız Holding'in Çamlıca Kampüsü'nde ziyarete açıldı.

Hilye-i Şerif, Peygamber Efendimizin fiziki ve ruhi özelliklerini tasvir eden manzum veya mensur eserdir.







Müslümanlar arasında Hilyei Şerif'in ayrı bir önemi ve yeri vardır.

İbrahim Ethem Gören tarafından 10 ay süren bir çalışmanın ardından yayına hazırlanan "Aşkın Sûreti Hilye-i Şerîfeler" kitabında Hafız Osman, Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Hasan Rıza Efendi, Bakkal Arif Efendi, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın yanı sıra günümüz hattatlarından Savaş Çevik, Hüseyin Öksüz'ün de yer aldığı 35 sanatçının kaleminden 47 hilye-i şerife yer alıyor. Kitaptaki eserlerin orijinallerini de 28 Mart'a kadar girişin ücretsiz olduğu sergide görebilirsiniz.

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ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN KIŞ SORUNU



Elektrikli araç almakta kararsız kalınmasının nedenleri olarak; şarj süresinin uzunluğu, şarj noktalarının azlığı ve ömrünü tamamlayan bataryanın değişim maliyeti gösteriliyor.

Ama havalar soğuduğunda elektrikli araçların performansının düşmesi unutuluyor!







Bazı elektrikli araçlar dondurucu soğuklarda menzillerinin yüzde 30'undan fazlasını kaybederken, bazıları da yüzde 80'in üzerinde bir menzil koruma oranıyla öne çıkıyor.

Yapılan son araştırmaya göre bunun nedeni ısı pompası kullanan araçların, geleneksel ısıtma sistemine sahip araçlara kıyasla yüzde 10 daha az menzil kaybı yaşaması. Kışın uzun ve soğuk geçtiği illerde elektrikli araç alacaklar ısı pompası olup olmadığına dikkat etmeli.

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Altyazı



Ilsa: Benden nefret mi ediyorsun?







Rick: Seni düşünecek vaktim olsaydı inan senden nefret ederdim. (Casablanca)