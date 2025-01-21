OpenAI CEO'su Sam Altman da insan ömrünü uzatma araştırmaları yapan Retro Biosciences'a kişisel olarak 180 milyon dolar yatırım yaptı.

Bu yatırımın nedeni ise OpenAI tarafından geliştirilen GPT-4b adlı yapay zeka modelinin, hücrelerdeki protein dizilimlerini analiz edip geliştirmesine, dolayısıyla yaşlanma sürecini yavaşlatma kapasitesine sahip olması.

DonanımHaber'e göre GPT-4b, özellikle, 'Yamanaka faktörleri' olarak bilinen ve hücreleri gençleştirme potansiyeli olan proteinler üzerindeki çalışmalarda önemli bir rol oynuyor.

GPT-4b tarafından önerilen amino asit dizilimleri ise bu faktörlerin etkinliğini tam 50 kat artırdı.

Bilim insanları bu projenin insan ömrünü uzatacağı konusunda umutlu. Bunun gibi daha birçok araştırma var.

Gelişen teknolojiyle birlikte yaşam süresi de sürekli artıyor.

Küresel çapta doğum oranlarının ise hızla düşmesi, gelecekte dünyanın kocaman bir huzurevi olacağını da gösteriyor.

Bu durumun yaratacağı yeni değişkenleri biz görmeyeceğiz ama çocuklarımızı ve torunlarımızı daha uzun bir hayat bekliyor. Uzun hayatın da olumlu ve olumsuz yönleri olacaktır elbette.

Emekli olana kadar bizden daha çok çalışacakları kesin ama!

Konu konuyu açıyor; yaşam süresinin uzaması bu hayattaki sınavımızı zorlaştırır mı kolaylaştırır mı?

ESKİDEN 45'Tİ!

Örneğin gelişmiş ülkelerde bile ortalama ömür 1800'lerde 45 civarında iken bugün 80 yaşına kadar yükseldi.

Bilimdeki gelişmeler, 2050 yılında insanların ortalama 88 yıl, 2100 yılında ise ortalama 100 yıl yaşayacağını gösteriyor.

Ortalama 45 yaş yaşayanlarla, 100 yaşı görecek olanların günah ve sevapları aynı olamaz!

Uzun ömürlü olmak manevi yönden avantaj mıdır yoksa dezavantaj mıdır?

Hayat sınavımız zorlaşacak mı, kolaylaşacak mı?

Din âlimleri bu konuda ne düşünüyorlar acaba?

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MİCHELİN MÜFETTİŞİ GİREMEZ!

Ünlü Fransız şef Marc Veyrat'ın La Maison des Bois restoranı, 2019'da üç Michelin yıldızdan iki yıldıza düşürülmüştü.

Veyrat o zaman "Suflemize çedar koyduğumuzu söylemeye cüret ettiler. İçine safran koydum ve rengi sarı olduğu için gelen beyefendi çedar olduğunu düşündü" diyerek Michelin'i dava etse de eli boş dönmüştü.

Rehberden tamamen çıkarılmayı talep eden şefin isteği de kabul edilmemişti.

Şef de bu duruma kızıp restoranı kızına devretmişti.

Ama içindeki yemek yapma isteğine daha fazla karşı koyamayan Veyrat, kısa süre önce Fransa'nın kayak merkezi Megève'de yeni bir restoran açtı ve ön kapıya da "Buraya Michelin müfettişi giremez" diye tabela astı, iyi mi?

Şefimizi takdir ettim doğrusu uğruna intihar eden şeflerin bile olduğu Michelin yıldızını kabul etmiyor.

Ama müfettişin görevini gizleyerek restorana gelmesini engelleyemez.

Veyrat haklı. Sufledeki safranı çedar peyniri sanıp yıldız düşüren yemek müfettişi mi olur? Müzikten sinemaya, yemekten spora eleştirmenlerin genelde eleştirdikleri insan kadar deneyimli ya da bilgili olamaması tezat oluşturmuyor mu?

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ALDATILAN DEDEKTİF TUTAMAZ MI?

İş insanı Murat C., bankacı eşi Esra C.'nin kendisine hakaret ettiğini ve dedektif tutup takip ettirdiğini öne sürerek tazminat talepli boşanma davası açtı.

Mahkeme, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan olaylarda Esra C.'nin kusurlu olduğuna karar verip, 300 bin lira tazminata hükmetti.

Avukatın açıklamasına göre Murat C., kendisini bir dedektifin takip ettiğini anlamış.

Dedektif de 'Sana gerçekleri anlatayım' diye Murat C.'den daha çok para istemiş.

Eğer dedektif tutmak evlilik birliğini temelinden sarsıyorsa ama kadın ya da erkekten biri aldatıyorsa, diğerinin bunu kanıtlamak için dedektif tutamaya hakkı yok mu?

Benim anladığım dedektif takip ettiği kişiye yakalanmadığı ve gerekli delilleri topladığı sürece sorun yok gibi!

Peki, dedektifin kendisini tutan kişiyi ifşa etmesi ve takip ettiği kişiden para koparmaya çalışması suç olmuyor mu?

Bence Esra C.'nin ilk yapması gereken dedektife dava açmak olmalı.

Bu olay dedektiflik mesleğinin sınırlarının flu olduğunu gösteriyor.

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UZAY NE OLACAK?

F.D.'nin Uzay isimli çocuğunun DNA testiyle babasının Hacı Sabancı olduğu ortaya çıktı.

İddialar doğruysa Hacı Sabancı bu olayda bir değil, birçok hata yapmış.

Öte yandan Hacı çocuğu istememiş.

Uzay dünyaya gelmeyebilirdi de!

Evet, "Hacı da korunsaydı" diyebilirsiniz, haklısınız.

Ama günümüzde zengin erkeklerden çocuk sahibi olmanın yollarını gösteren sosyal medya hesapları bile var!

Bazıları bunu en karlı uzun yatırım aracı olarak görüyor.

Böyle de bir realite var!

Hep Hacı'yı konuşuyoruz ama Uzay ne olacak? "Şanslı çocuk" diyorlar ama bunu büyüdüğünde bir de ona sorun!

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GÜZELLİK FİLTRELERİNİN KALDIRILMASI

Instagram'da içerik üreticileri tarafından tasarlanan 2 milyondan fazla güzellik filtresi kaldırıldı.

Bazıları bunu ifade özgürlüğüne müdahale olarak görüyor.

Güzellik filtresi ile ifade özgürlüğü ne alaka?

Instagram'ın bu hamlesini doğal güzellik anlayışını destek görenleri de olaya fazla iyimser yaklaştıklarını düşünüyorum!

Sosyal medya uygulamalarının dini imanı paradır!

Para uğruna dolandırıcılardan reklam bile alıyorlar.

Instagram'ın neden güzellik filtrelerini kaldırdığının yanıtı Instagram'ın çatı şirketi Meta'ya ait 140 resmi filtrenin aktif olarak kullanılmaya devam etmesi olabilir mi?

Böylece Meta daha çok kazanır!

Meta ise filtreleri kaldırma kararının daha yüksek öncelikli ürünlere odaklanmak istediği için aldığını açıkladı. Şirket, bu süreçte artırılmış gerçeklik tabanlı yeni cihazları, özellikle sanal gerçeklik gözlüklerini ön plana çıkarmaya çalışabilir.

Yine de her işte bir hayır vardır; artık Instagram'da daha gerçek insanlar görebileceğiz.

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Altyazı

"Bu kadar zengin olmasam belki iyi bir adam olabilirdim." (Yurttaş Kane)