İstanbul 16. Aile Mahkemesi, F.D. isimli kadın tarafından açılan davada Küçük Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğuna hükmetti.

Hacı Sabancı'nın avukatları DNA raporunun güvenilir olmadığını öne sürerek davanın reddini talep etse de, mahkeme Adli Tıp Kurumu'nun raporunu dikkate aldı.

Böylece Sabancıların dört yaşında yeni bir mirasçısı oldu.

Bazıları Uzay için "Şanslı çocuk" diyor ama ünlüler için açılan babalık davalarında en çok zarar gören çocuklar oluyor.

DNA testiyle kanıtlansa bile ünlüler çocuklarına karşı babalık görevini yerine getirmiyorlar. Çoğu ünlü çocuğunu görmezden geliyor! Miras bırakmamak için her yola başvuruyor!

Çocuklar ise 'istenmeyen evlat' etiketiyle magazin malzemesi oluyorlar.

Magazin tarihi ünlülerin babalık davalarıyla dolu. İşte onlardan bazıları:

Sabah gazetesinin ısrarlı 'fikri takibi' sayesinde Metin Akpınar'ın Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu Katırcı isimli iki kızı olduğu da geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkmıştı.

Geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un resmi nikâhlı eşinden iki, evlilik dışı ilişkilerinden ise üç çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı. Tayfur, çocuklarından bazılarına hiç miras bırakmadı.

Ebru Çolak, Emrah'a 1992'de açtığı dava tam sekiz yıl sürdürdü. DNA testiyle Tayfun'un babasının şarkıcı Emrah olduğu resmen ortaya çıktı. Ancak Emrah yıllardır oğluyla görüşmüyor. Babasından hiç yardım alamayan Tayfun ise şansını 'Survivor' yarışmasında denemişti.

DNA TESTİ OLMASA!

Şarkıcı Dilan Çıtak'ın da İbrahim Tatlıses'in kızı olduğu birkaç yıl önce ortaya çıkmış ve baba-kız yıllar sonra bir araya gelmişti.

Selçuk Ural da Ceyhan Çubukçu'dan dünyaya gelen oğlu Hakan Ural için "Tek gecelik ilişkimin ürünü" diyerek şok bir açıklamada bulunmuştu. Hakan Ural babasıyla görüşmüyor.

Erol Büyükburç'un kızı olduğunu iddia eden Esra Şimşek, sanatçının mezarı açılınca DNA testiyle haklı olduğunu kanıtladı. Mirastan pay almak için kız kardeşi Evren Büyükburç'a dava açtı.

2008 yılında ünlü aktör Jude Law, model Samantha Burke ile kısa bir ilişki yaşadı. Hamile kalan Burke bir kız bebek dünyaya getirdi. Yapılan DNA testi, Law'un baba olduğunu kanıtladı.

1972'de model Marsha Hunt, çocuğunun babasının efsanevi müzik grubu Rolling Stones'un üyesi Mick Jagger olduğunu ileri sürdü. Dokuz yıl süren davanın ardından Jagger çocuğun babası olduğunu kabul etti.

Eddie Murphy, 2006'da eşinden boşandıktan sonra Spice Girls grubundan Melanie Brown ile bir ilişki yaşadı.

Ayrılık sonrası Brown, Murphy'den hamile olduğunu açıkladı. Ünlü komedyen bunu reddetti. Ancak DNA testi ile oyuncunun bebeğin babası olduğu ortaya çıktı.

Bu ünlüler genelde DNA testiyle babalık davalarını kaybettiler. DNA testi teknolojisi ortaya çıkmadan önce babalık davalarını genelde ünlüler kazanıyordu.

***





İSTANBUL'UN HAVA KİRLİLİĞİ

Dünya Sağlık Örgütü, hava kirliliğinin dünya genelinde her yıl 7,5 milyondan fazla insanın hayatına mal olduğunu açıkladı.

Türkiye'de yalnızca geçen yıl hava kirliliğiyle ilişkilendirilen ölüm sayısı 68 bin 440.

Bu ölümlerin en çok yaşandığı şehirlerden biri de İstanbul.

DSÖ, dış ortam hava kirliliğini 'kesin kanserojen' olarak sınıflandırıyor.

İstanbul kalabalık, trafik gibi sorunların yanı sıra havasıyla da insanları hasta ediyor!

15 milyon 806 bin nüfuslu mega kentte hava kirliliğini önleme adına yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanımını artırma, araç emisyonlarını azaltma gibi birçok tedbir almalıyız.

***



OSCAR'A YAKIN

Coralie Fargeat'nın sıra dışı filmi 'Cevher'deki (The Substance) müthiş performansıyla Demi Moore, geçtiğimiz ocak ayında ilk büyük ödülü; Altın Küre'yi kazanmıştı.

1990'larda 'Hayalet', 'Birkaç İyi Adam', 'Ahlaksız Teklif' ve 'Taciz' gibi gişe canavarı filmlerde rol alan Moore'un 45 yıllık kariyeri boyunca ilk büyük ödülünü yeni kazanması gerçekten ilginç.

Tom Cruies da dört kez aday gösterildiği Oscar'ı hiç kazanamadı.

Bazı oyuncular yetenekli olsalar da sürekli gişe hedefli yapımlarda rol aldıkları için fazla ödül kazanamıyorlar.

Moore bu yıl ödül şansızlığını kıracağa benziyor.

Ünlü oyuncunun 'Cevher'de canlandırdığı; yasadışı bir ilaç kullanarak daha genç ve kusursuz bir görünüme kavuşan gözden düşmüş TV yıldızı Elisabeth karakteri bu yıl sinemaya damgasını vurdu.

Akademi genelde korku filmlerine ödül vermiyor ama 'Cevher', modern güzellik anlayışı, gençleşme çılgınlığı ve TV sektörü hakkında yaptığı sert eleştirilerle büyük alkış aldı.

Moore bu yıl En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar'ın en büyük favorilerinden biri.

Yıllar sonra tekrar yükselişe geçen 62 yaşındaki Moore, Oscar'ı kazanırsa hiç şaşırmam.

***



SAHTE SİGORTALILAR!

SGK'ın sahte sigortalılar ve usulsüz yoldan emekli olanlarla ilgili yaptığı denetimlerden yeni haberler gelmeye devam ediyor.

SGK, geçen yıl, kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında 124 bin 982 iş yeri, sahte iş yeri ile sahte sigortalılık kapsamında ise 12 bin 684 iş yerini denetledi.

2 bin 114 iş yerinin sahte olduğu ortaya çıktı.

Ayrıca çalışmadığı halde sigorta primi ödenen ya da sahte iş yeri üzerinden sigortalı gösterilen 94 bin 740 kişinin sigortalılığı iptal edildi.

Örneğin İstanbul'un Fatih ilçesinde bir iş hanında faaliyet gösteren 40 metrekarelik dükkânda 400 kişinin tekstil işçisi olarak sigorta kaydının yapıldığı tespit edildi.

Kanunlardaki en küçük açığı bulup dolandırıcılık ve sahtecilik yapmakta üstümüze yok!

Sahte sigortalı ve emekliler yüzünden SGK büyük zarara uğratılıyor.

Bu sahtekârlar yüzünden gençlerin omzundaki yük artıyor!

***



Altyazı

"Bu kadar zengin olmasam belki iyi bir adam olabilirdim." (Yurttaş Kane)