Çorum'da İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi faturalama biriminde görev yapan Mehmet Karadağcı, 36 yıldır her gün mesaiye bir saat erken başlıyor.

Örnek bir çalışma disiplini sergileyen ve emekli olmaya hazırlanan Karadağcı için hastane yönetimi tarafından tören düzenlendi.

Hani memurlar yan gelip yatıyordu?

Sosyal medyada Karadağcı ile ilgili şöyle bir hesap yapılmış:

"9 bin 360 saat fazla çalışmış. Yani 1170 mesai günü, 53.2 ay (22 iş günü =1 ay), 4.44 yıl eder."

Belki de fazla mesailerinin parasını almadığı için tören düzenlediler!

Karadağcı trafiğe takılmamak için işe erken geliyordur diyeceğim ama Çorum küçük şehir, trafik yoğunluğu olmaz.

Şaka bir yana 36 yıl hiç aksatmadan bir saat erken mesaiye başlamak işi sevmekle alakalı olabilir.

O zamanda akla şu soru gelebilir; faturalama birimi keyifli bir iş mi?

Karadağcı belki de huzuru iş yerinde buluyordu ya da gerçekten işini çok seviyordu.

Nedeni ne olursa olsun Karadağcı'nın 36 yıldır işe bir saat erken başlaması 'memurlar genelde işten kaytarır' önyargısını kıran bir örnek.

Elbette işten kaytaranlar da var ama genelleme yapmak doğru değil.

Öğretmen, polis, doktor vs. birçok arkadaşımdan duyuyorum; her gün altı ders 30 kişilik sınıflarda ders anlatmak, onlarca hastaya bakmak, suçluların peşinde koşmak vs. zor işler.

Bir işiniz için kamu kurumlarına gittiğinizde genelde karşılaşılan insan kalabalığı bile memurların yoğun bir şekilde çalıştığını anlamamıza yeter.

***



1 MİLYON 828 BİN 934 MİLYONER

Türkiye'de 2023 sonunda hesabında 1 milyon TL ve üzeri mevduatı olan kişi sayısı 1 milyon 299 bin 118 iken, 2024 sonunda bu sayı 529 bin 816 kişi artarak 1 milyon 828 bin 934'e yükseldi.

Son beş yılı hesaba kattığınızda ise milyoner sayısı yüzde 493 arttı.

Aslında 1 milyon TL'nin de fazla bir değeri kalmadı.

Beş yıl önce 1 milyon TL'ye daire alabilirdiniz!

Bu haberde asıl tartışılması gereken 1 milyon 828 bin 934 kişinin çoğunun 1 milyon TL ve üzeri parasını bankada faizde tutması!

Bir o kadar da parasını altında, dövizde tutan vardır!

Kenarda tutulan servet üretime, ticarete yönelse ekonomi daha da canlanacak.

İşte bunu bir başarabilsek enflasyon da düşecek.

***



HAVALE VE EFT'DE İKİ ADIMLI DOĞRULAMA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), para transferinde güvenliği artırmak için mart ayında havale ve EFT transferlerinde iki adımlı doğrulamayı zorunlu hale getirecek.

Her para transferinde SMS ile doğrulama zorunlu olacak.

Bu sayede müşterilerin hesaplarından habersiz para transferi yapılması engellenecek.

İnternet ve telefon dolandırıcılığını önleme adına güzel bir gelişme.

Ancak dolandırıcılar, kurbanlarına gönderdikleri linkler ya da internet ortamındaki virüslü linkler sayesinde telefonları ele geçiriyorlar.

Çoğu dolandırıcılık telefon ele geçirildiğinde bankalardan gelen SMS kodlarına ulaşılarak yapılıyor.

Ya da dolandırılacak kişi SMS kodunu söylemeye ikna ediliyor.

Dolandırıcıların GSM operatörlerini kendilerine kurbanın telefon numarasını içeren bir SIM kart vermeye ikna etmeleri ve böylece doğrulama kodlarına erişmeleri ya da metin mesajları ele geçirmeleri gibi vakalar sürekli yaşanıyor.

Yine de günümüz şartlarında her para transferinde iki adımlı doğrulama zarurettir ve çok faydası dokunur.

***



SAHTE EMEKLİLER YANDI!

Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre, sigorta ve emeklilik prim ödemelerini geriye dönük mercek altına alan SGK, emekli olabilmek için sahtekârlık yapan, naylon şirketler üzerinden prim ödemeleriyle sahte sigortalı olan yaklaşık 100 bin kişi tespit etti.

Eş, dost ve akrabaların iş yerlerinde çalışıyormuş gibi gözüküp, sigorta primi ödeten ya da kendi ödeyen birçok insan var!

Bu yolla emekli olan da çok!

Sigortalı bildirildiği işyerinde gerçekte çalışmayan bir kişi, başka bir işle meşgul olsa veya başka bir iş yerinde ya da başka bir işte çalışıyor olsa dahi, fiilen çalışmadığı iş yerinden yapılan sigortalı bildirimi sahte sigortalılık sayılıyor.

Usulsüzlük tespitinde hata SGK'dan kaynaklanıyorsa geriye doğru faizsiz beş yıl, vatandaştan kaynaklanıyorsa geriye doğru faiziyle birlikte 10 yıl yapılmış ödemeler tahsil ediliyor.

Normalde emeklilik sisteminin sağlıklı işleyebilmesi için dört çalışanın, 1 emekliyi finanse etmesi gerekiyor.

Türkiye'de 1980'lerde 3.3 çalışan bir emekliyi finanse ediyordu.

Şimdi ise 1.63 çalışan 1 emekliye bakıyor. Bu oran sadece erken emekli olanlarla açıklanamaz.

Usulsüz bir şekilde emekli olanların sayısı tahmin edilenin de çok üstünde çıkabilir.

Usulsüz bir şekilde emekli olanlar gençlerin de haklarını gasp ediyorlar, geleceklerinden çalıyorlar!

Araştırmalar derinleştirilse usulsüz bir şekilde emekli olanların sayısı 100 bini de geçer!

***



SAHADA DA KÖPEK VAR

Önceki gün Ankara'da Süper Amatör Lig'de Beypazarı Belediye Spor ile Başkent Fatih Spor karşı karşıya geldi. Müsabaka esnasında sahaya sokak köpeği girdi ve yan hakemi kovalamaya başladı. Yan hakem Ayberk Yalçınkaya köpeğin dikkatini elindeki bayrağa çekerek, hem kendisini kurtardı hem de sahadan çıkardı. Tam TV'de gösterilecek çerezlik komik bir olay! Ama her sokak köpeği haberi bu haber gibi komik olmuyor.

Başıboş köpek saldırıları yüzünden bazen insanlar hayatını kaybediyor, yaralanıyor. Yasa çıktı ama uygulayan yok! Daha önce de yazdım; sahipsiz köpek sayısının 5.5 milyon olduğu tahmin ediliyor. Bu köpeklerin toplanması, tedavi edilmesi, aşılanması, kısırlaştırılması, 5.5 milyon köpek için barınakların yapılması belediyelerin gücünü aşar. Devlet, belediyeler ve halk el ele projeler geliştirmeliyiz.

***



Altyazı

"Ben Tevrat ile büyüdüm, Karım Kur'an ile. En büyük oğlum ateist, kızımsa Hinduizm öğreniyor. Sanıyorum oturma odamızda neredeyse dinler savaşı yapılacak kadar yer var. Ama hepimiz 'yaşa ve yaşat'ı uyguluyoruz." (The Man From Earth)