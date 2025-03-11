Belgrad Ormanı'nda kaybolup, hipotermiden hayatını kaybeden Ece Gürel hakkında onlarca iddia ortaya atıldı.

Cadılık eğitimi gibi saçmalıkları bir tarafa bırakıp Ece'yi ölüme sürükleyen işyerinde yaşadığı mobbinge odaklanmalıyız.

Mobbingin ciddi bir suç olduğunu hâlâ bilmeyenler var!

Ece peyzaj mimarıydı ama kendi mesleğini yapamadığı için en son bir avukatlık bürosunda sekreter olarak çalışıyordu. Ece'nin işyerinde yaşadığı gerilim İstanbul'da yoğun kar yağışı olduğu gün işe gidemeyince doruk noktasına ulaşmış.

Patronu Ece'ye iş tanımımda olmayan şeyler yaptırmak istemiş. "Tuvaletleri sen temizleyeceksin, kahveleri sen getirip götüreceksin" demiş.

Ayrılmaya zorlamışlar, yoğun baskı sonucu Ece'ye muhtemelen bütün haklarından vazgeçtiğine dair bir kağıt imzalatmışlar.

Ailesi de Ece'ye o kağıdı imzaladığı için çok kızmış.

Ece de bu üzüntüyle ormanda yürüyüşe çıkmış. Olayın devamını biliyorsunuz...

Patron, "Ece'nin kaybolmasının işyeri ile hiçbir ilgisi yok. Ece çalışıyordu, henüz çıkarılmadı.

Henüz iş akdi sonlandırılmadı" diyerek kendini savunuyor ama bütün ifadeler Ece'ye mobbing yapıldığını gösteriyor.

Ece'nin ailesi işyerine dava açmalı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da bu davaya müdahil olmalı.

Ece'nin hassas bir ruha sahip olması yapılan mobbingi haklı çıkarmaz.

Ece'yi ölüme sürükleyen işyerinde maruz kaldığı mobbingdir! Açılacak dava çalışanların psikolojisiyle oynayan, onları işten çıkarmayla korkutup hayatını zindan eden, çalışanların haklarını vermemek için ellerinden gelen her şeyi yapan patronlara ders olacak bir karar çıkmalı.

Ece'yi ölüme sürükleyenler cezaevine girmeli!

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DETERJANDA HİLE YAPAN...

Bir deterjan markasının reklamında lekeyi "1 yıkamada temizlediğini" iddia ettiği deterjan, Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı testte 8 yıkamada zor temizledi. Markaya yanıltıcı reklam yüzünden 2.2 milyon TL ceza kesildi. Sekiz yıkamada bile söz verdiği lekeyi temizleyemiyorsa sorun yanıltıcı reklamdan daha büyük!

Demek ki, deterjanda bile malzemeden çalıyorlar ya da kalitesiz kimyasallar kullanıyorlar! Üstelik bu marka dünyaca ünlü! Acaba bu ünlü marka aynı hileyi diğer ülkelerde yapıyor mu? Ticaret Bakanlığı'nı yaptığı denetimlerden dolayı kutluyorum ve asıl çikolata, şekerlemeler, dondurmalar vs. abur-cubur ürünler denetlenmesini öneriyorum.

Örneğin ünlü bir dondurma markası İngiltere'deki ürünlerinde gerçek süt kullanılıyor, bizde satılanlarda ise sütün sadece adı var! Ürün etiketinde 'dondurma' bile yazamıyorlar! Yurt dışından aldığınız ünlü bir krem çikolata ile bizde satılanın arasında dağlar kadar kalite farkı var. Marketler o çikolatayı Alman ve Türkiye versiyonu diye farklı fiyatlardan satıyor, iyi mi?

Kalitesiz ürünler çocukların sağlığını tehdit ediyor!

Gıda ürünlerine Avrupa Birliği standartları getirilmeli!

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RUS ORDUSUNUN AT VE EŞEK KULLANMASI

Rus ordusu, Ukrayna'nın insansız hava aracı ordusuna karşı koymak için at ve eşek kullanmaya başladı. Cepheye yakın hareket eden zırhlı ve diğer araçları kolayca tespit edip vurabilen insansız hava araçlarının dikkatini çekmemek için bu hayvanlarla erzak ve asker taşıyorlar.

Zekice bir yöntem.

En son II. Dünya Savaşı'nda kullanılan atları günümüzün gelişmiş ordularında sadece törenlerde görüyorduk.

İnsansız hava araçları savaş stratejilerini tamamen değiştirdi.

Rus ordusunun at ve eşeklere dönmesi manidar bir gelişme!

Nükleer kıyamet sonrasını anlatan filmlerdeki gibi ilkel çağlara döner miyiz dersiniz?

Bir gün yine at üstünde mızrak, kılıç ve okla savaşır mıyız?

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YAPAY ZEKA HİLE YAPARSA..

Araştırmacılar, OpenAI'ın o1-preview modeli ve DeepSeek R1 gibi yapay zekalarını, dünyanın en güçlü satranç motorlarından biri olan Stockfish'e karşı oynattı.

Ve yapay zekanın yenileceğini anlayınca hile yaptığı ortaya çıktı. DonanımHaber'i göre yapay zeka, oyunun dosyalarını değiştirme veya rakibin konumunu kötü olarak değerlendirmesini sağlama gibi hilelere başvurdu.

"Yapay zekaya ne öğretirsen onu verir" dediğinizi duyar gibiyim. Aslında yazılımcılar yapay zekaya oyunu kazanması için 'hile yap' komutunu vermedi.

Yeni nesil yapay zeka modelleri pekiştirmeli öğrenme modeliyle eğitiliyormuş. Yani yapay zeka verilen görevi ne pahasına olursa olsun başarmaya teşvik ediliyor. Bu basite alınacak bir olay değil. Uzmanlar, bugün satrançta hile yapan yapay zeka, yarın kodlanan hedefe ulaşmak için finans, güvenlik, hatta siyasi alanlarda da hile yapabilir diyorlar.

Uzmanlar yapay zekaya karşı insanları koruyacak etik yasaların yazılmasını öneriyor. Ama bu yasaların uyulacağının garantisi de yok. Her ülke kendi varlığını sürdürebilmek için yapay zekayı kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirir.

Asıl sorun da o zaman başlar!

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YAYA GEÇİDİ KAZALARI NEDEN ARTTI?

Aydın'da 13 yaşında bir çocuk, yaya geçidinden geçmeden önce araçların durması için butona basıyor. Yeşil ışık yanıyor, iki araç duruyor ama bir araç durmuyor ve çocuğu ezip geçiyor. Çocuk bütün kurallara uyuyor, önlemini alıyor ama bir maganda onu ezip geçiyor. Ağır yaralı çocuk eğer ölürse bu olay kaza değil, cinayettir. Bu konuyu ısrarla yazıyorum. Çünkü yaya geçidinde yayalara öncelik verilmesi için farkındalık kampanyaları düzenlendi.

Gelişmiş ülkelerdeki gibi yaya geçidine ayağınızı bastığınız an araçların durmasını istiyoruz.

Ne yazık ki, yayalarda bu beklentinin oluşması kazaları artırdı. Polis yüksek cezalar kesiyor ama bazıları hala yaya geçidinde durmayı öğrenemedi! Yapılması uygun olan tüm yaya geçitlerinin önüne hız kesici kasis ve kamera konmalı. Yaya geçidinde durmayan araçlara daha yüksek cezalar kesilmeli. Yaya geçidinde yaya ezip öldürenler cinayet suçundan yargılanmalı.

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Altyazı

"Dünyadaki en üzücü şeylerden biri, bir zamanlar birbirinin her şeyini bilen iki insanın birbirine yabancı davranmasıdır." (Candy)