15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'yi bıçaklayarak öldüren B.B. 18 yaşından küçük olduğu için az ceza alacak.

Çünkü yasaya göre B.B. 'Suça sürüklenen çocuk' kabul ediliyor!

En kötüsü ise; Ahmet'i kalleşçe arkadan ve yerde yatarken bıçaklayan B.B. için yakınlarının "Gülüşüne kurban elbet", "Sabret yiğidim" diye kahramanlık paylaşımları yapmalarıydı.

Ne utanmışlar, ne de vicdan azabı duymuşlar!

B.B gibi suçluları yetiştiren aileler de ceza almalı!

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Küçükçekmece'de devriye polis ekipleri park halindeki bir araçtan şüphelenerek inceleme yaptı.

Araçta 3 tabanca, 3 el bombası ve 1 uzun namlulu silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan araçtaki dört şüphelinin 18 yaşından küçük çocuklar olduğu ortaya çıktı.

Yanlarında cephanelik taşıyan bu çocuklar da 'Suça sürüklenen çocuk' statüsüne giriyor, iyi mi?

Konya'nın Ilgın ilçesinde 13 yaşındaki A.A., internetten tanıştığı 16 yaşındaki Hanifi K.'yi evinin penceresinden içeri aldı ve tecavüze maruz kaldı.

Sonraki günlerde Zeki B., Osman T. vs. dokuz kişi daha eve pencereden girerek A.A.'ya tecavüz etti.

"Babana söyleriz" diyerek tehdit edilen A.A.'ya böylece 10 kişi tecavüz etti.

Olay, babanın kızının telefonunda mesajları görmesiyle ortaya çıktı.

Tecavüzcülerin hepsi 18 yaşından küçüktü.

13 yaşındaki bir kızı evinde tehdit edip her gün sırayla tecavüz eden 10 kişi, nasıl suça sürüklenmiş çocuk oluyor?

Bu vahşi, planlı programlı çocuklar tecavüzcü suçu işlemeye nasıl sürüklenirler?

İnsanın aklı alıyor mu?

Sürükleyen kim ya da ne?

Yoksul olmak, toplumdan dışlanmak, gettolarda yaşamak vs. bunlar 13 yaşındaki bir kızı, tehditle sırayla tecavüz etmeyi iten sebepler olabilir mi? Yukarıda örnek gösterdiğim vakalar için hukukçular, psikiyatristler, ne düşünüyorlar? Var mı bunun bir mantıklı açıklaması?

Çıkacak yeni yasada 'Suça sürüklenen çocuklar' romantizmini bırakalım lütfen!

Ceza ehliyeti yaşını düşüren ülkeleri örnek alalım!

***



RUSLAR, TÜRKİYE'DEN EHLİYET ALIYOR!

Rus radyo kanalı BFM'nin haberine göre, birçok kişi Rusya'da ehliyet sınavlarındaki zorlukları aşmak için başka ülkelere gidiyor.

Rusların birinci tercihi, hem yazılı sınavın kolay olduğu hem de çoğu zaman sürüş testinin yapılmadığı Gürcistan.

Türkiye'yi tercih edenler de varmış.

Daha sonra ülkelerinde sadece yazılı sınavdan geçerek, Türk ehliyetlerini Rus ehliyeti ile değiştirebiliyorlar.

Gerçekten de ülkemizdeki ehliyet sınavı çok kolay.

Daha önce çıkmış yazılı sınav sorularına bir gün çalışsanız yeterli. Soruların çoğu genel kültür kıvamında.

Eğer araç sürüşünüzde, park etmede sorunlar yaşıyorsanız direksiyon sınavının gerçekleşeceği parkurda daha önce deneme sürüşleri yapıp bu sınavı da geçebilirsiniz.

Bu kadar kolay olmasına rağmen her yıl ehliyet sınavında kopya çekerken yakalananların olması da garip!

Ülkemizdeki trafik kazalarının bir nedeni de araç sürüş kabiliyeti düşük olan insanlar.

Ehliyet sınavı zorlaştırılmalı.

Direksiyon sınavı için parkur sayıları artırılıp, hangi parkurda sınava girileceği son gün açıklanmalı.

Araç kullanma becerisi düşük olanlar yüzünden başka insanlar hayatını kaybetmemeli.

***



BATAKLIK KURUTULMALI!

Sosyal medyada şu paylaşım dikkatimi çekti:

"Balon ligin sonucu:

Glasgow Rangers: 2024- 2025 futbolcu maaş maliyeti toplam 23 milyon pound.

Fenerbahçe: yaklaşık 90 milyon pound (Bilinen!)

AZ Alkmaar: 14 milyon Euro.

Galatasaray: 95 milyon Euro. (bilinen!)

Twente: 11 milyon Euro.

Beşiktaş: 68 milyon Euro. (bilenen!)"

Kulüplerimiz harcama limitine takılmamak ve az vergi ödemek için maaşları düşük gösteriyor. Sponsorluk anlaşmaları kafaları karıştırıyor.

Yukarıdaki paylaşımda olduğu gibi takımların futbolculara net ne ödediğini bilmiyoruz.

Eğer Fenerbahçe de elenirse yukarıdaki paylaşım gözümüze daha kötü gözükecek.

Yukarıdaki rakamlar teyide muhtaç. Ancak net olmamakla birlikte üç büyüklerin bütçelerinin rakiplerinin çok üstünde olduğu biliniyor.

Futbolumuzun öncelikle şeffaflığa ihtiyacı var.

Ödenen bonservisler, maaşlar, vergiler vs. gerçek rakamlar açıklanmalı.

Takımlarımızın, 18-20 yaşlarındaki gençlerden kurulu Avrupa takımlarına elenmesi gerçekten kötü bir durum.

Elendiğimiz ülkelerin bazılarının ekonomisi Türkiye'den daha iyi. Ancak biz futbola daha fazla para harcayıp zor olanı; sürekli kaybetmeyi başarıyoruz!

Kariyerinin sonuna gelmiş yabancı futbolcuların emekli ikramiyelerini aldıkları bir ligimiz var!

Ve paradan yolunu bulan bazı yöneticiler var!

Kendi taraftarına organize şekilde yıllarca karaborsa bilet satan kulüpler var!

Bu yolsuzlukların bir de yasa dışı bahis cephesi var. Kolay yoldan büyük paraların kazanıldığı bir ortamda suça hakemler de ortak olabilir!

Avrupa kupalarında ve A Milli Takım düzeyinde başarılı olmak için önce bataklığı kurutmalıyız!

***



YETİM AYLIĞI...

SGK, yetim maaşı alabilmek için eşinden boşanan ancak boşandığı eşiyle aynı evde yaşamaya devam eden 2 bin 404 kişiyi tespit etti.

Kim bilir yakalanmayanların sayısı kaç?

Yakalanan 2 bin 404 kişiyse, yakalanmayan 20 bin ya da daha fazla da olabilir.

Boşanmak zor bir karar.

Bu usulsüzlüğü yapanların çoğunun maddi durumu iyi olmayabilir.

Elbette durumu iyi olup da yapanlar da vardır.

Dolandırıcılıkta, yasal boşluklardan yararlanmada üstümüze yok!

***



ŞANSIZLIK BUDUR

Geçtiğimiz günlerde Barcelona'ya gelmişken Arda Turan'ın bankında fotoğraf çektirmeyi planlayan bir Türk turist, yaşadıklarını sosyal medyada paylaşınca viral oldu.

Genç adam, önce 'Arda Turan Bankı'nı görmeye gidiyor ama caddedeki yenileme çalışmasıyla karşılaşıyor.

Genç adam, daha sonra Barcelona-Osasuna maçını yerinden takip etmek için stadyuma gittiğinde ise Barça kulüp doktorunun vefatı nedeniyle maçın ertelendiğini öğreniyor.

Evdeki hesap çarşıya uymamış!

Büyük şansızlık.

Bizde kulüp doktoru öldüğü için bir maçın iptal edildiğini hatırlamıyorum!