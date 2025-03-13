Almanya, 8,3 milyar avroluk anlaşma kapsamında 2026 itibarıyla ABD'de F-35'leri teslim almayı planlıyor.

Ancak Bild gazetesinin ortaya attığı "ABD, bu uçaklara uzaktan erişim sağlayarak onları etkisiz hale getirebilir mi?" sorusu ortalığı karıştırdı.

Bild gazetesine konuşan Alman savunma uzmanı Joachim Schranzhofer, bunun bir söylentiden ibaret olmadığını söyledi:

"Eğer ABD'nin gerçekten bir 'kapatma anahtarı' (kill switch) yeteneği varsa bu, Avrupa'nın askeri özerkliğini tehdit eden önemli bir risk oluşturabilir."

Belçika Savunma Bakanlığı ise F-35'in "uzaktan kumandalı bir uçak olmadığını" açıkladı.

Uzaktan kumanda sistemi başka, uzaktan kapatmak başka şey!

"Kill Switch", ABD'nin askeri sistemler üzerinde kontrolünü sürdürdüğü gizli mekanizma olarak biliniyor.

Öte yandan Ukrayna ordusunun ABD'den aldığı F-16 uçaklarının, radar sistemleri için gerekli teknik destek kesildiği için kullanılamaz hale gelmesi F-35'lerle ilgili benzer bir senaryo yaşama ihtimalini gündeme getirdi.

Yani kapatma tuşuna da ihtiyaç yok. Yazılım güncellemesi yapılmazsa da uçakları kullanamazsınız!

Daha önce bu köşede bazı durumlarda Tesla araçların uzaktan kapatıldığını yazmıştım.

Tesla'yı kapatan, F-35'i de kapatır.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşında Avrupalı müttefiklerinden farklı düşünmesi, Ukrayna'nın savaşı bırakmasını istemesi Avrupa Birliği'nde şok etkisi yaratmıştı.

Trump'ın Rusya ile gizli bir anlaşması da olabilir.

Rusya, Suriye'den çekilmesi karşılığında Ukrayna'da işgal ettiği bölgeleri istemiş olabilir.

Trump Avrupa'ya daha fazla para ve askeri yardım vermek istemiyor.

Bu da Avrupa'yı Rusya'nın işgal tehdidi ile baş başa bırakabilir.

Olası bir savaşta 8,3 milyar avro verdiğiniz uçaklar çalışmama riskini göze alabilir misiniz?

Bu olay Türkiye'nin dış politikada ne kadar doğru adımlar attığını gösteriyor.

Bugün bize vize vermeyen Avrupa, yarın Rus tehlikesi karşısında Türkiye'ye muhtaç kalabilir. ABD'nin Türkiye'yi F-35 projesinden çıkarması, parasını verdiğimiz f-35'leri teslim etmesi Türkiye'nin hayrına bir gelişme olduğunu şimdi daha iyi görüyoruz.

Kötü komşu ev sahibi yapar boşuna dememişler.

Türkiye yaklaşık 10 yılda 9 milli platformu uçurdu: HÜRKUŞ, Bayraktar TB2, AKSUNGUR, Bayraktar AKINCI TİHA, Bayraktar KIZILELMA, HÜRJET, Bayraktar TB3, ANKA III ve KAAN.

Savaş uçaklarımızı artık kendimiz üretiyoruz.

Almanya gibi Amerika uçağımızı uzaktan kapatır mı diye bir derdimiz de olmayacak!

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MELO YAPAR, DROGBA YAPMAZ!

Bir dönem Galatasaray'da oynayan efsane golcü Didier Drogba, Instagram hesabından Galatasaray'ın 2024'te kendisi için yayınladığı doğum günü gönderisini yeniden paylaştı.

Paylaşımın üstüne bir de tarihe dikkat çeken tik işareti koydu.

Çünkü Galatasaray kulübü bu yıl, 47 yaşındaki eski forvetinin doğum gününü kutlamadı.

Neden?

Galatasaray, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu ırkçılıkla suçlamamıştı. Drogba da eski kulübünün bu çıkışının doğru olmadığını dile getirmişti.

Bu yüzden Galatasaray yönetimi Drogba'ya kızıp, doğum gününü kutlamamış olabilir.

Peki, Drogba ne yapsaydı? Galatasaray istiyor diye eski hocası Mourinho'yu ırkçılıkla mı suçlasaydı?

Bunu eski Galatasaraylı futbolcu Melo yapar ama Drogba gibi karakterli, üst seviye bir futbolcu yapmaz!

Oysa Drogba, sarı kırmızılı camiaya şu çağrıda bulunmuştu:

"Size içtenlikle söylüyorum, Jose'yi uzun yıllardır tanıyorum ve onun asla ırkçı biri olmadığını biliyorum. Geçmişi ve bugünü bunun en büyük kanıtı. Biz maçlarımıza odaklanalım, aslanlarımızı destekleyelim ve ligi kazanarak 5. yıldızımızı almaya çalışalım! 'Babam' nasıl ırkçı olabilir ki? Hadi ama arkadaşlar."

Gayet mantıklı, sağduyulu bir çağrı değil mi?

Anlaşılan Galatasaray, UEFA ve FIFA'da sözü geçen, organizasyonlara sürekli çağrılan Drogba'yı defterden sildi.

Bu tepkiden sonra eminim Drogba, Mourinho'yu arayıp "Haklıymışsın" demiştir.

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HAKEMİ TEHDİT ETMİŞ!

Galatasaray'ın yedek kalecisi Günay Güvenç'in neden kırmızı kart gördüğü merak konusuydu.

Maçın devre arasında sahadan tünele girişte Günay, hakem Yasin Kol'un üzerine yürüyüp "Sıkıyorsa gir içeri" demiş.

Hakem de haklı olarak kırmızı kart göstermiş.

O maçta, o tünelde bir kişi daha vardı; Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk!

O da hakeme bir şeyler söyledi. Acaba ne dedi? Buruk daha önce hakemlere küfür ettiği, tehditler savurduğu kameralara yansımıştı.

Buruk kameralara yansımamak için artık giriş tünelinde hakemleri bekliyor olabilir.

Buruk'un yaptığı; hakemlere psikolojik ve duygusal baskı uygulamak.

TFF buna nasıl izin veriyor?

Hem yabancı hakem istemiyorlar hem de yerli hakemleri hem saha içi hem de saha dışında baskı altına alıyorlar, hakaretler ediyorlar!

Bu ne yaman çelişkidir?

Böyle bir baskı altında hakem olmak çok zor.

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YABANCI PLAKA AYRICALIĞI BİTTİ

Dün bazı haber sitelerinde "Yabancı plakalı araçların otoyollardan geçişleri sonrasında ödemedikleri ücretler ve cezalar tahsil edilmeden, Türkiye'yi terk etmelerine izin verilmeyecek" diye haber çıktı. Oysa bu karar 25 Aralık 2024 tarihinde yürürlüğe girdi. Aslında bu karar yıllar önce çıkmalıydı.

Daha önce yollarda trafik kurallarına, hız limitlerine özellikle uymayan yabancı plakalı araçlar olduğunu yazmıştım. Bu araçlar otomatik HGS ödemeli yollarda da ücret ödemiyorlardı. Bu yeni karardan sonra artık yabancı plakalı araçlar borçlarını ödemeden sınırı geçemeyecekler. Böylece büyük bir haksızlık ortadan kalmış olacak.

İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) ana sayfasında; "Hızlı Ödeme" bölümünde "Yabancı Plakalı Araç Ödemeleri" menüsünde ödeme yapılıyor. Umarım sınır kapılanında bir de cezasını ödemeyenler için uzun kuyruklar oluşmaz.

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Altyazı

"Para silahtır ama siyaset, tetiği ne zaman çekeceğini bilmektir" (The Godfather)