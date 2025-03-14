ABD'de 19 Kongre üyesi, Başkan Donald Trump'tan nesli tükenmekte olan benekli baykuşların korunması için çizgili baykuşların öldürülmesine yönelik geçen yıl onaylanan planı iptal etmesini talep etti.

ABD Balık ve Vahşi Yaşam Servisi'ne göre daha baskın ve agresif bir tür olan çizgili baykuşlar, benekli baykuşların yaşam alanlarını tehdit ediyor.

Benekli baykuşların neslini koruması için 450 binden fazla çizgili baykuş 30 yıl içinde öldürülecek!

Plana karşı çıkan 19 kongre üyesi ise planın baykuş başına 3 bin dolara mal olacağını ve toplamda 1,35 milyar doları aşabilecek bir bütçe gerekeceğini açıkladı.

Ayrıca, 30 yıl sürecek olan bu geniş çaplı operasyonun nasıl hayata geçirileceğine dair detayların paylaşılmadığını da dile getirdiler.

Kongre üyelerinin derdi çizgili baykuşların öldürülmesi değil!

ABD halkının 1,35 milyar dolarının baykuşlara harcanmasını ve nasıl bir yöntem izleneceğini sorguluyorlar!

Yani daha ucuza mantıklı bir çözüm olursa itiraz etmeyecekler.

2019 yılında Avustralya'da da diğer türlerin neslini tehlikeye atan 2 milyon başıboş kediyi öldürmek için havadan zehirli sosis atılması gündeme gelmişti.

5.5 MİLYON KÖPEK

2020'de yine Avustralya'nın güneyinde kuraklık nedeniyle 5 bin yabani deve, yerleşim alanlarında toplu halde su aramaları tehlike yarattığı için helikopterlerden tüfeklerle açılan ateşle öldürüldü.

Bizim başıboş köpek severlere sorsanız ABD, Avustralya en gelişmiş, en modern ülkeler!

Ama bu ülkeler diğer hayvan türlerini korumak için böyle radikal kararlar alıyorlar.

Türkiye'deki gibi son iki yılda başıboş köpek saldırıları yüzünden 50'si çocuk, 107 kişi hayatını kaybetse...

Resmi olmayan rakamlara göre başıboş köpek sayısı 5.5 milyona çıksa...

Kuduz riskli temas sayısı 438 bine ulaşsa...

Özellikle köpek dışkısından bulaşan ve çok ağır cerrahi maliyetleri olan "kist hidatik" hastalığı 2005-2019 arasında 8,8 kat artsa...

Amerika ve Avustralya hükümetleri ne yaparlardı dersiniz?

Hepsini tek tek öldürürlerdi.

Biz daha köpeklerin toplanıp barınaklara konmasında bile bir milim ilerleyemedik.

Aksine belediyeler her yere kedi köpek maması koyarak, kısırlaştırma yapmayarak sahipsiz kedi ve köpek sayısının artışına neden oluyorlar!

Elbette öldürülmelerini ben de istemiyorum ama bu sorunu çözemezsek, onları toplayıp barınaklara koyamazsak yakın gelecekte kuduz vakaları zirve yapar.

Sokaklarda köpekler çocukları öldürmeye devam eder.

Türkiye de Hindistan, Afganistan gibi tatil yapmak için gidilecek en tehlikeli ülkelerden biri olarak gösterilir!

Zaten kuduz riski listesinde yer alıyoruz. Bu ayıbın gerçekleşmesinde emeği geçen herkesi kutlarım.

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BRAVO GÜMÜŞHANE POLİSİNE

Gümüşhane'de Ö.C. adlı bir şahıs, yasaklı ırk bir pitbull köpeği ağızlıksız bir şekilde gezdirirken polis tarafından durduruldu.

Ö.C. köpeğe dair herhangi bir sahiplik belgesi beyan edememesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü veterinerinden köpeğin yasaklı ve çipsiz olduğu bilgisinin alınması üzerine köpek emniyet görevlilerince muhafaza altına alındı.

Ardından barınağa teslim edildi.

Köpeği gezdiren Ö.C.'ye de 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet suçu kapsamında 76 bin 173 TL para cezası kesildi.

Böyle tehlikeli bir köpeği sahiplenmemiş, cip taktırmamış ve ağızlıksız dolaştırıyor!

Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü'nü yasayı uyguladıkları için kutluyorum. Yasa var ama İstanbul'da uygulayan polis yok!

Böyle ağızlıksız pitbull gezdiren birçok insan var.

Yasa uygulansa, ağızlıksız pitbull gezdirenlerin sayısı azalır ve sokaklar daha güvenli olur.

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GALATASARAY'IN DEDİĞİ OLUR!

A Spor'da da yorumculuk yapan Hüseyin Özkük'ün verdiği bilgiye göre; UEFA, Avrupa kupaları son 16 turu rövanş haftasında oynanacak 24 maçta da Türk hakemlere görev vermedi.

MHK tarafından 2025 yılı için belirlenen yedi hakemlik FIFA listesinden bu yıl Halil Umut Meler dışında sadece Zorbay Küçük bir maç yönetti.

O maç da UEFA Gençler Ligi'ndeydi.

Ayrıca 2025 U21 Avrupa Şampiyonası'nda da Türk hakem olmayacak.

UEFA Süper Lig'deki bütün hakem skandallarını görüyor ve hangi çıkar ilişkileri içerisinde Türk hakemlerinin FIFA kokartı aldığını da biliyor.

Jose Mourinho'nun yurt dışında konuşmasına gerek yok!

Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Samsunspor maçlarının yabancı hakemler tarafından yönetilmesini istiyor.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisindeki başarılı yabancı hakem performansı ortada.

Uzun yıllardır ilk kez bir derbiden sonra hakem tartışılmadı.

Yani yabancı hakem test edildi ve başarılı oldu!

Tüm bu gerçeklere rağmen ve Türk hakemliği tarihinin en kötü dönemini yaşıyorken TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Bir daha yabancı hakem görevlendirmesi olmayacak" diyor.

Neden, niçin? Galatasaray yabancı hakem istemediği içini mi?

Oysa Galatasaray teknik direktörü maçlarda hakemlerin üzerine yürüyor, küfür ediyor, futbolcuları tehdit ediyorlar ama yine de yerli hakem istiyorlar!

Neden?

Bu nasıl bir algı yönetimidir?

Galatasaray, diğer üç büyüklerden daha mı büyük? Sadece onun dediği mi olur?

Böyle saçma, adaletsiz bir karar olur mu? Milyonlarca taraftarla dalga mı geçiyorsunuz?

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LİGHT EKMEKTE DE HİLE VAR

Bir ekmek markasının, ambalajına 100 gramında 40 kalori olduğunu yazdığı light ekmeğin 193 kalori olduğu ortaya çıktı.

Ve markaya 86 bin TL ceza kesildi.

Aslında sevinmemiz gerekir, bedavadan fazla kalori vermişler bize!

Ben de neden kilo veremiyorum diyordum.

Üret normal ekmeği, sonra kafana göre kalori yaz ambalajına ve adını 'light ekmek' koy!

Ne güzel iş.

86 bin TL ceza da çok olmuş! Vur deyince, öldürmeyin!

Şaka bir yana bu cezalar caydırıcı değil.

Hile yapanların anında işletme ruhsatı iptal edilmeli.

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Altyazı

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