İstanbul'da 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'yi bıçaklayarak canice öldüren B.B. için geçtiğimiz ay bazı kişiler sosyal medyada "Gülüşüne kurban!", "Sabret yiğidim" diye kahramanlık paylaşımları yapmıştı.

Şimdi ise daha dehşet verici bir olay yaşandı. Minguzzi ailesini, yaklaşan duruşma öncesi ölümle tehdit ettiler.

Aileye sosyal medya üzerinden ulaşan şahıslar, şu mesajları attı:

"Son 6 gün, cehennemi yaşatacağız size!"

"Tek icraatınız laf, icraatsızsınız benim veya dostlarımın icraatları ortada. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok, aklınıza gelebilecek her şeyi yaparız."

"B.B. tek değil. Yakında öyle şeyler yapacağız ki bunlar insan mı diye kuşkulanacaksınız."

"Soğuk bir gece, gözü dönmüş iki kişi ve alınacak tonla intikam."

Bu tehditleri yapanlar insan olamaz! Yok, böyle bir kötülük!

Üstelik bu tehditler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Minguzzi'nin ailesiyle görüştükten sonra gündeme geldi.

Erdoğan "Adaletin tecellisi için sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu tür elim olayların bir daha yaşanmaması için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz" diyerek net bir mesaj vermişti.

Bu şahıslar neyin intikamını alacaklarmış?

Minguzzi Ailesi, adaletin yerini bulmasını istedikleri için mi?

Ayrıca bu cesaret nereden geliyor?

Bu paylaşımları yapanlar adaletin önünde hesap vermeli!

B.B.'nin, 18 yaşından küçük olduğu için yasalar gereği az ceza alması bekleniyor.

Sokaklarda serseri mayın gibi dolaşıp, başkalarının hayatını karartmaktan çekinmeyen birçok suçlu çocuk var.

B.B gibi suçluları yetiştiren aileler de ceza almalı.

Bunun örnekleri var; ABD yargısı artık suçlu yetiştiren ailelere de ceza veriyor!

***

ARA TATİLLER KALDIRILMALI

Resmi bayramlar... Dini bayramların bir haftaya yayılması... Yaz, sömestir tatilleri... Kasım ve nisan aylarındaki ara tatiller... Karfırtına yüzünden eğitime ara verilmesi vs. Eğitimin gün sayısını ve kalitesini düşürüyor!

İki haftalık kış ve üç aylık yaz tatili fazlasıyla yeterliyken özel okul sektöründen gelen eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel okullarda müşteri bulmak ve tanıtım yapmak için uygulanan ara tatilleri devlet okullarına da uyguladı.

Birçok uzman ara tatillerin çocukların eğitimini kötü etkilediğini söylüyor.

Ayrıca herkesin tatile çıkacak bütçesi de yok!

Ramazan ve Kurban bayramları eskiden yaza denk geliyordu. Şimdi eğitim dönemine denk geliyor.

Çocuklar artık yıllarca hem ara tatil hem de bayram tatili yapacak. Özetle eğitimde kaliteyi düşüren ve çalışan anneleri zor durumda bırakan ara tatil uygulamasından vazgeçilmeli.

***

OKULLAR ERKEN KAPANACAK YALANI!

Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlıyor 9 Haziran Pazartesi bitiyor. Okullar ise 20 Haziran'da kapanıyor.

Dün Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene; 6 Haziran'a çekebileceğini iddia eden bir haber çıktı.

MEB de "Eğitim öğretim yılı, daha önceden açıklandığı gibi 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecektir" diye net bir açıklamayla haberi yalanladı.

Hükümet bazen hafta sonu ile bayram arasında bir-iki gün olunca tatili bir haftaya çıkarıyor. Dini ve resmi bayramların bir haftaya yayılmasını turizm sektörü de sürekli talep ediyor.

Ancak bu talepler bazen sosyal medyada asılsız paylaşımlar olarak karşımıza çıkıyor.

Halk arasında "Bayram bir hafta olacak mı?", "Okullar erken kapanacak mı?" soruları sorulmaya başlayınca bu sefer bazı gazeteler ve internet siteler manipülatif haberler yapıyorlar.

Ve bu haberler 'clickbait' denilen ilgi çekici, link tıklattıran başlıklarla sunuluyor.

Böylece insanların kafası daha çok karışıyor.

Eğitim döneminin bitişi ve tatillerle ilgili haber yaparken ilkeli ve etik hareket edilmeli.

***

MEDYANIN BATMASI MI BEKLENİYOR?

Dijital 2025 Türkiye araştırmasına göre Türkiye'de internette geçirilen süre günlük ortalama 7 saat 13 dakikaya çıkmış. Türkiye'de insanların günlük ortalama 4 saat 4 dakikayı cep telefonlarından; 3 saat 9 dakikayı ise bilgisayar ve tabletlerinde geçiriyor.

Türkiye'de cep telefonundan internette geçirilen 4 saat 4 dakikalık süre, birçok ülkeyi geride bıraktı.

Bu durum aynı zamanda ülkece ekran bağımlısı olduğumuzu gösteriyor. Özellikle çocuklarda ve gençlerde oyun ve sosyal medya bağımlığı üst seviyede. Bu da eğitim ve öğrenme kalitesini düşürüyor ve ruhsal ve fiziksel sorunlara neden oluyor.

İnterneti çok kullanıyoruz ama ortalama internet hızımız (download) 49.7 MBPS. Bu değer Güney Kore'de 148.3, ABD'de 123.6, İngiltere'de 58.1, Japonya'da 51.9, İran'da 38.8.

Türkiye'de internet hızının daha yüksek olması hepimizin beklentisi.

Aynı araştırmaya göre geçen yıl Google'da en çok aranan kelime grupları ise sırasıyla "hava durumu", "Youtube", "çeviri", "altın", "e-devlet", "Whatsapp", "Galatasaray", "Fenerbahçe", "Google" ve "dolar" olarak belirlendi.

Bu veriler temel ihtiyaçlara yönelik normal sonuçlar ve insanların daha çok nereye yatırım yaptığını gösteriyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe ise futbola olan tutkumuzu özetliyor.

Dijital 2025 Türkiye raporuna göre Türkiye'de sosyal medya kullanımı nedenleri arasında ise "haber okuma", "arkadaş ve aileyle bağlantı kurma" ve "boş zaman doldurma" ilk sıralarda yer alıyor.

Medya içeriklerinin en çok takip edildiği dönemde medya kazancının düşüyor olması ise ayrı bir yazı konusu. Sahi hazırlıkları devam eden bir Dijital Telif Yasası vardı, ne oldu o yasaya?

Google gibi arama motorlarından birçok ülke medya için yüklüce telif alıyor!

Defalarca yazdık, tartıştık bu yasa neden çıkmıyor?

Ana akım medyanın batması mı bekleniyor?

***

Altyazı

"Hayatın bir fırsattır, kullan onu." (Mr. Magorium's Wonder Emporium)