ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi kararı sonrası Çin ekonomisi ile ilgili analiz yapan Özgür Demirtaş'ın yaptığı paylaşım çalıntı çıktı.

Demirtaş eleştiriler sonrası paylaşımını sildi.

Bu olay gündem olmasına rağmen Demirtaş konu ile ilgili herhangi bir açıklamada da bulunmadı, ölü taklidi yaptı.

Ben de Demirtaş'ın başkalarının tweet'lerinikopyalamasına şaşıranlara şaşırıyorum! Bu onun ilk intihal vukuatı değil ki!

Demirtaş'ın sosyal medya paylaşımları itinayla araştırılsa daha birçok intihal çıkar.

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu Demirtaş'ın finans doktorası yapması onu ekonomi uzmanı yapmaz.

Aslında yapay zekadan sağlığa, savunma sanayisinden yeşil enerjiye vs. her alanda kendini uzman sanıp yorum yapan Demirtaş'ı ciddiye alanlarda kabahat!

Ne yazık ki, Demirtaş gibi yabancı hesaplardan kopya çekip, sosyal medya sayesinde popüler olup hak etmediği değeri gören birçok intihalci var.

Bunların çoğu ilgi arsızı! Ve eleştirilince de anında sosyal medyada engelliyorlar!

Demirtaş'ın bir diğer özelliği de bir dönem hükümetin neredeyse bütün siyasi kararlarını destekleyip, 2013'ten sonra birden muhalif olması!

Muhalif paylaşımlar çok tık alınca da X ahalisi tarafından göklere çıkarıldı!

O gazla hala uzmanı olmadığı konularda paylaşım yapmaya, hatta yargı dağıtmaya devam ediyor.

Elbette insanların fikirleri değişebilir, muhalif olabilir ama bu kişinin hükümet yetkililerinden iş isteyen mailleri bile deşifre olmuşsa dürüstlüğü de tartışmaya açık olur! Sosyal medyada Demirtaş hakkında "Şimdi 2 bin lira ev taksidi ödeyenlere vakti zamanında 'sakın kredi çekip ev almayın' diye tavsiye veren bir tip. Kendisini her daim böyle hatırlayacağım" diye paylaşım yapanları görmek üzücü.

Demirtaş'ı hala ciddiye alanlar var ne yazık ki.

***



FOTOĞRAFÇI DAVASI!

2023'te düğün yapan bir çift, çekimler için fotoğrafçıyla 3 bin lira karşılığında anlaşıyor.

Düğün bitiyor, fotoğraf ve videoları istiyorlar ancak 1,5 sene boyunca fotoğrafçı, çifti oyalıyor.

En sonunda da çiftin telefonlarına bakmamaya başlıyor.

Çift de bunun üzerine Kayseri İl Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuruda bulunuyor.

İl Tüketici Hakem Heyeti de fotoğrafçının 50 bin lira manevi tazminata ve 3 bin liranın geri ödenmesine hükmediyor.

Yaşanan manevi mağduriyete göre bu para az!

Bir çiftin en anlamlı anılarından biri olan düğün fotoğrafları ve video parası aldığı halde neden teslim edilmez?

Parada mı anlaşamadılar diyeceğim ama haberde ödeme yapıldığı belirtiliyor.

Fotoğrafçı kendi izlemek için mi çektiği düğün videosunu? Ne garip insanlar var.

Bahsi geçmişken bazı fotoğrafçılar da görsellerin orijinal dijitalini vermiyor.

Sevdiğiniz bir fotoğrafı çoğaltmak isteyince fotoğrafçılar daha çok para istiyor.

Ayrıca fotoğrafçıların düğün, sünnet, kına vs. kutlama fotoğraflarını belirli bir süre saklamaları gerekir diye düşünüyorum.

Sonuçta bu görseller özel!

***



ZONA AŞISI BUNAMAYA İYİ Mİ GELİYOR?

Birleşik Krallık'ta Stanford Medicine tarafından yapılan araştırmada zona aşısının farklı bir faydası ortaya çıktı. Galler'in 1 Eylül 2013'te başlattığı zona aşısı programına katılan ve aşı programı başladığında bunama tanısı olmayan 282 bin 541 yetişkinden elde edilen elektronik sağlık kayıtlarını analiz edildi.

Yedi yıl boyunca takip edilen bu gruptaki her sekiz kişiden birinde bunama teşhis edildi.

Böylece zona aşısı yaptıranların bunama riskini yüzde 20 oranında azaldığı tespit edildi.

Dikkat ediyor musunuz sağlık veri analizleri dijital teknolojinin geliştikçe insanlara daha çok faydası dokunuyor.

Bu verileri yorumlayıp, sağlıkta farklı bakış açıları ortaya çıkaracak bilimsel programları destekleyen ülkeler daha kazançlı çıkıyor.

Bu arada bu yazı tavsiye niteliğinde değildir!

Uzmana danışmadan kafanıza göre zona aşısı yaptırmayın!



KENDİNİ ARAYAN ADAM!

Uşak'ta yaşayan İ.Ö., mantar toplamak için ormana gitti.

İ.Ö.'nün ormana gidişinden sonra uzun süre kendisinden haber alamayan ailesi, 45 yaşlarındaki adamın kaybolduğunu düşünüp polisten yardım istedi.

Bunun üzerine polis, jandarma, AFAD, Cross Motor grupları ve ilçe sakinleri her yerde kayıp kişiyi aramaya başladı. İ. Ö. arama çalışmalarına katılan ekiple ormanda karşılaştı. "Ne yapıyorsunuz bu saatte burada" sorusuna "Kayıp birini arıyoruz"yanıtını alınca o da arama çalışmalarına katıldı ve yaklaşık 2 saat boyunca kendisini aradı, iyi mi? İ.Ö., kendisini arayan başka bir grup ile karşılaşınca ise gerçek ortaya çıktı.

Buna benzer bir olay daha önce de yaşanmıştı. Herhalde İ.Ö.'nün telefonunun şarjı bitmişti. İ.Ö. iki saat boyunca kendini ararken "Ailem de beni merak etmiş olabilir" diye hiç mi düşünmedi? Sağlıkçı, polis, jandarma, AFAD vs. onlarca insanın arama kurtarma çalışması yapmasının belli bir maliyeti var.

Bazen bu arama çalışmaları İ.Ö. örneğinde olduğu gibi gereksiz yere yapılıyor.

Bazı insanlar hiç bilmedikleri bölgelerde kafalarına göre dolaşıyorlar.

Yanlarına şarj bataryası almayı bile akıl etmiyorlar.

Ormanda gereksiz yere kendilerini riske atıyorlar. Hiçbir önlem almadan ormanda kayboluyorlar.

Telefonun sinyal alamama ihtimalini bile umursamıyorlar.

Sonra onu kurtarmak için emniyet güçleri seferber oluyor, kurtarma ekipleri arama çalışmalarına katılıyor, helikopter, dron vs. uçuruluyor!

Bunlar hep maliyet. Tamamen keyfi nedenlerle, sorumsuz bir şekilde kaybolup daha sonra ortaya çıkan ya da bulunan kişilerden arama kurtarma operasyonunun parası istenmeli mi?

Siz ne düşünüyorsunuz?

***



Altyazı

"Dünyada sadece iki tür insan vardır. İyi şeyler yapan iyi insanlar ve kötülük yapan kötü insanlar. İnsanlar arasındaki tek fark budur." (My Name is Khan)