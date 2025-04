Mikroplastiklerle ilgili sürekli araştırma sonuçları açıklanıyor.

Solunan hava, içilen su ve yenen yiyecekler vasıtasıyla vücuda giren mikroplastiklerin, üreme rahatsızlıklarının yanı sıra kolon ve akciğer kanserine neden olabileceği saptandı.

Normal bir insan, yılda 74000-121000 mikroplastik tüketiyor.

Şişelenmiş su, gıda ambalajları, işlenmiş gıdalar, plastik kahve makinaları, su ısıtıcıları, karton bardaklar, poşet çaylar vs. birçok gıda maddesi ve nesneden mikroplastik vücudumuza giriyor.

Uzmanlar haftada bir kredi kartı büyüklüğünde mikroplastik yediğimizi söylüyor.

Hatta Kuzey İrlanda'daki Queen's Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma sadece bir saat boyunca çiğnenen bir sakızın insan tükürüğünde 250 bin mikroplastik parçacık bırakabildiğini ortaya koydu.

Peki, sakız çiğnemenin süresi mikroplastik alma oranını etkiliyor mu?







Los Angeles California Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre ise sakız çiğnemenin ilk 8 dakikasında mikroplastikler açığa çıktığı gözlemlendi.

Bir kişi yılda ortalama 160-180 adet sakız çiğniyormuş.

Bu da yaklaşık 30 bin mikroplastik parçacığın vücuda girmesi anlamına geliyor.

Özellikle çocuklar daha çok sakız çiğniyor.

Sakız, geleneksel olarak ağaçlardan elde edilen reçinenin kimyasal yöntemlerle temizlendikten sonra farklı maddelerle karıştırılması ve tatlandırılması sonucu üretiliyor.

Ancak günümüzde sakız üreticilerin çoğunluğu reçine yerine sentetik olarak üretilen kauçuk ve plastik maddeler kullanıyor.

Yani yumuşak bir plastik parçası çiğniyoruz.

Sağlıklı sakız var mı?

Yapay aroma, şeker, renklendirici, koruyucu ve aspartam gibi katkı maddelerini içermeyen, tamamen doğal olan sakızlar sağlıklı olabilir.

Örneğin damla sakızı, kenger gibi.

Evet, hayatımızda hemen hemen her şey plastik. Yine de plastiğe ne kadar az maruz kalırsak o kadar sağlıklı oluruz!







648 KİŞİNİN TAVUKTAN ZEHİRLENMESİ

Kocaeli'nde bir dükkândan tavuk döner yedikten sonra 648 kişi zehirlenme belirtileri göstererek hastaneye kaldırıldı.

Hastalardan 2 kişinin durumu kritik.

Geçici süreyle kapatılan işletmenin sahipleri K.Y. ve E.T tutuklandı.

Tavuk, sevkiyatı, saklanması ve pişirme koşullarına maksimum dikkat edilmesi gereken riskli bir gıda.

İlginçtir ülkemizde yeme içme fiyatları sürekli artarken kalite düşüyor!

Gıda zehirlenmelerinin sayısı artıyor.

En son geçtiğimiz Aralık ayında İzmir'de Servet Polat adlı vatandaşımız yediği kumpirden zehirlenip ölmüştü.

Denetimlerde hep marketler ön plana çıkıyor. Oysa asıl tehlike restoran, kafe, lokanta ve büfelerde!

Hijyen ve sağlık kurallarına uymayan birçok işletme var. Gıda teröristleriyle tağşiş listesi yayınlamaktan daha fazlası yapılmalı.

Denetimler sıklaştırılmalı ve halkın sağlığıyla oynayanlar ömür boyu ticaret yapmaktan men edilip, anında tutuklanmalılar.







GÜDÜMLÜ ANNE TERLİĞİ

Denizli'de akşam dışarı çıkmak isteyen torununa engel olup, terlikle koluna vuran 80 yaşındaki Asiye Kaytan hakkında açılan davada, terlik silah sayıldı, iyi mi?

Torun ve anneanne birbirlerinden şikâyetçi olmamasına rağmen açılan kamu davasında Asiye Kaytan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Acaba bu ilginç karar alınırken 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'nın ciddi bir suç olduğu mesajı mı verilmek istendi?

Yaramazlık yaptığımızda annem önce gözlerini açar, sonra sözlü uyarıda bulunur ve son çare olarak terliğini fırlatırdı.

Terlik futbolcuların frikik atışlarındaki gibi öyle bir falso alırdı ki güdümlü anne terliğinin ıskaladığına hiç şahit olmadım.

S400 bile anne terliğini engelleyemez!

Anne terliğinin silah sayılması bence masumiyete indirilen bir darbedir!

Keşke çocukluğuma dönsem de annemin fırlattığı güdümlü terlikten kaçmaya çalışsam.







KANSER TARAMASI ÜCRETSİZ!

Dünyada her yıl yaklaşık 19 milyon kişi kansere yakalanıyor ve 9.9 milyon kişi kanser nedeniyle hayatını kaybediyor.

Türkiye'de ise her yıl kansere yakalanan 240 bin kişiden 130 bini hayatını kaybediyor.

Kanserin sağlıksız beslenme, genetik faktörler, hava kirliliği, sigara gibi birçok nedeni var.

Kanserde erken teşhis çok önemli ama genelde kanser tarama programlarına katılmayı umursamıyor ya da unutuyoruz.

Oysa ülkemizde kanser tarama programına katılmak ücretsiz.

Sağlık Bakanlığı 1-7 Nisan Kanser Haftası ile ilgili yaptığı paylaşımda;

40-69 yaş arası kadınlara meme kanseri için iki yılda bir, 30-65 yaş arası kadınlara rahim ağzı kanseri için beş yılda bir, 50-70 yaş arası kadın ve erkeklere kolorektal kanser için iki yılda bir ücretsiz tarama yapıldığı bilgisini paylaştı.

Tek yapmanız gereken aile sağlığı merkezlerine başvurmak!







ÖNCE ARABALARI KURTARMIŞLAR

78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınında bilirkişi, otoparktaki araçları kurtarmak için ana kapıyı açan personelin facianın büyümesine yol açtığını saptadı.

Rapora göre otopark kapısı açılınca yangın alanına sürekli olarak oksijen sağlandı ve bu şekilde yangının sönümlenme olanağı ortadan kalktı.

Oysa yangında alevleri sönümlemek için tasarlanan sönümleme sistemleri var.

Yangın merdivenine bile halı kaplayan zihniyetten sönümleme sistemi kurmalarını beklemek hayalcilik olurdu.

İlk akla gelen arabaları kurtarmak olması da insan hayatının ne kadar ucuz olduğunu gösteriyor.

Otellerde yangın önlemleri kadar bilinçli, deneyimli kişileri çalıştırmak da önemli.

Ne yazık çalışan alımlarında da ilk akla gelen ucuz iş gücü oluyor.

Ne desek boş!

78 kişinin katilleri umarım hak ettikleri cezayı alırlar.