2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda görev alacak hakemler açıklandı.

FIFA üyesi 41 ülkenin federasyonlarından 35 orta hakem seçti.

Ne yazık ki, bu hakemlerin arasında Türk hakem yok.

Dünya Kupası'nda görev alacak hakemler arasında Özbekistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Moritanya ve Libya'dan bile hakem var ama Türkiye'den yok.

58 yardımcı ve 24 video yardımcı hakemler arasında bile tek bir Türk yok.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu bu utanç verici durum hakkında ne düşünüyorlar?

TFF Hakem Gelişim Direktörü Vitor Melo Pereira konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye'de hakemlik kolay değil. Hakem olarak iyi performans göstermeniz lazım. Bunun için iyi çalışmalısınız.

Her hakem en iyi noktaya gelsin diye uğraşıyoruz. Sıkı çalışıyoruz ve her maçı takip ediyoruz." Sıkı çalışıyorlar ama Türkiye'de hakemlik kolay olmadığı için başarılı hakemler yetişmiyor.

Bu bahane mi şimdi? Normalde bu skandal sonuçtan sonra Pereira'nın istifa etmesi gerekiyor.

Bu köşede defalarca yazdık; Türk hakemleri yetersiz, yabancı hakemler görev almalı diye.

Bu duruma bazı kulüpler karşı çıkıyor.

Süper Lig'de son üç sezonun kaderini bu başarısız hakemler çizdi ve bazıları bundan çok memnun oldu herhalde!

Galatasaray-Fenerbahçe maçını Sloven hakem Slavko Vincic yönetti.

Maçtan sonra ilk defa bir derbide hakem hatası konuşulmadı. Ne hikmetse TFF bir daha yabancı hakem atamadı. Bunun mantıklı bir açıklaması da yok.

Bu kafayla biz Dünya Kupası'na da gidemeyiz!

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DAHA KAÇ KİŞİ ÖLECEK?

Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi Matematik Bölümü son sınıf öğrencisi Sevda Özkaya sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

O korkuyla Şanlıurfa-Mardin kara yolunda karşı tarafa kaçmaya çalışan Özkaya'ya otomobil çarptı.

Ve 27 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

Başıboş köpeklerin neden olduğu bu kaçıncı ölüm?

Özkaya'nın ailesinin yerinde olsam valiliğe ve belediyeye tazminat davası açarım.

Çünkü yasa var ama uygulayan yok!

Elbette hiçbir dava kararı Özkaya'yı geri getirmeyecek.

Devlet çıkardığı yasayla topu belediyelere attı. Evet, köpek sorununu çözmek öncelikle belediyelerin işi.

Ancak belediyeler, köpekler toplanırken yaşanacak en küçük hatada sosyal medyada linç edileceklerini bildikleri için hayvan sever lobisinden korkuyorlar. Bu yüzden inisiyatif almıyorlar.

Ayrıca barınak inşası ve kısırlaştırma için de bütçe ayırmak belediyelerin işlerine gelmiyor.

Bu çözümsüzlüğün faturası ise vatandaşa çıkıyor.

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OLAĞAN ŞÜPHELİ; DÖNER!

Son dönemde dönerden zehirlenme vakaları artınca yetkililer harekete geçti.

En son Kilis'in Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde döner imalathanesinde denetim yapan zabıta ekipleri, gördükleri pislik karşısında şaşırdılar. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, "Tavukların ve tavuğun yanında kullandıkları sosların yerlerde olduğunu gördük. Tavukların saklandığı buzdolapları da paslıydı.

Bu duruma kayıtsız kalamazdık. Bu imalathaneyi 4 gün kapatacağız. Tekrarı halinde yaptırımı daha da ağır olacak."

Dört gün mü? Şaka mı bu? Böyle komik ceza mı olur? Vatandaşın sağlığıyla oynayanlara bir daha gıda sektöründe çalışma ruhsatı vermeyeceksin!

Hatta hapse atacaksın.

Bu düşük cezalar gıda teröristlerini cesaretlendirmekten başka bir işe yaramıyor.

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KADINLAR SİLİKONLARI ÇIKARIYOR!

90'lı ve 2000'li yıllarda kadınların göğüslerine silikon taktırması çok modaydı. BBC'nin haberine göre sadece 2022-2023 arasındaki bir yıllık dönemde yüzde 13 oranında daha az silikon ameliyat yapıldı.

Uzmanlar 'Daha küçük, daha doğal görünümlü göğüslere' doğru bir eğilim olduğunu söylüyorlar. Öte yandan Uluslararası Estetik Plastik Cerrahi

Derneği'nin verilerine göre ise meme implantı çıkarma işlemleri 2019'dan bu yana yüzde 46,3 oranında arttı.

Estetikçiler büyük göğüs modasının geçtiğini düşünüyor. Örneğin Amerikan Plastik Cerrahlar Derneği'nden Dr. Kristy Hamilton, "Kadınlar 2025 yılında, beş veya on yıl öncesine kıyasla farklı görünmek istiyorlar" diyor. Yıllarca taşınan silikonların yüzde 46,3 oranında çıkarılmasının tek nedeni estetik kaygı olabilir mi?

Bence bu değişimde sağlıklı yaşamak, vücuda yabancı bir madde eklememe isteğinin de etkisi var.

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MUSK'IN ÖNLENEMEYEN DÜŞÜŞÜ

2025'in ilk çeyreğinde ABD'de elektrikli otomobil satışları bir önceki yıla kıyasla yüzde 10 artarken, Tesla satışları yüzde 9 geriledi! Benzer durum Avrupa'da satışlarında da yaşıyor. ABD'de Tesla araçlarına yönelik saldırılar artıyor. Markanın hisseleri de düşmeye devam ediyor.

Daha kötüsü; ABD'de 2. el otomobil satışı yapan popüler platformlardan Autotrader'daki Tesla ilanlarının sayısı yüzde 67 arttı. Tesla'nın önceki yıllarda satış rekorları kırarken son dönemde düşüşe geçmesinin en önemli nedeni; Elon Musk'ın seçim döneminden beri ABD Başkanı Donald Trump'a olan büyük desteği ve Avrupa'daki ırkçı partilere sempati besleyen açıklamaları. Markalara, politikaya bulaşmak artık zarar veriyor. Musk gibi politikada taraf olmanın faturası ise daha ağır oluyor. Çünkü taraf olmak doğal olarak rakip siyasi görüşteki insanların tepkisini çekiyor. Şimdilerde bu tepki sosyal medyanın da etkisiyle zamanla boykota dönüşüyor.

Dünya küresel bir köye dönüşmüşken ve sosyal medya bu kadar etkiliyken siyasette taraf olmak markalara daha çok zarar veriyor. Bunun en çarpıcı örneği ise; Musk'ın sadece 2025 yılında 135 milyar dolar kaybetmesi.

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Altyazı

"Benim gibi birini kabul edecek bir kulübe üye olmak istemem." (Annie Hall)