Kadıköy'de Mattia Ahmet Minguzzi'i arkadan hunharca bıçaklayan katilleri sosyal medyada sanki kahramanmışçasına övenler daha sonra Minguzzi Ailesi'ni de öldürmekle tehdit etmişlerdi.

Ve dün daha büyük bir kötülükle karşılaştık.

Minguzzi'nin Bahçelievler'de bulunan mezarı tahrip edildi!

Yok, böyle bir kötülük!

Nereden geliyor bu cesaret? Kim bu kişiler?

Bu kişilerin tespit edilip, adalet karşısına çıkarılacağına inanıyorum.

Öte yandan Minguzzi'in öldürülmesine ilişkin iki sanığın yargılandığı dava dün başladı.

Minguzzi Ailesi ve kamuoyu katillerin en ağır cezayı almalarını bekliyor.

Ancak saldırganların olay sırasında 15 ve 16 yaşlarında olmasından dolayı TCK'nın 31. Maddesi uyarınca 18 ila 24 yıl arasında hapis cezasıyla yargılanmaları bekleniyor.

Münevver Karabulut cinayetinde katil Cem Garipoğlu cinayeti işlediği sırada 17 yaşındaydı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine mümkün olan en ağır ceza olan 24 yıl hapse mahkum edildi.

Bakalım Minguzzi cinayetinde nasıl bir sonuç çıkacak?

Katiller 18 yaşından küçük oldukları için düşük cezalar alması muhtemel.

Defalarca yazdığım gibi; ülkemizde reşit olmayan kişilerin çocuklara karşı işledikleri suçlara yönelik düzenlemelerin değişmesi gerekiyor.

ABD'de olduğu gibi suçlu yetiştiren aileler de ceza almalı.

Ayrıca bazı ülkelerde reşit olmayan sanıkların insanlık dışı suçlar işlemesi durumunda yetişkin mahkemelerinde yargılandığını görüyoruz.

Örneğin İngiltere'de 14 yaşındaki Jerome Ellis'in üvey babasını öldürmek suçundan ağabeyi ile birlikte yetişkin mahkemesinde yargılanmıştı.

İsveç'te 15, Portekiz'de 16, Çin'de 14 yaş, yetişkin mahkemelerinde yargılanabilme sınırı olarak uygulanıyor.

Türkiye'deyse 18 yaş altında çocuklar, çocuk mahkemelerinde yargılanıyor.

Çocukların erken olgunlaştığı günümüz şartlarında 18 yaş sınırı birçok ülkeye göre yüksek! Bu sınır 15-16 yaşa kadar düşürülmeli.

***



DÖNERİN RAF ÖMRÜ 12 SAAT!

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 'Katık King' adlı işletmeden tavuk dönerden 648 kişinin zehirlenmesinden sonra dönercilere yönelik denetimler arttı.

Örneğin Samsun'da yapılan denetimlerde, bazı işletmelerin önceki güne ait pişirilmiş fakat satılamamış dönerlerin üzerine yeni çiğ et takarak satışa sunmaya çalıştıkları tespit edildi.

Ayrıca bu pişmiş dönerleri kesip saklayarak ertesi gün taze dönerle karıştırarak satanlar da yakalandı.

Halk da bilinçlendi.

Yeme içme mekanlarında sağlık ve hijyen kurallarına aykırı durumları görüp video çekip paylaşanların sayısı arttı.

Örneğin Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı'nda tezgah açan 'Fenomen Dönerci' olarak bilenen bir dönercinin pişmiş tavuk etinin üzerine çiğ et taktığı anlar kameraya yansıdı.

Vatandaşın şikayeti üzerine yapılan denetimde dönerciye 42 bin TL para cezası uygulandı ve standı karnaval alanından kaldırıldı.

Fenomen Dönerci gibi birçok işletmeci var. İşleri güçleri şov yapmak!

Bu arada pişirme işlemine başlandığı andan itibaren bir dönerin 12 saatlik raf ömrü olduğunu hatırlatmak isterim.

12 saat geçtikten sonra kalan döner müşteriye satılamaz.

Bu kurala uyan kaç dönerci vardır dersiniz?

12 saat geçtikten sonra kalan dönerin üstüne çiğ et ekleyenlerden her şey beklenir!

***



YENİ MODA: ARALIKLI YÜRÜYÜŞ

Sağlıklı yaşam için yürüyüş teknikleri de önemli.

Uzun ve sağlıklı yaşamalarıyla tanınan Japonların aralıklı yürüyüş olarak Türkçe'ye çevirebileceğimiz 'interval walking' tekniği ile 3X3 kuralını takip ederek yürüyüşün faydalarını maksimum seviyeye çıkarabilirsiniz. 'Aralıklı yürüyüş' Batı ülkelerinde trend oldu.

'Aralıklı oruçtan' sonra 'aralıklı yürüyüş' kavramı da hayatımıza girebilir.

Uplifers.com'da yayınlanan habere göre 'aralıklı yürüyüş':

Üç dakika hızlı yürüyüş ve üç dakika yavaş yürüyüşten oluşuyor. Bu döngü, 30 dakika boyunca tekrarlanıyor.

Yapılan bir çalışmada üç ay boyunca dört kez aralıklı yürüyüş antrenmanı yapan kişilerin, sürekli ve orta yoğunlukta yürüyüş yapanlara göre kan basıncı, kolesterol ve glikoz değerlerinin daha iyi olduğu ortaya çıktı.

Interval walking antrenmanını geliştiren Hiroshi Nose'un raporuna göre ise bu egzersizi yapan kişilerin maksimum aerobik güç seviyeleri yaklaşık yüzde 20 oranında iyileşme gösteriyor.

Günde 30 dakika 'aralıklı yürüyüş' tekniği sağlığınız açısından yeni bir deneyim fırsatı olabilir.

Bu arada bu yazıyı bilimsel araştırmaların ışığında bilgi paylaşmak için yazdım. 'Aralıklı yürüyüş' ya da başka bir spor yöntemi uygulamadan önce doktorunuza, uzmanlarınıza danışın!

***



ALO 174!

Yeme içme sektöründe yaşanan skandallar Hindistan'daki sokakta yemek yapıp satanları hatırlatıyor.

Gıda teröristlerine karşı daha sert cezalar uygulanmalı.

Bir daha gıda sektöründe çalışmaları engellenmeli ve hapis cezası almaları gerekiyor. Gıda ve hijyen kurallarına uymayanları gördüğünüzde 7/24 hizmet veren Alo 174 hattından şikayette bulunabilirsiniz.

Şikâyetler Alo174 Whatsapp (0 501 174 0 174) hattı üzerinden, Alo 174 hattını arayarak, alo174@tarimorman. gov.tr adresine e-posta gönderilerek, Alo174 mobil uygulaması veya web adresi üzerinden canlı destek yoluyla oluşturulur.

Gıda teröristleriyle mücadelede bilinçli vatandaşların çektiği video ve fotoğraflar çok işe yarıyor.

2020 yılında faliyete geçen Alo174 Whatsapp hattına 13.01.2025 tarihi itibariyle gelen toplam 108 bin 270 bildirimden 33 bin 238'ü gıda ihbar ve şikâyet kapsamına alındı!

***



Altyazı

"Kadınların özelliği ne biliyor musun? Seni sen yapan özelliklere âşık olup sonra senden o özellikleri almaya kalkıyorlar." (Kaybedenler Kulübü)