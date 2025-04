Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin'e gümrük vergilerini yüzde 145'e kadar artıran ABD Başkanı Donald Trump'la fena dalga geçti.

Ning, yaptığı paylaşımda Trump'ın seçim kampanyasında giydiği şapkanın yükselen fiyatını tasvir eden çizimle dalga geçti.

Çizimde şapkanın Çin'de üretildiği ve fiyatının 50 dolardan 77 dolara çıktığı belirtiliyor.

Ning ince görmüş.

Trump'a giydiğin şapkayı bile biz üretiyoruz ve o şapkadan sipariş edersen koyduğun vergiler yüzünden fiyatı yükseldi haberin olsun demeye getirmiş.

Bu büyük ticaret savaşında Çin'in kozları daha fazla.

Dünyadaki birçok büyük marka Çin'de üretim yapıyor.

Ve yeni vergiler yüzünden çoğu zarar edecek.

Öte yandan Trump'la ilgili yorumlarda meseleye hep küresel ticaret açısından bakılıyor ve ABD halkı unutuluyor.

Sadece ABD vatandaşı, eminim Trump'ın vergi artışını destekliyordur.

Nike, Apple, Tesla gibi dev şirketler Çin'deki fabrikaları kapatıp ABD'de yeni fabrikalar açsalar yaratılacak istihdamı düşünsenize!

Trump, göçmenlere de kapılarını kapattı.

Büyük şirketlerin ana vatana dönüşüyle ABD'de işsizlik oranı büyük ölçüde düşer.

Trump büyük patronlarını zarara sokarken kendi halkına kazandıracak gibi gözüküyor.

Haberlerde ise hep Avrupa ülkelerinin Trump'a duyduğu öfke ön plana çıkarılıyor.

Oysa mikrofon Cumhuriyetçilerin kale eyaletleri Arizona, Colorado, Maine, Kansas, Indiana'daki sade vatandaşa uzatılsa herkes büyük resmi;

ABD gerçeğini görür.

***



BAŞKASININ ÇOCUĞUNU KARNINDA TAŞIMAK

Avustralya-Queensland'de ülkenin en geniş kapsamlı tüp bebek merkezi olan Monash IVF'de transfer edilecek embriyolar karıştı, iyi mi?

Bir kadına "yanlışlıkla" başka bir embriyo transfer edildi.

Yani kadın bir başka kadının çocuğunu doğurmuş oldu.

Yapılan hata, çocuk birkaç aylıkken tespit edilmiş.

Ya tespit edilmeseydi?

Belki de aile bir başkasının çoğunu büyüttüklerini hiç öğrenemeyeceklerdi.

Kadın aylarca başkası için taşıyıcı annelik yapmasına mı üzülsün, hatanın bebek birkaç aylıkken erken tespit edilmesine mi sevinsin bilemedim.

Aynı tüp bebek merkezi, ağustos ayında da hatalı bir genetik inceleme sırasında embriyoları yok ettiği iddialarının ardından 700'ü aşkın eski hastası ile 56 milyon dolarlık bir tazminat anlaşmasına varmıştı.

Bence bu tüp bebek merkezinde geriye dönük kapsamlı bir araştırma yapılmalı.

Başka hatalar da yapılmış olabilir.

Belki de bu hataları bilinçli bir şekilde yapan bir çalışan var.

Bu olaydan da film senaryosu çıkar.

Daha ilginç örnekler de var: Hollanda'da doğum uzmanı Dr. Jos Beek'in, doğurganlık tedavileri sırasında kendi spermlerini kullandığı ve 41 çocuğa babalık yaptığı ortaya çıkmıştı.

Daha kötüsü; Beek'in nadir görülen bir genetik bozukluğun taşıyıcısı olduğu ve bunu kendi spermleri sonucu dünyaya gelen çocuklara da aktardığı anlaşılmıştı.

Dünyada ne garip ve kötü insanlar var.

***



AZALAN NÜFUSA KARŞI ÜÇ ÇOCUK HAMLESİ

Çin'in Tianmen şehrinde, 2017'de 18 bin olan doğum sayısı, geçen yıl 7 bine kadar düşmüştü. Ama bir yıl içinde şehirdeki doğum oranları tam yüzde 17 arttı. Çin medyasındaki haberlerde, Tianmen'deki doğum hastanelerinin çok yoğun olduğu, sağlık personelinin "Çin Yeni Yılı" tatillerinde izne çıkamadığı yazılıyor. Çin yönetiminden en az 100 yetkilinin, doğum oranı artışını incelemek için Tianmen'e gittiği de aktarılıyor. İncelemeye gerek aslında. Durum gayet açık. Tianmen'de artık çiftlere ikinci çocuk için yaklaşık 95 bin 500 yuan (yaklaşık 500 bin TL), üçüncü çocuk içinse yaklaşık 170 bin yuan (yaklaşık 880 bin TL) nakit teşvik veriliyor. Örneğin Wall Street Journal'a konuşan 38 yaşındaki Şie Fei üçüncü çocuğuna 6 aylık hamileyken doğum teşviklerini bir iş arkadaşından öğrendiğini, o dönemde Wuhan'da çalıştığını fakat doğum için memleketi Tianmen'e döndüğünü söylüyor. Çocuğun bakım masrafları için ayrıca her ay yaklaşık 1000 yuan (yaklaşık 5 bin TL) destek aldığını belirten Fei, devletin verdiği desteği biriktirip kendisine daire aldığını belirtiyor.

Bir gelişme de Rusya yaşandı. Rus devleti, çok çocuklu ailelere vergi iadesi verme kararı aldı. Türkiye'de de artık üçüncü çocuk için aylık 5 bin lira devlet yardımı geliyor. Son gelişmeler, Başkan Erdoğan'ı, şu sözleri nedeniyle bir kez daha haklı çıkardı: "İş işten geçmeden her ailede en az 3 çocuk olmalı. Nüfusumuz ne kadar artarsa o kadar güçlü olacağız!"

Yok, insanlar bireysel yaşamayı seviyormuş, yok kedi köpek bakmayı tercih ediyormuş vs. bunlardan daha güçlü bir neden var. O da; maddi imkan! Hesap kitap ortada. Daha önce Çin Tianmen'den kaçan 80 bin kişi, 2024'te memleketine geri dönmüş. Çocuk sahibi olmak cömertçe süspanse edilirse doğum patlaması yaşanır.

***



YOK BÖYLE BİR KÖTÜLÜK!

78 kişinin yanarak can verdiği Grand Kartal Otel faciasıyla ilgili bilirkişi raporunda; yangın başladıktan sonra görevli personelin 'bazı ayrıcalıklı misafirlere' odaklandığı, bu kişilerin tahliyesi sırasında izdiham olmaması için yangının herkese duyurulmadığı iddia edildi. Raporda, herkese haber verildiği senaryoda, oteldeki tüm misafirlerin sağ olarak tahliye edilmesinin mümkün olduğuna değinildi.

Demek ki, otel ölüm kapanı gibi tasarlanmasına, tüm ihmallere rağmen insanlar yine de kurtulabilirmiş ama alarm çalınmamış.

Sırf ayrıcalıklı misafirler kurtulsun diye. Korku filmlerine bile ilham kaynağı olacak bir olay bu.

Kim bu ayrıcalıklı misafirler acaba?

Otel sahibinin ve yönetiminin yakınları mı acaba?

Eğer bu iddia doğruysa bu yangında suçu olanlar hiç gün yüzü görmemeli.

***



Altyazı

"İlişki 'yalan söylüyorsun, bak gerçek orada' diye bağırmak değil, beraber aynı yalana inanıyor gibi yapmaktır. İlişki 'inanma böyle şeylere, hadi iyileş' demek yerine, hastalığı eğip büküp, iki kişinin sığabileceği bir ev haline getirmektir." (I'm a Cyborg but That's Ok)