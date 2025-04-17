Ramazan Bayramı'nda Sapanca ilçesi Uzunkum Mahallesi'nde birden fazla bungalovun bulunduğu işletmeye ailesiyle tatil için gelen M.K., evin tavan aydınlatma lambasından birinin farklı göründüğünü fark etti.

M.K. ampulü inceleyince yatak odasında jakuziyi görecek şekilde ampul içine gizlenmiş bir kamerayı buldu. Hemen polisi aradı. Polis işleme sahibine ait tüm dijital materyale el koydu.

İşletme sahibi ile bir çalışan tutuklandı.

Düşünsenize ailenizle geceliği 12 bin liralık ev tutuyorsunuz sonra da gizli kamera ile karşılaşıyorsunuz!

Kamerayı fark etmeselerdi ne olacaktı?

O kamerayı kim koydu? İşletme sahibi yöneticisi organize gizli kayıt mı alıyor?

Yoksa bir çalışan mı o kamerayı koydu?

Kamera tam da jakuzi ve yatağı görecek şekilde fantezi amaçlı mı yoksa şantaj için mi yerleştirildi?

Görüntülerinizin yetişkin sitelerine düştüğünü düşünün? Yıllarca o görüntüleri kaldırmak için uğraşırsınız!

Bu olay akla elbette acaba başka turistik tesislerde, otel odalarında gizli kamera yerleştirilmiş midir sorusunu akla getiriyor.

Türkiye'de toplam otel yatak kapasitesi 2 milyonu aştı.

Otellerin dışında pansiyonlar, günlük kiralanan evler vs. var.

Böylesine büyük bir sektörde Sapanca'da yaşanan son olayda olduğu gibi mutlaka kötü niyetli işletme sahipleri ya da çalışanlar olabilir.

Hoş geldin yeni paranoya!

Şimdi tatil ya da iş gezisinde kaldığımız odayı dedektif gibi araştırmak zorunda mı kalacağız?

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Emniyet Teşkilatı otel odalarına gizli kamera yerleştirme ihtimalini dikkate alacak şekilde denetimler yapar diye tahmin ediyorum.

Elbette işe önce cezai önlemleri artırarak başlamak en mantıklısı.

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GİZLİ KAMERA NASIL TESPİT EDİLİR?

Peki, bizler bireysel olarak gizli kameraya karşı nasıl önlem alabiliriz?

Gizli kamera teknolojileri o kadar gelişti ki, kalem ucu büyüklüğünde prize yerleştirilen gizli kameralar var. Tespit etmek zor.

Ama bireysel olarak yine de bazı önlemler alabiliriz.

Bu konuda sosyal medyada uzman görüşleri var.

Webtekno sitesinde şu faydalı bilgiler paylaşıldı:

Önce kalacağınız odayı fiziksel olarak inceleyin.

Prizler, duman dedektörleri, çalar saatler ve lambalara bakın.

Küçük delikler, parlak mercek yansımaları var mı diye bakın.

Telefon Kamerasıyla Kızılötesi (IR) Işık Kontrolü yapın. Gizli kameraların çoğu gece görüşü için kızılötesi LED'ler kullanır.

IR ışık çıplak gözle görünmez ama bazı telefon kameraları bunu algılayabilir.

Bu önlemlere ek olarak RF (radyo frekansı) dedektörleri ile de bu tür kameralara ait sinyaller tespit edilebiliyor.

Gizli kamera fark ederseniz ilk yapmanız gereken gizli kamera olduğuna dair görüntüleri kayda alıp, polisi aramak olmalı.

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GÜMRÜK VERGİSİ FIRSATI

ABD Başkanı Donald Trump'ın başta Çin olmak üzere birçok ülkeye getirdiği ek gümrükvergilerin küresel ticareti nasıl etkileyeceği hala merak konusu.

ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e çıkardı.

Çin ise ABD'ye uygulayacağı verginin yüzde 125 olduğunu duyurdu.

Büyük firmalar da yeni vergi kararlarından en az hasarla kurtulmak için planlar yapmaya başladı.

Büyük markaların başta Çin olmak üzere ABD'nin gümrük vergisini en yüksekten uygulandığı ülkelerden çıkıp, gümrük vergisinin en düşük ülkelere yatırım yapması bekleniyor.

ABD'nin Türkiye'ye en düşük seviyeden; yüzde 10 vergi uygulaması ülkemize yeni fırsatlar doğurabileceği konuşuluyor.

Ayrıca Türkiye yeni gümrük vergilerinin oluşturacağı piyasada kendisine rakip olabilecek ülkelere göre ucuz işçi gücü potansiyeli ve coğrafi konumuyla daha avantajlı gözüküyor.

İşte bu noktada düşük vergi ve coğrafi konum avantajı nedeniyle Çinli bilgisayar ve teknoloji devi Lenovo'nun Türkiye'ye merkez açacağı iddia edildi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Lenovo Türkiye'de merkez açmayı planlıyor.

Çin dışında bir de Macaristan'da fabrikası bulunan şirketin yeni fabrikayı ise Türkiye'de kurması bekleniyor.

Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu bu konuda 'Lenovo, Çin dışında yatırım arayışında. Lenovo'nun Türkiye'ye teknoloji merkezi açma planı dâhilinde. Önümüzdeki dönem netleşir' bilgisini paylaştı.

Elbette ortada henüz net bir girişim yok. Önemli olan yatırımın yapılması. Ancak ABD'nin uyguladığı yeni gümrük vergisi oranları Türkiye için yeni fırsatlar doğuracak gibi gözüküyor.

Siz bir şirket sahibi olsanız ABD'nin yüzde 145 gümrük vergisi uyguladığı Çin'de mi yoksa yüzde 10 vergi uyguladığı, Avrupa ve Orta Doğu piyasaların tam ortasındaki Türkiye'ye mi yaparsınız?

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TOMOGRAFİ, TÜRKİYE'NİN KANSER RİSKİNİ ARTIRIYOR

İndepentdent Türkçe'nin haberine göre araştırmacılar ABD genelindeki 143 hastaneden 2016- 2022 dönemine dair aldıkları istatistikleri kullanarak 2023'te yaklaşık 62 milyon hasta üzerinde 93 milyon bilgisayarlı tomografi (BT) taraması yapıldığını tahmin etti. Radyasyon risklerine dayanarak hesaplama yapan bilim insanları, 2023'te yapılan BT taramalarının, gelecekte 103 bin kanserle bağlantılı olabileceği sonucuna vardı. Yüksek radyasyona maruz kalmanın kanser riskini artırdığı bilinse de düşük seviyeler hakkında yeterli veri yok. Bu son araştırma ise sık sık (BT) taramalarına girmenin kansere yol açabileceğini gösteriyor.

Türkiye, OECD ülkeleri arasında kişi başına en fazla manyetik rezonans (MR) ve bilgisayarlı tomografi (BT) çektiren ülke olduğunu biliyor musunuz? Türkiye'de her yıl yaklaşık 50 milyon MR ve BT çekimi gerçekleştiriliyor. Uzmanlar bunun 5 milyonunun gereksiz olduğu söylüyor. Özellikle özel hastanelerde daha çok para kazanmak için insanlardan gereksiz yere BT taraması isteniyor. Sonra da ülkemizde kanser vakaları niye artıyor diye şaşırıyoruz!

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Altyapı

"Herkesi mutlu edemezsin İlyas, geride daima kırgın birisi kalır." (Çiçero)