En çok hile yapılan ürünlerin başında peynir geliyor.

Kaşarlı pide ve kaşarlı tost diye satın aldığımız ürünlerde genelde eritme peynir kullanılıyor.

Aynı sorun baklava için de geçerli. Dubai çikolatası çılgınlığı ve kuralık yüzünden Antep fıstığında üretiminin düşmesinden dolayı Antep fıstığı fiyatı çok yükselince baklavalarda yer fıstığı kullanmaya başlandı.

Hatta irmik ve ıspanağa fıstık görünümü verip baklavada kullananlar da var.

Tarım ve Orman Bakanlığı da özellikle pide tost, sandviçlerde kullanılan ve geçen yıl yürürlüğe giren 'eritme peynir' tebliğine dair yeni kararlar aldı.

Artık kaşarlı pide ve tosta kaşar peyniri yoksa 'kaşarlı tost, pide' ismi kullanamayacaklar.

Bunun yerine 'eritme peynirli' denilecek.

Yani bu ürünler "eritme peynirli pide", "eritme peynirli tost", "eritme peynirli sandviç" ibaresiyle satılacak.

Aynı değişikli baklavada da uygulanacak.

Eğer baklavada fıstık yerine yer fıstığı kullanılıyorsa o baklava 'yer fıstıklı' baklava ibaresiyle satılacak.

Bu kurallara uymayanlara da ceza kesilecek.

Geç kalınmış yerinde bir kararla daha. Hilenin her türlüsüne tanıklık ettiğimiz ülkemizde yıllarca eritme peynirli tost, pide, son yıllarda da yer fıstıklı baklava yiyorduk ve çoğu insan da bu hilelerin farkında değildi. Ülkemizde ayrıca ürün etiketi okuma bilinci geliştirilmeli.

Birçok market ürününde de etiketi ve adı insanları aldatmaya yönelik!

***



KOMŞUNUN PİTONU EVE GİRERSE...

İstanbul'da polis, Maslak'ta durdukları bir aracın bagajında ve arka koltuğunda cam fanus içerisinde bir piton yılanı ve iki zehirli Mısır yılanı (corn snake) ele geçirdi.

Gözaltına alınan 26 yaşındaki sürücü Canberk Ö.'ye, 60 bin 189 lira para cezası uygulandı ama bu cezalar caydırıcı değil.

Ülkemizde son dönemde vahşi hayvan kaçakçılığı yükselişe geçti.

Evinde piton, zehirli Mısır yılanı, tarantula vs. besleyenler arttı.

Yakında apartmanda komşunun dairesine piton yılanı girdi diye haber çıkarsa hiç şaşırmayın. Bir bu sorun eksikti!

***



FAZLA VİTAMİNİN ZARARI

Birçok vitamin gıda ve besin takviyesi etiketiyle satılıyor.

Ve insanlar da genelde kafasına göre, çevresinden ya da sosyal medyadan duyduklarından yola çıkarak vitamin alıyor. Oysa yediğimiz meyve, sebze, et vs. birçok üründe doğal vitamin var.

Elbette son dönemde ilaç ve hormon takviyeli meyve ve sebzelerde eskiye göre vitamin oranı düşüyor.

Bu yüzden insanlar bazı vitaminleri yeterince alamıyor. Böylece vitamin haplarına yöneliyorlar.

Ancak bu noktada da bilinçsiz vitamin tüketimi ortaya çıkıyor.

Örneğin son dönemde magnezyum vitaminin furyası yaşanıyor. Magnezyum çok önemli bir mineral. Magnezyum eksikliği kemik sağlığı, kas fonksiyonları ve kalp sağlığını olumsuz etkiliyor.

Ancak Uzm. Dr. Semiha Ayaydın Kaplan'a göre magnezyumun fazla ve gereksiz kullanımı özellikle böbrekler üzerinde birikim yaparak, böbrek fonksiyonlarını olumsuz etkiliyormuş.

Hatta böbrek yetmezliğine neden oluyormuş. Kaplan ayrıca yanlış dozda alınan magnezyumun vücutta aşırı birikim yaparak kalp ritim bozuklukları, nefes darlığı gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda da uyarıyor.

Doktora danışmadan, gerekli tahlilleri yaptırmadan çevrenizden duyduğunuz bilgilerle ya da kafanıza göre vitamin kullanmayın! Belki de hiç magnezyum ya da başka vitamin takviyelerinize ihtiyacınız yok!

***



5 MİNİK KALAMAR HALKASI

Ayvalık-Cunda Adası'nda bir restorana giden vatandaş, masaya gelen serviste beş küçük kalamar halkasının videosunu çekip 550 TL ödediğini sosyal medyada paylaştı.

Ve videoda Yunanistan'ın neden tercih edildiğini anlattı.

Vatandaş çok haklı.

Tatillerini yurtdışında geçirenlerin yemek porsiyonlarının, Türkiye'ye gere nasıl büyük olduğunu görüyor ve bu durumu sosyal medyada paylaşıyor.

Yeme içme mekânlarındaki fahiş fiyatlar, kira, personel, işletme vs. giderleriyle açıklanamayacak derecede çılgın seviyeye ulaştı.

İnsanlar artık Ege ve Akdeniz sahillerinde bir mekâna girerken acaba ne kadar kazıklanacağım diye düşünüyor.

Ve imkânı olan tatilini yurtdışında geçiriyor.

Yeme içme mekânları yabancı turiste güvenerek uyguladıkları fahiş fiyat politikasıyla kendi ayaklarına sıktıklarının farkında değiller.

Bu durum uzun vadede turizme darbe vuracak.

***



FUTBOLA BÜYÜK DARBE

Spor yorumcusu Hüseyin Özkök'ün yorumlarını ve paylaşımlarını ilgiyle takip ediyorum.

Özkök, spor basının bile bazen ıskaladığı konularda ayrıntılı bilgiler veriyor.

Örneğin Özkök'ün verdiği bilgiye göre TFF'nin son yayımladığı Süper Lig Oyuncu Uygunluğu Talimatı'na göre kulüplerin "kulüpte veya Türkiye'de yetişmiş oyuncu" bulundurma zorunluluğu olmayacak.

Özkök'ün de belirttiği gibi bu durum Türkiye'de oyuncu yetiştirmeye büyük darbe vurur.

Kulüpler zaten ilk 11'in tamamını yabancılardan oluşturabiliyor ve kadrolarında 14 yabancı bulundurabiliyorlar.

Şimdi kulüpten yetişmiş oyuncuyu kadroya almalarına da gerek kalmadı.

Süper Lig'deki yabancı oyuncu furyası yüzünden yerli yetenekler oynamaya fırsatı bulamıyordu. Bu fırsat artık aslanın midesine indi.

Bu durumdan en zararlı yine yeterli yerli futbolcu havuzuna sahip olmayan A Milli Futbol Takımı çıkacak.

Başta Almanya olmak üzere Avrupa'daki gurbetçi futbolcular da olmazsa Türkiye'nin uluslararası organizasyonlarda hiç şansı kalmaz!

***



Altyazı

"Ne zaman çeneni kapalı tutacağını asla bilemedin. Kötü adamlar bile annelerini sever." (3:10 to Yuma)