Türkiye'de dijital ortamda içerik üreten kişilerin ve şirketlerin mülkiyet haklarının korunması için hazırlanan Dijital Telif Yasası'nda sona gelindi.

Google, META gibi dev şirketler dünyada bazı ülkelerde başta medya kuruluşları olmak üzere özgün içerik üreticilerine telif ödemeye başladı.

ABD'den Kanada'ya, Avustralya'dan İspanya'ya birçok ülkeyle telif anlaşmaları imzaladılar. Başta medya kuruluşları olmak üzere haber, yazı, röportaj, TV görüntüleri vs. özgün içerik üreten her kuruluşa belli bir telif ödemesi yapıyor.

İnternettin yaygınlaşmasıyla birlikte haber içeriğinin en çok tüketildiği çağda yaşıyoruz ama medya kuruluşlarının zararı her geçen gün artıyor.

Çünkü üretilen içerikler internet ortamında telif ödemesi yapılmadan hunharca kullanılıyor.

Örneğin Google'ın çatı şirketi Alphabet, 2024'de kazancı 350 milyar dolara ulaşmıştı.

Bu kazanç büyük oranda medya içeriklerinden sağlanan reklam geliri. Ancak imzalanan son telif anlaşmalarına kadar Alphabet bu karı içerik üreticileriyle paylaşmıyordu.

Hatta Alphabet, META gibi şirketlere reklam piyasasında tekel oluşturdukları için davalar açılmıştı.

Ülkemizde telif konusunda 1952 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uygulanıyor ancak bu kanun çok eski olduğu için dijital çağdaki telif sorunlarına yasal çözüm sunamıyor.

Şimdi hazırlık aşamasında sona gelinen Dijital Telif Yasası ile özgün içerik üretenlerin hakkı korunacak.

Ayrıca kopya bir içerikten gelir elde edenler tespit edilecek ve orijinal içeriğin ön plana çıkarılması sağlanacak.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, "Dijital Telif sorunu en geç haziran ayında çözüme kavuşacak" dedi.

Bu yasanın çıkması için en çok yazı yazanlardan biriydim.

Özellikle Sabah ve Hürriyet gazeteleri sürekli yaptıkları haberlerle Dijital Telif Yasası'nın taslağının hazırlanmasında itici güç oldular. Bu yasa sadece ana akım medyayı ilgilendirmiyor. Haber, röportaj, belgesel, sosyal medya içeriği vs. özgün içerik üreten herkes telif ücretini alabilecek.

Böylece habercilik yükselişe geçecek. Medya içeriklerine telif ödendikçe medya emekçilerine yeni iş fırsatları doğacak.

En önemlisi bu yasanın basın özgürlüğüne de faydası dokunacak.

Çünkü bağımsız, özgün habercilik de telif kazancına kavuşacak.

***



KİLO VER, ÖDÜLÜ KAP

Çin'in 127 milyon nüfuslu Guangdong eyaletindeki yetkililer, şirketleri zorunlu egzersiz molaları uygulamaya, spor takımları kurmaya ve çalışanları formda kalmaları için motive edecek yollar bulmaya çağırıyor.

Örneğin Shenzhen'deki Güney Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ise bir ay içinde en fazla kiloyu kimin verebileceğini görmek için öğrenciler ve personel arasında yarışma başlattı.

Kazanana kulaklık ve masaj aleti gibi ödüller verilecek.

Bu projeler, Çin Komünist Partisi'nin obezite hakkında kamu bilincini artırmak için başlattığı üç yıllık kampanyanın ürünleri.

Çünkü Çin'de yetişkinlerin yarısından fazlası aşırı kilolu olarak sınıflandırılıyor.

Türkiye de Avrupa'da obezitede ilk sırada yer alıyor.

Ülkemizde yetişkinlerin yaklaşık yüzde 59'u obezite sorunu ile karşı karşıya.

Bizim de Çin gibi yaratıcı, kesin hedef odaklı, obezite sorunu yaşayan insanları kilo verdirmeye motive edecek projeleri hayata geçirmemiz gerekiyor.

***



GALATASARAY'IN TRANSFERİ HABERLERİ

"Galatasaray'ın gelecek sezon kadrosuna katmak istediği Eyüpspor'un başarılı file bekçisi Berke Özer ile transfer görüşmeleri tüm hızıyla sürüyor."

Bu tarz haberler Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır için de çıkıyor.

Elbette Galatasaray, Fernando Muslera'nın ayrılma ihtimaline karşı kaleci transferine ağırlık verecek.

Ancak bu haberler ne hikmetse her sezon şampiyonluk yarışı kızışınca Galatasaray'ın oynayacağı kritik maçlar öncesi çıkıyor!

Bu konuyla ilgili başarılı teknik direktör Bülent Uygun'un 2009 yılında yaşadığı ilginç bir anısı var:

"Sivasspor, Galatasaray'la şampiyonluk yarışı yaparken başkanımız 'Galatasaray, golcümüz Mehmet Yıldız için transfer teklifi yaptı' dedi.

Ne kadar teklif ettiler dedim. '5 milyon dolar' dedi. Hemen anlaş ama 5 milyon doları sana vermeyecekler dedim. 'Olur mu ya' falan filan dedi.

Neyse gitti geldi 'Ya 3 milyon dolarmış, teklif ettiler' dedi. Tamam, el sıkış ama o parayı da vermeyecekler dedim.

Aradan bir hafta-10 gün geçti. Mehmet'i arıyorlar, sürekli konuşuyorlar. Mehmet'in kafa karışıyor.

Ben oğlum sakin ol, Mehmet sen büyük futbolcusun, bizim için her şeysin diyorum. Çünkü ben işin boyutunu biliyorum, bana futbolculuk döneminde yapılan oyunun aynısı Mehmet'e yapılıyor.

Sonra başkan gitti görüştü geldi ve 'Ya 3 milyon dolar değil, 3 milyon TL verebiliriz dediler' dedi.

Ben de Adnan Polat'ın Mehmet'i almak gibi bir niyeti yok. Onun derdi Mehmet'in kafasını karıştırmaktı dedim."

Galatasaray'ın fikstüründe en kritik iki maç; Trabzonspor ve Eyüpspor'la çıkacağı deplasman karşılaşmaları.

İlginçtir bu iki takımının kalecilerinin adı da sürekli Galatasaray'la anılıyor.

***



YENİ TEHDİT; ANTİBİYOTİK DİRENCİ!

Yeni yapılan bir araştırmaya göre dünya genelinde her yıl üç milyondan fazla çocuk antibiyotiklere dirençli enfeksiyonlar sonucu hayatını kaybediyor.

Bu durum, enfeksiyonlara neden olan mikropların evrimleşerek antibiyotik ilaçlara karşı dayanıklı hale gelmesiyle bu ilaçların etkisiz kalması anlamına geliyor. Antibiyotikler bilinçsizce kullanıldığı için bu sorun ortaya çıktı.

Türkiye'de de bir dönem hasta reçetelerine gereksiz yere antibiyotik yazılıyordu.

Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda yaptığı çalışmalar sonucu antibiyotik kullanımında bir düşüş sağlandı.

Uzmanlar antibiyotik direncini dünya nüfusunun karşı karşıya olduğu en büyük halk sağlığı tehditlerinden biri olarak tanımlıyor.

Bu işin şakası yok!

Özellikle çocuklarınıza doktor onayı olmadan gereksiz yere antibiyotik kullandırmayın.

***



Altyazı

"Biliyor musunuz, keşke anıları da parfüm gibi şişeleyebilen bir şey icat edebilselerdi. Hem kaybolmaz hem de bayatlamazlardı. Ne zaman istesem, şişenin kapağını açıp anıları baştan yaşayabilirdim o zaman." (Rebecca)