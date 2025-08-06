İstanbul'da vereceği konser öncesi şehri gezen Jennifer Lopez, İstinye Park AVM'de lüks bir mağazaya girmek isteyince içeri alınmadı iyi mi?

Mağazanın kapısındaki güvenlik görevlisi, dünyaca ünlü yıldızı "Mağaza dolu" diyerek içeri almadı.

Lopez de "Tamam sorun değil" diyerek yönünü diğer mağazalara çevirdi.

Güvenlik görevlisi daha sonra Lopez'in peşinden gidip mağazaya davet etmiş ama ünlü şarkıcı bunu kabul etmemiş.

Bu olay ilgili sosyal medyada güvenlik görevlisi ile dalga geçenler çok oldu.

"Güvenlikçi Jennifer Lopez'i tanımadı galiba", "Mağaza asrın reklamını kaçırdı", "Mağaza sahibi bunu duyunca güvenliği kovar" gibi yorumlar öne çıktı.

Güvenlik görevlisi Lopez'i tanımış ama ayrımcılık yapmak istememiş olamaz mı?

Belki de herkes gibi Lopez'in sırada beklemesini istedi!

Eğer olay bu şekilde geliştiyse güvenlik görevlisini kutlarım.

Genelde ayrımcılıktan şikâyetçi olanların güvenlik görevlisiyle dalga geçmesi ne yaman çelişki?

Mağazalarda çalışanlar müşterilerle ilgilenemeyecek kadar dolu olduğunda içeri müşteri alınmaması dünya genelinde normal bir uygulama.

Müşteri müşteridir, herkes eşit haklara sahiptir!

Geçenlerde bir arkadaşımdan duydum; Midilli Adası'nda araba kiralamak isterken modeli beğenmemiş ama başka da araç yokmuş. Kararsız kalmış.

Tam o sırada başka biri gelmiş normalde 50 Euro olan kiralama bedeli için 100 Euro teklif etmiş.

Çalışan ise arkadaşımı gösterip "Önce o geldi. O kiralamazsa sıra size geçer" demiş.

Bu medeni yaklaşım Yunanistan'daki birçok işletmede geçerli.

Lüks mekânları bir kenara koyarsak Yunanistan'da yemek porsiyonları, fiyatlar ve kalite aşağı yukarı her mekânda aynı.

Ne yiyeceğinizi, ne ödeyeceğinizi ve nasıl hizmet alacağınızı aşağı yukarı biliyorsunuz.

Beach'inden gece kulübüne herkes sıra bekliyor.

Zengin ya da ünlü diye kimseye öncelik tanınmıyor.

Neden vize almayı başaranlar tatilde Yunanistan'ı tercih ediyor sanıyorsunuz?

İnsanlar tatilde belli bir standart, eşit şartlar ve kendini değerli hissetmek istiyor.

Türkiye'de turizm işletmeleri yerli ve yabancı turiste farklı yaklaştığı için bindikleri dalı kesiyorlar!

Lopez'i içeri almayan güvenlikçi doğru olanı yaptığı için ayın çalışanı seçilmeli.

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BİLET YANMASIN DİYE ÇOCUĞU BIRAKMAK

Tatil yolculuğu için Barcelona'da El Prat Havalimanı'nda giden bir çift, 10 yaşındaki çocuklarının pasaportunun süresinin dolduğunu fark edince, uçuşlarını kaçırmamak için oğullarını havalimanında bırakarak uçağa binmiş. Havalimanı personelinin durumu polise bildirmesi üzerine uçakta bulunan anne ve baba polis merkezine götürülmüş.

Karı-koca bir akrabalarının gelip çocuğu alacağını söylemiş.

Ya o akraba gelmezse diye düşünmemişler!

Bu olayın daha kötüsü; iki yıl önce Tel Aviv'deki Ben-Gurion Havalimanı'nda yaşandı. Belçika vatandaşı bir çift, bebeklerine ayrı bilet almadıkları gerekçesiyle uçağa alınmayınca, bebeği pusetiyle birlikte check-in kontuarında bırakarak güvenlik kontrolüne ilerlemişti.

Çift durdurulmuş ve polis tarafından gözaltına alınmıştı. Ebeveynler uçak biletlerinin yanacağını öğrenip o panikle akıl tutulması mı yaşıyorlar? Ya da zaten çocuktan kurtulmak istiyorlardı uçak biletinin yanma riski bahane mi oldu?

Tatil bu kadar önemli mi?

Empati kurmaya çalışmak bile saçmalık! Herkes çocuk sahibi olmamalı!

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HANGİ LİG, HANGİ KANALDA

2025-2026 sezonunda futbol liglerinin hangi dijital platform ve TV kanallarında yayımlanacağı belli oldu.

Süper Lig, Premier Lig, Ligue 1 ve TFF 1. Lig maçlarını BeIN Connect ve TOD platformlarından izleyebilirsiniz.

La Liga, Bundesliga, Bundesliga 2, Serie A, Portekiz, Hollanda ve İskoçya ligi maçlarını S Sport, S Sport 2 ve S Sport Plus'tan seyredebilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa maçlarını A Spor ve ATV'de izleyebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi ise TRT ve TABİİ'de ekrana gelecek.

Brezilya Ligi, Arjantin Ligi, AFC Şampiyonlar Ligi maçları da D-Smart ve D-Smart Go'da yayımlanacak.

TFF 1. Lig maçları aynı zamanda TRT'de yayımlanacak.

Tam bir futbolseverseniz birçok platforma üye olmak zorundasınız.

Euro Leage, NBA, Formula 1 ve tenis maçları gibi farklı spor organizasyonları da birçok platforma dağılmış durumda. Spor tutkunu olan bir meslektaşım "Hangi platformda ne yayını var bazen karıştırıyorum. Keşke platformlar kendi aralarında ayrıca ortak bir platform oluştursa... Parası neyse veririm" diyordu. Bu öneri tutar mı bilmiyorum ama durumu iyi olup da spor karşılaşmalarını korsandan izleyenler de var.

Dertleri para değil, platformlar arasında dolaşıp kafalarının karışmasını istemiyorlar.

Korsana ilginin bir nedeni de bu sanırım!

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EKRAN BAĞIMLILIĞI

Cep telefonu ve tablet bağımlılığı çocuklarda büyük sorun.

Miyop oluyorlar.

Hareketsiz kaldıkları için şişmanlıyorlar. Asosyal oluyorlar vs.

Ekrana çok bakmanın çocuklarda beyin gelişimini bile etkilediğini söyleyen uzmanlar var. Bazı uzmanlar da beyin gelişiminin zarar görmesi hakkında henüz yeterli bilimsel araştırmanın yapılmadığını ileri sürüyor.

Peki, kim haklı?

Appel'ın rahmetli CEO'su Steve Jobs, çocuklarının iPad sahibi olmasına izin vermemişti.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates de çocuklarının teknolojiye erişimini kısıtladığını söylemişti.

İnternet ve cep telefonu teknolojisinin iki dâhisi çocuklarına tablet ve cep telefonunu yasakladılarsa, bir bildikleri var demektir!

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Altyazı

''Eğer hayatında bir günü adam gibi geçirmek istiyorsan bilmen gereken ilk kural; eğer sonunda ne diyeceğini bilmiyorsan ağzını hiç açma.'

(Glengarry Glen Ross)