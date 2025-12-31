"Kredi ve sadakat kartlarında kartlarından biriken para puanlar yılsonunda siliniyor mu?" sorusu yine gündem oldu.

Bazıları siliniyor, bazıları silinmiyor diyor.

Bazı uzmanlar "Bankaların ve şirketlerin verdiği kartlarda biriken puanlar, tüketicinin kazanılmış hakkıdır. O puanların silinmesi hukuka aykırıdır. Tüketici 10 yıl boyunca o hak ettiği puanları kullanabilir" diyor.

Kimi tüketici dernekleri ise sadakat kartlarında biriken para puanların bir kısmının geçerliliğini yitireceğini söylüyor.

O yüzden bugün kartlarınızdaki para puanlarını kullanmaya bakın.

Her sene sonu gündem olan bu sorunu çözmenin yolu basit.

Çıkarılacak bir yasayla kullanılmayan para puanlarının silinmemesi sağlanabilir.

Bazılarınız için bu puanlar küçük gözükebilir. 81 milyonluk ülke olduğumuzu hesaba katarsak toplamda büyük rakamlar ortaya çıkıyor.

Ya da kullanılmayan para puanları yılsonunda hayır kurumlarına bağışlansın!

***

2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 SEZONLARI İNCELENMELİ!

Futbolda bahis ve şike soruşturmasında gözaltına alınan NEF'in sahibi ve Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur tutuklandı.

Timur'un 2023-2025 arasında 'altın alımı satımı' açıklaması ile 1 milyar TL tutarında para transferi yaptığı belirlendi.

Bu rakam buzdağının görünen kısmı olabilir!

Timur soru işaretleri oluşturacak şekilde hızla zenginleşen, futbolda bir döneme damgasını vuran bir yöneticiydi.

Galatasaray, 2021-2022 sezonunda ligi 13. sırada bitirip, yeni sezona da kötü başlayınca bir anda Timur ortaya çıktı ve kulübe büyük bir para girişi sağladı.

Icardi, Torreira başta olmak üzere kaynağı belirsiz astronomik transferler yapıldı!

Sonrasını da biliyorsunuz; Zaha, Ziyech, Osimhen gibi astronomik transferler devam etti.

Büyük paralara alınıp serbest bırakılan ya da küçük rakamlara satılan futbolcular da hep kafalarda soru işareti oluşturdu.

Süper Lig şampiyonunun kazandığı parayla, forma satışı, reklam gelirleriyle vs. açıklanmayacak paralar harcandı!

"Bu paraların kaynağı nerden?" diye sorulunca mantıklı bir yanıt alınamıyordu!

Erden Timur'un tutuklanma nedenlerinden biri; 2023– 2025 arasında Kapalıçarşı'daki bir firma üzerinden yaklaşık 1 milyar TL'lik altın alım-satımı yapılması, aynı firmayla Metal Oto Ticaret ve Eyüpspor'un da yüksek hacimli işlemlerinin bulunması.

Central Oto ve Eyüpspor'un başkanı Murat Özkaya da tutuklandı. Özkaya, Central Rent A Car firmasıyla birlikte 2020'de Galatasaray'a sponsor olmuştu.

Ayrıca Özkaya, Sixt Rent a Car'ın Türkiye Yönetim Kurulu Başkanıydı.

Sixt, 2019'da Bor Holding'e satıldı. Bu satışta Özkaya'nın Bor Holding'e yardımcı olmuş olabileceği iddia ediliyor. Bor Holding, Sixt Rent a Car ve Magdeburger Sigorta'nın da sahibi.

Ne ilginçtir ki, Bor Holding, Magdeburger Sigorta markasıyla 2019 yılında şu an tutuklu olan Fatih Kulaksız ve Murat Özkaya'nın kulübü Eyüpspor'a forma sponsoru olmuş.

Bor Holding, Sixt Rent a Car firmasıyla 2020 yılından beri Galatasaray'ın sponsoru.

5 yıllık 100 milyon euro'luk bir sponsorluk!

Bir de yukarıdaki para akışının yanında çok küçük kalan, yasa dışı bahis ve kumar oynatan Meritking olayı var.

Meritking News web sitesi Eylül 2024'te açıldı ve Galatasaray'a 12 Eylül'de sponsor oldu.

Websitenin Eylül ayı toplam ziyaretçi sayısı sadece 1000 kişi!

Yalnızca bin kişinin ziyaret ettiği web sitesi, 12 günde Galatasaray'a 14 milyon euro'luk sponsor olacak kadar parayı nasıl kazandı?

Erden Timur, Murat Özkaya, Bor Holding, Eyüpspor ve Galatasaray arasındaki ilişkiler tek tek incelenmeli!

Böylesine büyük bir yapı, bazı hakem ve futbolcuları da besleyebilir. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in arşivlere geçmiş şöyle bir sözü var:

"Erden Timur, benim dönemimde kabul edilmesi güç bir para miktarı üzerinden kulübe destek olmuştur."

Timur'un bir ara Galatasaray başkanı olacağı konuşuluyordu.

İyi ki, Galatasaray Lisesi var. Liseliler olmasa, Timur'u kulüpten uzaklaştırmasalar belki de şimdi Galatasaray Başkanı kara para aklamaktan içeride olacaktı!

Şu anki tablo, Galatasaray'ın üst üste kazandığı üç şampiyonlukta büyük pay sahibi olan yıldız futbolcuların mantıkla açıklanamayacak astronomik transfer ve maaş ücretlerinin 'kara para' ile ödenme ihtimali olabileceğini gösteriyor. Elbette kararı yargı verecek. Suçu ispatlanana kadar herkes masumdur.

Ne olursa olsun; 2022- 2023, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarının incelenmesi için bir komisyon kurulmalı.

***

BİZİM ŞOFÖRLER NE YAPAR?

Atina'da başlatılan pilot uygulamada, yapay zeka destekli kameralar yalnızca dört gün içinde 2500 trafik ihlali tespit etti.

Akıllı kameralar yalnızca hız veya kırmızı ışık ihlallerini değil, aynı zamanda emniyet kemeri takmama, cep telefonuyla konuşma ve şerit ihlallerini de tespit edebiliyor.

Bir ihlal tespit edildiğinde, kamera zaman damgalı bir video ve fotoğraf kaydı alıyor.

Yunanistan'da beş gün araba kullandım. Bize kıyasla kurallara büyük ölçüde uyuluyordu.

Şerit ihlali yapana bile az rastladım. Araçlar, trafik ışıklarında ve yaya geçitlerinde mutlaka duruyordu.

Türkiye'de kendimi kurallara uyan bir şoför olarak görmeme rağmen ben bile içimden "Bu kadar kuralcılık fazla" dedim.

Atina'daki sürücü yorumlarına bakılırsa yapay zeka destekli kameralar, en küçük ihlalleri bile cezalandırıyormuş. En dikkatli sürücüler bile ceza yemiş.

Türkiye'de 2024'ün son aylarında devreye sokulan yerli yapay zeka destekli sistem de Yunanistan'dakine benzerdi.

Sistemle 81 ilde, 8 ayda 1 milyon 203 bin 652 adet hız ihlali cezası uygulanmıştı.

Sürücüler isyan etmişti.

Nüfusu İstanbul'dan bile düşük olan Yunanistan'da 2 bin sabit kamera ve 500 mobil ünitenin devreye alınması planlanıyor.

Türkiye'de yapay zeka destekli trafik kameralarının sayısı artırılsa acaba bizim şoförler ne yapar?

***

Altyazı

"En büyük düşman; kendi algınız, kendi cehaletiniz, kendi egonuzdur." (Revolver)