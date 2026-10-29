23 Ekim'de piyasaya sürülen katlanabilir telefon iPhone Duo satın alan bazı kullanıcılar daha ilk günden durduk yere iç ekran çatlaması problemi yaşadılar.

Sosyal medyada bu telefonları alıp mağdur olan birçok kişi video paylaştı.

Apple da yaptığı basın açıklamasında, iç ekran çatlaması problemi yaşandığını resmen doğruladı.

Firma, bu sorundan 'Sınırlı sayıda kullanıcı'nın etkilendiğini belirtti ama gelen şikâyetlere bakılırsa sorun yaygın gibi gözüküyor.

Teknoloji devi, iç ekranda sorun yaşayan tüm kullanıcıların doğrudan AppleCare birimiyle irtibata geçmesini ve cihazlarını değiştirmesini tavsiye etti.

Yani Apple, eğer bu sorunu yaşıyorsanız direkt cihazınızı yenisiyle değiştirmeyi önerdi.

Ancak Türkiye'de yaşanan bir olay kafaları karıştırdı!

İçerik üreticisi Gözde Özaydınlık, henüz iki günlük cihazlarının ekranı çatlayınca Apple mağazalarına başvurduklarını ancak Zorlu Apple mağazasında kendilerine "Kullanıcı hatası" denildiğini aktardı.

Özaydınlık'ın aktarımına göre eşi telefonu açtığı sırada kendiliğinden bir çatlama sesi geldi ve cihazın iç ekranı ortadan çatladı.

Yurtdışında yaşanan olaylarda da aynı bu senaryo gerçekleşiyor.

Çift, sorunun çözülmesi için ilk olarak İstanbul'daki Zorlu Center Apple Store'a gitti.

Ancak iddiaya göre mağaza yetkilisi, hasarın kullanıcı hatasından kaynaklandığını belirterek değişim talebini kabul etmedi.

Özaydınlık, kendilerine dava açabileceklerinin de söylendiğini öne sürdü. Çift, ardından Akasya AVM'deki Apple Store'a başvurdu.

Burada kendilerine cihazın ABD'ye gönderileceği ve inceleme sürecinin 13 iş günü içinde tamamlanacağı bilgisi verildi.

Ancak bu mağazada da doğrudan cihaz değişimi yapılmadı.

DIŞARIDA ANINDA DEĞİŞİM

Küresel pazarda anında değişim yapan Apple, aynı hata için Türkiye'de değişim yapmaması ve "Kullanıcı hatası" diyerek tüketiciyi haksız yere suçlaması ülkemizi pazar olarak hiç umursadığının göstergesi aslında!

Bir de dalga geçer gibi "Dava açabilirsiniz" denmiş! Adamlar, Türkiye'de hukuk sisteminin ne kadar yavaş işlediğini ve çoğu müşterinin hakkını aramayacağını biliyor!

Cihazın ABD'ye gönderip inceleme talebi de tam komedi!

Cam çatlamasının üretici hatası olduğunu elektronik cihazları inceleyen iFixit de doğruladı.

Yapılan araştırmalarda sorunun menteşe mekanizmasından kaynaklandığını açıkladı.

Küresel şirketlerin Türkiye'deki müşterileri umursamadığını otomotiv sektöründen de iyi biliyoruz.

Dünyada üretim hatası olan araçlar anında geri çağrılıyor ve değiştiriliyor.

Türkiye'de ise bu çağrılar genelde yapılmıyor!

Sıfır araçlar alındığı gün kusurlu çıksa bile geri kabul edilmiyor. Müşteri hakkını mahkemede aramak zorunda kalıyor.

Büyük markalar Türkiye'yi ayıplı, kusurlu mallarda geri çağrım yapılmayacak ülkeler arasında görüyor.

Ülkemizde tüketicileri açıkça mağdur eden, ikinci sınıf tüketici olarak konumlandıran büyük firmalar bu kadar rahat hareket etmemeli.

Bariz üretim hatası olan sorunda bile kullanıcıyı suçlayana anında büyük ceza keseceksin ki aklı başına gelsin!

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ASIL SUÇLU SERHAT DOĞAN

Galatasaray-Fenerbahçe maçı bittikten sonra ortada hiçbir şey yokken Galatasaray analiz ekibinden Serhat Doğan, Kerem Aktürkoğlu'na yönelik sözlü saldırıda bulunuyor.

Sonra da Matteo Guendouzi'ye saldırıyor.

Fenerbahçeli futbolcular da arkadaşlarını korumak istiyor ve kavga patlak veriyor. Futbolcuların 20'li yaşlarda gençler oldukları unutuluyor. Genç adamlar arkadaşlarını koruma psikolojisiyle hareket etmesi normal.

Normal olmayan bu gençlerin yaptığı hatalardan 5-10 maç ceza çıkmasını ister gibi yorum ve yazıların yazılmasıdır!

Serhat Doğan denen adam isterse bir yıl ceza alsın futbolcuların alacağı cezanın yanında ödül gibi bir ceza almış olacak!

Doğan'a git Guendouzi'ye, Kerem'e saldır denilmiş de olabilir!

Archie Brown ve Abdülkerim Bardakçı için söylenmedik laf bırakmayanların asıl suçlu Serhat Doğan hakkında hiç konuşmaması da ilginç!

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FUTBOL BU YÜZDEN GÜZEL

Geçtiğimiz sezonuz Premier Lig'de şampiyon ve Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan Arsenal, uzun bir aradan sonra tarihinin en başarılı dönemini yaşıyor.

Ancak Arsenal, önceki gün İngiltere Lig Kupası'nda 4. Lig ekibi Fleetwood Town'a penaltı atışlarında 5-3 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Arsenal bu karşılaşmayı hafife de almadı.

Rotasyona gitti ama bazı kilit oyuncuları sahadaydı.

Arsenal'ın genç oyuncusu Max Dowman, karşılaşmanın 85. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakınca oyun kaderi de çizilmiş oldu.

İşte futbol bu yüzden en çok takip edilen ve en sevilen spor dalı. Bu tarz bir mucize basketbol, voleybol dahil birçok takım sporunda yaşanmaz.

Bir Euro League takımının bir amatör takıma yenilme ihtimali yüzde 0'dır!

Ama futbolda en güçsüz takımın güçlü takımı yenme şansı mutlaka vardır.

Futbol ayakla oynandığı için şans faktörü ve bir mucizenin gerçekleşme ihtimali her zaman vardır.

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BU NASIL GÖZDEN KAÇTI?

Mozambik Devlet Başkanı Daniel Chapo, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelince ortaya bu ilginç görüntü çıktı.

Putin her ne kadar karatede siyah kuşak olsa da, buzlu sulara girip, at üstünde ava çıksa da karşısında 2 metre 4 santim boyunda dağ gibi bir adam olunca boy farkı daha net ortaya çıkıyor.

Vladimir Putin'in boyu aslında kısa değil. 1 metre 70 santim eski kuşak için normal bir boy ama yeni kuşak için kısa sayılıyor.

Normalde Rus yetkililer Putin'in zayıf gösterecek en küçük ayrıntıya bile izin vermezlerdi bu durumu nasıl gözden kaçırdılar acaba?

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İZ BIRAKAN SÖZLER:

"Yaşlanmak bir dağa tırmanmaya benzer; nefesiniz daralır ama manzaranız genişler." (Ingrid Bergman)