Avustralya'da çalışan İtalyan şef Davide Tamburella, pizzaya ananas koymayı "kültürüne hakaret" sayarak müşterilerin talebini reddetti.

İşvereninin talimatlarına uymadığı gerekçesiyle kovulan şef, vize başvuru hakkını da kaybetti, iyi mi?

Helal olsun İtalyan şefe; işini ve vize başvuru hakkını kaybetme pahasına ananasa karşı çıkmış.

İşte yemek kültürünü korumak böyle bir şey!

Pizzaya ananas koyma geleneği 1962 yılında Kanada'da başladı.

Kanada'da Chatham kentinde Satellite Restaurant'ın Yunan işletmecisi Sotirios "Sam" Panopoulos, Çin mutfağındaki "tatlı ve ekşi" sos kombinasyonlarından ilham alarak pizzanın üzerine ananas eklemeyi akıl etti ve adını da Hawai pizzası koydu!

Sevenleri mutlaka vardır ama ben de İtalyan şefin kendisi gibi düşünüyorum.

İtalyanlar ananas koymayı pizzaya hakaret olarak görüyor.

Türkiye'de de bazı yemeklerin orijinalliğine veya dengesine müdahale olarak gördüğüm saçmalıklar görüyorum:

■ Örneğin baklavanın üzerine dondurma koymak, damak tadına yapılmış bir "suikast" bence.

Baklavanın ideal tüketim sıcaklığı, hamurun çıtırlığı ve sadeyağın aroması dondurmanın soğukluğuyla mahvoluyor.

■ İskender kebaba ketçap veya mayonez sıkanlar da var. Ben işletmeci olsam domates sosu ve kızgın tereyağının oluşturduğu o kutsal dengeye ketçap-mayonez ekleyenleri sopayla kovalardım.

■ Son yıllarda başlayan kaşarlı lahmacuna ve pilava ketçap sıkılmasını da garip buluyorum.

■ Ayrıca katmerin yanında çay içilmez diyenlerdenim. Antep'teki katmer ustaları, katmerdeki fıstığı ve bol kaymağın midede ağırlık yapmaması ve tat dengesinin bozulmaması için sadece soğuk süt verirler.

■ Adana veya Urfa kebabına limon sıkma furyası da azalarak bitmeli! Etin kendi yağı, kuyruk yağı dengesi ve baharatıyla oluşan aromayı limon suyu tamamen bastırır!

■ Geleneksel çiğ köfte, lavaşa sarılırken sadece marul, roka, nane, bol limon ve nar ekşisi ile buluşur. Çiğ köfte dürümünün içine mayonez, ketçap, konserve mısır ve kornişon turşu koymak da çiğ köftenin karakteristik acı-baharat dengesini bozuyor.

■ Son yıllarda "gurme" veya "modern" tatlıcı adı altında açılan mekânlarda künefenin üzerine tonlarca çikolata sosu, eritilmiş beyaz çikolata veya Lotus bisküvi ezmesi dökülmesi de künefeye hakarettir. Peynirin tuzlu-tatlı dengesi tamamen yok oluyor!

■ Son yıllarda kahve zincirlerinin etkisiyle Türk kahvesinin içine çikolata eritilmesi, karamel veya vanilya şurubu damlatılması ya da üzerine marshmallow konması gibi garip denemeler yapılıyor. Bence bu furya da azalarak bitmeli!

■ İtalyan mutfağından özenilerek mantının üzerine ağır krema sosları, pesto sos veya mantar sosu dökenler bile var! Mantıyı orijinal kimliğinden koparıp hibrit bir makarna türevine dönüştürüyorlar.

Elbette insanlar canı ne isterse onu yapar ama yukarıda bahsettiğim gariplikler zamanla geleneksel tatların yok olmasına neden olur!

Yüzyılları aşarak gelen belli tarifler yasalarla korunmalı!

M. F. K. Fisher'in dediği gibi "Yemek, basit bir beslenme eylemi değil; toprağın, tarihin ve emeğin ortak hafızasıdır. Bu hafızaya hıyanet edenler, geleceğe tat bırakamazlar."

TİYATRODA MEZAR

Bursa Nilüfer'deki Gölyazı'da Apollonia antik kenti tiyatrosundaki kazıda 1. yüzyıla tarihlenen kerpiç sandukalı mezar bulundu.

Defnedilen kişinin yakıldığı tespit edildi.

Bursa'da kaçak yapılaşmanın milattan sonra 1. yüzyıla kadar uzandığı söylenebilir mi?

Yoksa mezarın üstüne tiyatro mu yaptılar?

Şaka bir yana, şehir için çok önemli hizmetlerde bulunmuş bir yönetici ya da tiyatroyu finanse eden bir hayırsever ölümsüzleştirilmek istenmiş olabilir.

SERGEN HOCA, İRFAN SANA NE YAPTI?

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Uluslar Ligi maçları öncesinde milli kadroyu açıkladı.

Eski teknik direktör Vincenzo Montella dönemine kıyasla tam 10 isim kadro dışı kaldı.

Altay Bayındır, Okan Kocuk, Samet Akaydin, Melih Kabasakal ve Kerem Aktürkoğlu'nun kadroya alınmaması doğru karar.

Montella'nın inatla çağırmadığı Berke Özer ve Enes Ünal'ın kadroya dahil edilmesini de olumlu buluyorum.

Santrafor eksikliği çekerken Ünal her zaman takıma faydası dokunabilecek bir isimdi.

Sergen Hoca'ya tek itirazım performansını üst seviyeye çıkaran İrfan Can Kahveci'yi çağırmaması.

Evet, aynı pozisyonda Arda Güler ve Can Uzun da var ama İrfan gibi gol ve asist yüzdesi yüksek olan bir oyuncu en azından kulübede beklemeyi hak ediyordu.

Asıl yapılması gereken ise bazı kulüplerimizi yerli santrafor oynatmaya teşvik etmek...

Burak Yılmaz'dan sonra 80 milyondan bir golcü çıkaramadık!

Yerli golcü oynatacak kulüpleri teşvik edecek bir formül bulunmalı.

'JURASSIC PARK' GERÇEK Mİ OLACAK?

Brezilya'da keşfedilen 115 milyon yıllık dinozor fosillerinde kanın kimyasal bileşenleri tespit edildi.

Bu tarihte bir ilk!

Böylesine hassas bir biyolojik yapının 115 milyon yıl kadar korunabilmesi bir mucize!

Fosillerde ayrıca bulunan 'hausmannit' adı verilen karmaşık bir manganez oksit mineralinin kanı koruduğu düşünülüyor.

Teori şöyle: Dinozor ölümünün hemen ardından toprağa gömüldü. Hızlı gömülme kalıntıların dış etkenlere maruz kalmasını sınırlandırdı.

Çevredeki manganez oksit oluşumu da hassas biyomolekülleri korumaya yardımcı oldu.

Bu buluş akıllara ilk 'Jurassic Park' filmini getirdi değil mi?

Ancak fosilde tam anlamıyla canlı hücreler veya sağlam DNA sarmalları bulunmadı.

Bilim insanları 115 milyon yıl öncesinden günümüze eksiksiz veya kopyalanabilir bir genetik kodun kalmasının imkânsız olduğunu söylüyor!

İZ BIRAKAN SÖZLER:

"Karnınız açken asla karar vermeyin; çünkü en büyük hatalar, açlıktan beslenen sabırsızlıkla yapılır." (Victor Hugo)