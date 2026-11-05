Stuttgart'a da iki gol atan Galatasaraylı Rus yıldız futbolcu Aleksey Batrakov, Şampiyonlar Ligi'nde attığı gol sayısını dörde çıkardı.

Batrakov'un asıl mevkii orta saha ama Kane ve Haaland gibi efsane golcülerle şu an gol krallığında birinciliği paylaşıyor.

Avrupa futbolu yeni bir süper yıldız kazanmak üzereyken Google, Şampiyonlar Ligi sayfasında gol krallığı bölümünde Batrakov'un fotoğrafını yayımlamadı, iyi mi?

Batrakov'dan daha az gol atanlar da dahil olmak üzere gol krallığı listesinde bütün futbolcuların fotoğrafı var ama Batrakov'un yok.

Google'a "Batrakov" yazdığınızda yüzlerce fotoğraf karşınıza çıkarken Şampiyonlar Ligi sayfasında Batrakov'un fotoğrafının olmaması garip bir durum.

Bu bir veri hatası mı, yoksa farklı bir uygulama mı söz konusu?

Yoksa Google bile Batrakov'un gol kralı olmasından rahatsızlık mı duyuyor?

Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'nın kulüplerinin Avrupa kupalarında mücadele etmeleri yasaklandı.

Rus millî takımları uluslararası organizasyonlardan dışlandı.

Ancak Rus futbolcuların başka ülkelerin kulüplerinde oynamasına yönelik genel bir yasak bulunmadığı için Batrakov da Galatasaray'da oynuyor.

Umarım bir veri hatası söz konusudur.

Eğer Google, sırf Rus vatandaşı diye Batrakov'a sansür uyguluyorsa, fotoğrafını kullanmıyorsa ve onu görmezden geliyorsa bu yapılanlar ırkçılıktır!

Ukrayna savaşı, Avrupa'nın savaş tehdidi ile karşı karşıya olması yüzünden Rusya'ya her alanda boykot ve sansür uygulanıyorken, Şampiyonlar Ligi'nde şov yapması Batrakov'u bir anda ülkesinin sembolü yaptı.

Mevcut şartlarda Batrakov'un en büyük şanssızlığı da Rus olması!

Batrakov'un attığı golleri silemiyorlar ama Rus olduğu için onu görmezden geliyorlar.

Bir ülkenin savaşına karşı çıkarken, o ülkenin bütün insanlarına savaş açmak adalet değil, başka bir ayrımcılık biçimidir.



TRANSFER OLMASI ZOR

Galatasaraylı taraftarlar Batrakov'un sözleşmesinde yer alan "55 milyon Euro serbest kalma maddesini" az buluyorlar ama Batrakov Şampiyonlar Ligi'nde beş gol daha atsa Avrupa'da gidecek bir kulüp bulamaz!

Çünkü Avrupa, başta spor olmak üzere her alanda Rusya'ya boykot uyguluyor. Transfer olsa bile oyuncunun bir sonraki satışından elde edilecek kârdan Lokomotiv Moskova'ya yüzde 15 pay verilecek. Bu şartlarda Batrakov'un büyük bir kulübe transfer olması zor.

Galatasaray da kolay kolay Rus prensini satmaz!

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BAKICI SORUNU

TÜİK'in araştırmasına göre 18-74 yaş grubundaki 59 milyon 127 bin kişinin yüzde 43,1'i düzenli bakım sorumluluğu taşıyor.

Bu, yaklaşık 25 milyon 484 bin kişi demek.

Başka bir ifadeyle çalışma çağındaki her 10 kişiden 4'ünden fazlası işinin yanında bir başkasının bakımını da üstleniyor.

Araştırma, 15 yaşın altındaki çocuk ve torunların yanı sıra hasta, engelli veya bakıma muhtaç yetişkinlere yönelik düzenli desteği de kapsıyor.

Eğer ebeveynlerin ikisi de çalışıyorsa ve ailede bakılacak yaşlı birey ya da çocuk varsa fatura genelde çalışan kadına çıkıyor!

İstanbul'da tam zamanlı gündüzlü çocuk bakıcısı ücretleri aylık 35 bin-50 bin lira, yatılı bakıcı ücretleri ise 45 bin-60 bin lira arasında değişiyor.

Yaşlı bakımında ise gündüzlü hizmet 45 bin-65 bin lira, yatılı bakım 60 bin-80 bin liraya kadar çıkıyor.

Yani bakıcıya verilecek para ortalama bir çalışan maaşı.

Böyle durumlarda ne yazık ki kadınlar işlerini bırakıp yaşlı anne ve babaya ya da çocuğa bakmak zorunda kalıyor.

İş gücüne dâhil olmayan kadınların 536 bini çocuk veya yetişkin bakımı sebebiyle son işinden ayrıldı.

Ülkemizde fizyoterapi ve hemşirelik bölümlerine olan yoğun ilginin nedeni de yukarıda bahsettiğim gerçekler!

Çevremden de duyuyorum; birçok aile çocuklarını bu bölümlerde okumaya teşvik ediyor.

Çünkü ülkemizde yaşlı nüfusu hızla artıyor.

Fizyoterapist, hemşire ve bakıcı açığı çok fazla olduğu için bu alanlarda çalışanlar iyi kazanç elde ediyorlar.

Bu alanlarda çalışacak insan yetiştirmek için de ayrıca projeler geliştirilmeli.

Belediyeler ve devlet iş birliğiyle, her mahallede uygun fiyatlı, hatta çalışan anne-babaların gelir düzeyine endeksli (kademeli) kreşler yaygınlaştırılmalı.

Aynı şekilde hasta, engelli ve yaşlı bakım yükü sadece ailelerin sırtına bırakılmamalı.

Gündüz bakımevleri, evde bakım hizmetleri ve rehberlik destekleri de yaygınlaştırılmalı.

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MOTOKURYE KRİZİ YAŞANABİLİR

Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde yapılan düzenlemeyle 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren motosiklet veya moped ile ticari taşımacılık (paket, yemek, kargo, evrak vb.) yapan tüm motokuryeler için SRC belgesi (Mesleki yeterlilik) zorunlu hale getirildi.

Ancak Türkiye'de 1 milyon motokuryeden sadece 3 bini SRC belgesi aldı.

SRC belgesine başvuru için bir sürücünün şu şartları sağlaması gerekiyor:

Kullanılacak motosiklet türüne uygun geçerli bir ehliyete (A, A1, A2 veya B sınıfı ehliyet üzerine ekli moped yetkisi) sahip olmak.

En az 19 yaşından gün almış olmak ve 66 yaşından gün almamış olmak.

Psikoteknik Değerlendirme Raporu'na sahip olmak.

Kaçakçılık, uyuşturucu, insan ticareti veya terör gibi mevzuatta belirtilen suçlardan adli sicil kaydının bulunmaması.

Sektörün yapısı, kayıt dışılık oranları ve kuryelik yapanların profili dikkate alındığında, 997 bin kişinin yüzde 30 ila yüzde 40'ının (yani 300 bin ila 400 bin kişinin) sürenin sonuna kadar SRC belgesi alacağını tahmin ediyorum.

Büyük çoğunluk SRC belgesi alamaz!

SRC belgesi alma süresi uzatılmazsa piyasada motokurye bulma sıkıntısı yaşanır!

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İZ BIRAKAN SÖZLER:

"Özgürlük, insanların duymak istemediği şeyleri söyleme hakkıdır." (George Orwell)