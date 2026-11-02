OpenAI CEO'su Sam Altman, kişisel bilgisayarlarda yüksek miktarda RAM bulundurulmasının, küresel bellek kaynaklarının verimli kullanılması açısından sorun oluşturduğunu açıkladı.

Altman'a göre, giderek daha fazla kullanıcının tercih ettiği yerel yapay zekâ modelleri, bilgisayarlardaki belleğin günün büyük bölümünde atıl kalmasına neden oluyor.

Bunun yerine RAM kapasitesinin veri merkezlerinde toplanması, aynı kaynakların daha fazla kullanıcıya hizmet vermesini sağlayabilir.

Yapay zekâ altyapısına yapılan devasa yatırımlar yüzünde küresel bir bellek krizi yaşanıyorken Altman, önerisinde teorik olarak haklı.

Ancak günümüzde karbon salınımını azaltmak, enerji tasarrufu sağlamak gibi gerekçelerle insanoğluna daha büyük maliyetler çıkarıldığını görüyoruz.

Altman'ın önerisinde RAM kullanmak için dışarıdaki veri merkezlerine bağlanmak önce ücretsiz sunulur, daha sonra da bu hizmet ücretli aboneliğe dönüşebilir.

Aynı bulut sistemlerinde olduğu gibi!

Bugün bilgisayar oyunlarını bile fiziksel CD olarak alamıyorsunuz.

Buna "Abonelik Ekonomisi" (The Subscription Economy) deniyor.

Tüketici, bir ürünü (müzik albümü, yazılım, film, hatta otomobil) satın alıp onun kalıcı sahibi olmak yerine, o ürüne erişim hakkı satın alıyor.

Abonelik bittiğinde kullanım hakkı da sona erer.

Günümüzde şirketler için en büyük avantaj, tek seferlik satışlar yerine her ay veya her yıl düzenli, tahmin edilebilir bir nakit akışı elde etmeleridir.

Özetle Altman gibilere güvenilmez! Elini verirsen kolunu kaptırırsın!

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YILDA 5 MİLYON TURİST!

Eşinizle birlikte romantik zaman geçirmek için Kapadokya'ya gidiyorsunuz ve peribacasından kopan kayalar düştüğünde hayatınızı kaybediyorsunuz!

Geçtiğimiz hafta Begüm Çetinkaya Tuna ile Fatih Eray Tuna çiftinin ölüm nedeni tam olarak buydu!

Olayda bir de Fransız turist hayatını kaybetti.

Kapadokya'nın tüf yapısı, rüzgâr ve su erozyonunun yanı sıra mevsimsel aşırı yağışlar ve donmaçözünme döngüleri nedeniyle bölgede peribacası deformasyonları ve kaya düşmeleri sıkça görülüyor.

Başta Uzak Doğulular olmak üzere yabancı ve yerli birçok turist bu doğa harikası bölgeye geliyor.

Kapadokya'nın yıllık turizm geliri 2.5 milyar dolar!

Benzer bir facianın bir daha yaşanmaması için öncelikle peribacaları, kaya oyma yapılar, oteller ve yoğun ziyaretçi güzergâhları risk düzeylerine göre acilen jeoloji mühendisleri tarafından incelenmeli.

Kaya kütlelerinin çatlak sistemleri, boşluk geometrileri ve kaya örtüsü kalınlıkları detaylıca haritalandırılmalı, tehlike arz eden noktalar önceden tespit edilmeli.

Ayrıca jeolojik risk izleme birimi oluşturulmalı.

Bu birim; radar sistemleri, fiber optik sensörler ve yer altı boşluk tarama teknolojileriyle çatlakların büyüme hızını ve kaya hareketliliklerini anlık olarak takip etmeli.

Statik dengesini yitirmiş, kopma noktasına gelen gevşek kaya parçaları uzman ekiplercekontrollü şekilde düşürülmeli.

Uygun görülen noktalarda enjeksiyon, çelik ağ gibi jeoteknik sabitleme yöntemleriyle yapıların ömrü uzatılmalı.

Aşırı yağışların olduğu riskli dönemlerde, hassas peribacası alanları geçici olarak yaya ve araç trafiğine kapatılmalı.

Turistlerin çökme riski taşıyan yapıların çok yakınına yaklaşmasını engelleyen güvenli yürüme koridorları ve uyarı sınırları oluşturulmalı.

Bu önlemler zaten alınıyor olmalıydı! Demek ki eksikler var!

Yılda yaklaşık 5 milyon insanın ziyaret ettiği böylesine gözde bir turistik bölgede yıkılma ihtimali olan kayaların hepsi önceden hesaplanmalı ve ona göre önlem alınmalıydı!

Üç kişinin ölümünden sorumlu biri olmalı!

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YÜRÜYEMEZ HALE GELDİ

Yasin Cengiz, 'Dom Dom Yes Yes' şarkısı eşliğinde yaptığı göbek dansıyla dünya çapında bir fenomen haline gelmişti.

Cengiz'i ünlü yapan aşırı kilosu şimdilerde yürümesine bile engel olmaya başladı.

Cengiz, kiloları nedeniyle hareket kabiliyetini kaybettiği için hastaneye tekerlekli sandalyeyle gitmek zorunda kaldı ve bu anların videosu sosyal medyada gündem oldu.

İnsanlar Cengiz ile ilgili "Öyle kürekle döner yersen yürüyemeyecek hale gelirsin dombili" diye dalga geçiyor.

Bence Cengiz bu ticari zekâyla zayıflamayı bile paraya dönüştürür!

Sonuçta sadece göbek atarak 3,5 milyon takipçi kazanan ve bu popülariteyi paraya dönüştüren bir insandan bahsediyoruz.

Elbette önce sağlık gelir!

Yürüyemeyecek kadar şişman olan biri çok para kazansa ne olur! Umarım Cengiz Bey sağlığına kavuşur.

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SELİN BİLANÇOSU

İstanbul'da 14-15 Ekim'de etkili olan sağanakta dereler taştı, yolları, evleri ve iş yerlerini su bastı, 6 kişi hayatını kaybetti.

Bu felaket için sigorta şirketlerine yapılan ihbarların genel hasar tutarı yaklaşık 11 milyar TL.

Şehirde ana arterlerdeki asfalt çökmeleri, alt geçitlerin, raylı sistemlerin onarımı vb. gibi masrafların ise 5 ila 10 milyar TL aralığında bir kamu yükü oluşturacağı öngörülüyor.

Yaşanan iş süresi kaybı da hesaba katıldığında selin İstanbul ekonomisine yarattığı toplam hasarın 25 ila 30 milyar TL'yi bulduğu tahmin ediliyor.

Bu zararın en önemli nedeni çarpık kentleşme ve belediyelerin rüşvet karşılığı dere yataklarını imara açması.

Oysa 30 milyar TL, kapalı ve daralan dere yataklarının açılmasına, kritik dere kenarlarına yükseltilmesine, atık su ve yağmur suyu ayrıştırma projelerine, menfez ve rögarların modernizasyonuna harcanabilirdi.

Rant uğruna dere yatakları imara açılmasa bunları hiç konuşmuyor da olabilirdik!

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İZ BIRAKAN SÖZLER:

"Kapitalizm paran varsa her şeyi satın alabileceğin bir sistemdir; sosyalizm ise paran olmasa bile herkesle eşit derecede meteliksiz olduğunu garanti eden bir sistemdir." (Woody Allen)