A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bazı futbolcuların telefonlarına çıkmadığı yönündeki iddialara sert yanıt verdi:

"Bu hikâyeleri nereden yazıyorlar bilmiyorum. Geçmiş açıklamalarıma futbolcular takılmıyor; çünkü bu açıklamaları ekranda biraz da şov amacıyla yapmıştık. Bugün ekranda değil, sahadayız. Futbolcular da bunu çok iyi biliyor."

Milli futbolcularla FaceTime üzerinden bire bir görüntülü görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Yalçın, hiçbir oyuncuyla iletişim sorunu yaşamadıklarını söyledi.

Evet, futbol yorumculuğunun şov tarafı da var ama Sergen Hoca yarınlar yokmuşçasına, sanki bir daha teknik direktör olmayacakmış gibi konuşuyordu:

"Kenan Yıldız, yıldız falan değil. Yıldız oyuncu bambaşka olur. Topu alışı, dönüşü, vuruşu, konuşması çok bambaşka olur... Kenan ne adam geçiyor ne dripling yapıyor ne top tutuyor, aldığı topu rakibe veriyor."

"Hakan Çalhanoğlu'nun milli takım performansını hiç beğenmiyorum, İtalya'da yılın oyuncususun, milli maçta böyle oynayamazsın.

"Ferdi Kadıoğlu, Türkiye'de iyi olabilir ama Premier Lig için düz, sıradan bir oyuncu."

"Barış Alper Yılmaz üst düzey bir oyuncu değil."

Sergen'in başka futbolcularla da ilgili böyle açıklamaları var.

Manchester City'nin yıldız golcüsü Erling Haaland için de "Haaland ile işim olmaz. Ben oyuncunun yeteneğine bakıyorum. İsterse 80 tane gol atsın. Benim oyuncum değil."

Ne demişler; herkes kendi işini yapmalı!

Sergen de bir gün teknik direktörlüğe dönme ihtimalini düşünüp ölçülü konuşmalıydı.

Sergen biraz da yakın arkadaşı Candaş Tolga Işık'ın kurbanı oldu.

Eğer Işık, Sergen'in gerçek dostu olsaydı onu dizginlemeliydi.

Belki Işık "Sergen'i kimse dizginleyemez" diyebilir. O zaman da Sergen'e hiç yorumculuk teklifi götürmeyecekti.

Aslına bakarsanız bir yıl önce Sergen Yalçın bile A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü olacağını tahmin edemezdi.

Futbolcular, Sergen Hoca'nın önceki açıklamalarını dert etmeyebilir ama en küçük krizde eski defterler açılır!

1453 ŞİFRESİNİ KULLANANI KOVUN

Geçtiğimiz hafta bir siber güvenlik araştırmacısının Türkiye'deki bazı kritik altyapıların internete açıklarını bulduğunu yazmıştım.

Bu kişi, Türkiye genelinde internete açık VNC sunucularından Ankara'daki ASKİ'ye ait su pompaları dahil bazı kritik altyapı tesislerine erişebildiğini iddia etmişti.

Aynı araştırmacı şimdi de Türkiye'de 430 yeni kontrol panelinde daha açık bulduğunu iddia etti. Üstelik bu sistemlere ülke genelinde yaygın kullanılan 1071 ve 1453 gibi şifreleri deneyerek ulaştığını bildirdi.

Adamın sızdığı kontrol panelleri arasında Karasu Regülatörü de var.

Elbette 1071 ve 1453 gibi tahmini kolay sayı dizileriyle tek başına bir sistemi ele geçiremezsiniz.

Ancak zayıf parolalar ve internete açık kontrol panelleriyle bir hacker timi çok rahat bazı kritik altyapıların kontrolünü ele geçirebilir.

Yani İstanbul'un fethinin ve Malazgirt Savaşı'nın tarihlerini şifre olarak belirlemek bize pahalıya patlayabilir!

Bir savaşta barajların su kapakları açılır, bazı şehirlerin elektriği kesilebilir. Ve bunlar sadece iyimser tahminler!

İsrail'e, ABD'ye, Rusya'ya çalışan hacker'lar neler neler yapar acaba?

Özetle ülkenin siber güvenliğini artıracak tedbirler alınmalı.

Hatta işe ilk olarak 1071, 1453, 1923 gibi tahmini kolay şifreler kullananları kovarak başlayabilirsiniz.

BAŞLATANA ÖDÜL GİBİ CEZA!

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından Abdülkerim Bardakcı'ya iki, Archie Brown'a ise üç maç men cezası verildi.

Olayın çıkmasına neden olan Galatasaray antrenörü Serhat Doğan'a ise talimatlara aykırılık nedeniyle 50 bin TL para cezası ve rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle de 21 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

Ödül gibi ceza!

Bardakçı ve Brown'un oynamadığı maçların ticari karşılığı 50 bin TL'nin kaç katıdır acaba?

Normalde Doğan'a bir daha mesleğini yapmamasını sağlayacak ceza kesilmeliydi!

Anlatmak istediğim şu; yönetmelikte açıklar var.

Kötü niyetli bir yönetici olsam Serhat Doğan'a "Maç sonu git şu futbolculara küfür et, saçını çek, kavga çıkart ki, ceza alsınlar" derdim.

Bu tarz bir komployu Victor Osimhen, Mason Greenwood ya da başka yıldız futbolcular için kurabilirsiniz!

YILDIZ CEZASI!

PFDK, Fenerbahçe'nin logosunun skorbordda üç yıldızlı olarak gösterilmesi nedeniyle Galatasaray'a 280 bin TL para cezası verdi.

Kurul, cezanın gerekçesini misafir takımın TFF'ye tescil edilmemiş logosunun kullanılması olarak açıkladı.

Fıkra gibi bir olay!

Fenerbahçe yönetimi üç yıldızlı logoyu tescil etmeyerek zekice hareket etmiş.

Galatasaray yönetimi de yıldız tartışması üzerinden rakibiyle dalga geçmeye çalışırken 280 bin TL ceza ödemek zorunda kaldı.

Metin Oktay, Turgay Şeren, Lefter Türk futbolunun en büyük yıldızları ama onların kazandığı şampiyonluklar geçerli değil!

Neden?

Çünkü 1959 yılından önceki şampiyonluklar 'büyük Galatasaraylı' eski TFF Başkanı Haluk Ulusoy tarafından çöpe atıldı. Beşiktaş'a geriye dönük iki şampiyonluk verildi!

Fenerbahçe'nin dokuz, Galatasaray'ın ise bir şampiyonluğu geçersiz sayıldı. Amaç üç büyüklerin aynı yıldız sayısına sahip olmasıydı!

Dönemin Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım ya bu haksızlığı göremeyecek kadar deneyimsizdi ve yemi yuttu ya da önemsemedi!

Fenerbahçe'nin formalarında sözde lig şampiyonluklarını simgeleyen yıldızlar yer almıyor, yani bu durum önemsenmiyor.

Bence önemsenmeli. İtalya'da 1920'li yıllardaki şampiyonluklar bile hesaba katılıyor!

Hukuk diye bir şey varsa bu saçma karar eninde sonunda değişir!

İZ BIRAKAN SÖZLER:

"Başarısızlık, sadece daha akıllıca bir başlangıç yapmak için muazzam bir fırsattır." (Henry Ford)