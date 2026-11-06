Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Yangınları 2026 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda Türkiye genelinde 6 bin 209 yangına müdahale edildiğini ve geçen yıla göre yangın sayısının yaklaşık 1300 azaldığını açıkladı.

Toplam yangın sayısında yüzde 35 azalma oldu.

Bu müthiş bir oran.

Türkiye'de orman yangınları, iklim değişikliğinin etkisiyle yükselen sıcaklıklar, düşük nem oranları ve kuvvetli rüzgarlar nedeniyle özellikle yaz ve sonbahar dönemlerinde yüksek risk taşıyor.

Ülke ormanlarının önemli bir kısmı yangına hassas bölgelerde yer alıyor.

Ve iklimsel dezavantajlara bir de insan faktörü eklenince orman yangınları artarak devam ediyordu.

Yumaklı'nın da belirttiği gibi yangınların yüzde 75'i orman dışı alanlarda başlıyor ve yüzde 86'sı insan kaynaklı.

Peki, ne oldu da orman yangınları azaldı?

Bence en önemli neden ormanlık alanlarda yazın piknik yapılmasının yasaklanması. Türkiye gibi büyük bir coğrafyada her ormanda insan faktörlü yangınların önüne geçmek çok zordu. Mecburen bu yasaklar gündeme geldi ve faydasını da kısa sürede görmüş olduk. Ayrıca Türkiye, 2026 sezonu öncesinde hava ve kara gücünü güçlendirmiş, yapay zeka destekli yangın risk haritaları, sensörler ve 7/24 gözetleme sistemleriyle hazırlıklarını tamamlamıştı.

Yani teknolojinin de devreye girmesi orman yangınlarını azaltan bir diğer etken.

Peki, insanların da bilinçlendiğini söyleyebilir miyiz?

Bence geçmiş dönemlerdeki büyük orman yangınları insanları da daha duyarlı ve dikkatli olmaya sevk etmiş olabilir.

Tabii bu durum yangınlardan insan faktörünün hala en büyük etken olduğu gereceğini değiştirmez.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nı ve orman yangınlarını önleme konusunda büyük özveriyle çalışan herkesi kutlarım.

***



HOLLANDA'YA YAKLAŞTIK

Galatasaray'ın ardında Fenerbahçe de Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u yenerek haftayı galibiyetle kapattı.

Hollanda takımlarından PSV ve Feyenoord'un Şampiyonlar Ligi'nde aldığı yenilgilerden sonra UEFA Ülke Puanı Sıralaması'nda sekizinci sırada yer alan Hollanda'ya iyice yaklaşmış olduk.

Hollanda'nın şu an 55.395 puanı bulunuyor.

Türkiye'nin ise 53.075 puan.

Bizi 10'uncu sırada takip eden Yunanistan'ın ise 46.812 puanı var.

Yani rakiplerimizle puan farkını açarken Hollanda'ya yaklaşıyor olmamız ülke futbolu adına güzel bir gelişme.

Eğer Beşiktaş ve Trabzonspor da Avrupa maçlarında puanlar kazanmaya devam ederlerse Hollanda'yı geçme ihtimalimiz artar.

Başakşehir'in her zamanki gibi Avrupa'ya erken veda etmesi ülke puanı adına büyük dezavantaj olmuştu.

Başakşehir de yarışın içerisinde olsaydı Hollanda'yı yakalama şansımız artardı.

Bence bu sezon Galatasaray ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e girmeye çok yakın.

Aynı şekilde Beşiktaş ve Trabzonspor da Avrupa maçlarını önemsiyor.

Takımlarımızın yükselişi devam ederse önce Hollanda'yı sonra da Belçika'yı bir-iki yıl içerisinde geçebiliriz.

Bence futbola yapılan bu kadar çok yatırımdan sonra Türkiye UEFA Ülke Sıralaması'nda yedinci sıraya yükselebilir.

Böylece Avrupa Kupaları'nda daha çok takımla yer alabilir ve daha az ön eleme oynayabiliriz.

Altıncı sıradaki Portekiz'i geçmek ise çok zor!

***



OSCAR'LIK OYNADILAR

Antalya'da Manavgat Devlet Hastanesi'nde yapılan tatbikatta hasta yakınını canlandıran iki hastane personeli, rollerine kendilerini öyle kaptırdı ki güvenlik görevlileriyle arbede yaşandı.

Hastane bahçesine kurulan platoda senaryo gereği bir kaza yaşandı.

Kazada yaralanan vatandaşlar hastaneye ulaştırıldı ve acil serviste doktor, hemşire ve sağlık çalışanları tarafından gerçeğine uygun şekilde müdahale edildi.

Hasta yakınlarını canlandıran iki personel rollerine kendilerini o kadar kaptırdılar ki, hastaneyi sanki dizi setine çevirdiler.

Personellerden biri şivesini değiştirip yaralı oğlu için feryat ederken, bazı güvenlik görevlilerinin boynunda gerçek sıyrıklar oluştu.

Tatbikatın videosunu yapımcılar mutlaka izlesin o iki hastane çalışanı müthiş oynuyor.

Gerçekten yetenekliler. Çok rahat dizilerde oynarlar.

***



HÜRMÜZ KRİZİNİN VERDİĞİ MESAJ

Türkiye'nin enerji ithalatı Ekim 2026'da geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 71,7 arttı.

Ekim ayındaki enerji ithalatı 8 milyar 271 milyon 800 bin dolara yükseldi.

Bu artışın nedeni ise Hürmüz krizi!

Petroldeki artış bir domino taşının devrilmesi gibi zincirleme etki yapıyor ve enflasyon artıyor.

Daha önce de yazdığım gibi Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığına son vermemiz gerekiyor.

Hızla ve kararlılıkla yenilenebilir enerji kapasitemizi artırmalıyız.

Yeni ya da eski her konutta güneş paneli kullanımını zorunlu yapmak bile büyük bir enerji tasarrufu sağlar.

Elektrikli araç satışları da daha fazla olmalı.

Elektrikli araçların kullanımını teşvik edecek projelere ve vergi indirimlerine ihtiyaç var.

***



İZ BIRAKAN SÖZLER:

"Herhangi bir endişeyi, acıyı, kasveti, bu ruh hallerinin içinizde neler yapmakta olduğunu bilmiyorken neden yaşamınızın dışında bırakmak isteyesiniz? Neden kendinizi, bütün bunların nereden geldiği ve nereye gitmek istediği sorusuyla sıkmak isteyesiniz? Geçiş döneminde olduğunuzu ve hiçbir şeyi dönüşmek kadar istemediğinizi biliyorken hem de." (Rainer Maria Rilke)