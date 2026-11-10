Günaydın'ın deneyimli muhabiri Gökhan Gökduman'ın haberinde Kaya Çilingiroğlu'nun "Bende vale fobisi var. Arabamı valeye vermemek için gerekirse 1 kilometre ileriye bırakıp yürüyorum.

Bir saatlik ücretler 500 liradan başlıyor!" sözleri vale ücretlerini gündeme getirdi.

Bazı işletmelerde vale ücretleri 3 bin 500 liraya kadar çıkıyor.

Bir saatlik otopark ücretleri ise 500 liradan başlıyor.

Aslında vale hizmeti dünyanın her yerinde pahalı.

Örneğin Monako'da valelerin aylık bahşiş geliri 3 bin-5 bin dolar seviyesinde.

Yaz sezonunda bu gelir 10 bin dolara kadar yükseliyor.

Elbette Monako, Avrupa'nın en lüks ve pahalı ülkesi olduğu için vale bahşişleri de yüksek oluyor.

Avrupa'nın geneliyle İstanbul'daki vale ücretleri de hemen hemen aynı.

Fiyat düşük olsa bu sefer herkes vale önünde kuyruğa girer ve sunulan hizmet özel olmaktan çıkar!

ÖZEL HİZMET

Valenin arabanızı park etmesi özel bir hizmet.

Kimse sizi arabanın anahtarını valeye vermeye zorlamıyor.

Metrobüs ile yolculuk yapmıyorsunuz! Yoğun İstanbul trafiğinde özel arabanızla konforlu bir yolculuk yapıp, gideceğiniz yerin kapısında iniyorsunuz.

Vale hemen koşup kapınızı açıyor. Siz ve yanınızdaki insanlar kendinizi biraz özel hissediyorsunuz.

Park yeri bulmak için yarım saat araçla dolaşıp strese girmiyorsunuz.

Çilingiroğlu gibi arabayı bir km uzağa bıraktığınız için yürürken terlemiyorsunuz!

Çilingiroğlu'nun yanında eski eşleri Hülya Avşar ya da Feraye Tanyolaç olsa, onları da bir km yol yürütür müydü?

Siz bakmayın Kaya Bey'e. O ununu eledi, eleğini astı!

Artık o kirası ucuz olan evden çıkmamak için koca bir sitenin kentsel dönüşümünü engelleyerek, günde 10 bin adım atarak ve valeye para vermeyerek mutlu oluyor.

Vale ücretine gelene kadar hayat pahalılığı ile ilgili konuşacak daha çok önemli mevzular var!

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BU FOTOĞRAF GERÇEK

Yapay zekâ ile oluşturulmadı. Sahte değil gerçek.

Evet, sığırlar uçakla yolculuk ediyor.

Arjantin'de 50 yılı aşkın yasağın kalkmasının ardından canlı sığırlar uçakla yurt dışına gönderilmeye başlandı. Hayvanlar 5, 10 ya da 20'lik küçük gruplar halinde uçakla taşınıyor.

Bu tarz taşıma işlemi normalde ultra pahalı olur. Bu yöntemde ise Arjantin'e ithal ürün getiren ve çoğu zaman yurt dışına boş yerle dönen kargo uçaklarından yararlanılıyor.

Böylece uçuş masrafsız oluyor.

Hayvanlar yolculuk boyunca su, yem ve kontrollü sıcaklıkla taşınıyor.

Haberde gemiyle yapılan bir sevkiyatın kârlı olması için yaklaşık 5 bin hayvan gerektiğinden bahsediliyor.

Benim haberde dikkatimi çeken ise Arjantin'in Şubat 2025'te çıkardığı kararnameyle 1973'ten beri süren kesimlik canlı sığır ihracatı yasağını kaldırması bilgisi oldu. Arjantin dünyanın en fazla büyükbaş hayvan yetiştiren ülkelerinden biri olması ve halkın ucuz et yemesinin nedenlerinden biri de hayvan ihracatının yasak olmasıydı. Türkiye'de hayvan ihracatının azaltılması 1996'da çıkarılan yasayla olmuştu.

Damızlık büyükbaş hayvanların yurt dışına satışı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın iznine bağlanmıştı.

Yani Arjantin gibi erkenden önlem almadık.

Gerekli olmadığı sürece canlı hayvan ihracatı bir ülkeye verilecek en büyük zararlardan biridir.

21 Mart 2022 tarihinde Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan bir talimatla, büyükbaş ve küçükbaş hayvan etlerinin ihracatına çok sıkı kısıtlamalar/yasaklar getirildi.

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TARAFTARLIK VE SPORTMENLİK

Sir Alex Ferguson'un döneminde Manchester United'ın Premier Lig'de şampiyon olmasından sıkılmaya başlamıştık.

"Yine mi şampiyon oldular" diyorduk.

Ferguson'un 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve ligdeki 13 şampiyonluk dominasyonundan sonra kulüp bir türlü eski günlerine dönemedi.

2012-2013 sezonundan beri şampiyon olamıyorlar.

Yönetim artık teknik direktör değiştirmekten yoruldu.

Bu sezon daha da kötü durumdalar, küme düşmemeye oynuyorlar!

Önceki gün kendi sahalarında oynadıkları Aston Villa maçında 2-0 geriye düşmelerine rağmen son Şampiyonlar Ligi maçını anımsatan bir geriye dönüşe imza attılar.

Durumu 2-2 yaptılar.

Sonra iki gol daha yediler ama son ana kadar mücadele ettiler ve maç 4-4 bitti.

Hakemin bitiş düdüğüyle birlikte taraftarlar futbolcuları gösterdikleri büyük mücadeleden dolayı alkışladı.

Aynı durum Türkiye'de olsa tribünlerde büyük boşluklar oluşur.

Her maçta takım ıslıklanır ve yönetim istifaya davet edilir.

Hatta bizde şampiyonluk yarışındaki takımlar bile üst üste iki maç kaybettiğinde protesto ediliyorlar, futbolcular maç oynanırken ıslıklanıyor vb.

Sorsanız bizde taraftarlık ruhu 10 numaradır.

Ancak taraftarlık ile futbolseverlik ya da sporseverlik farklı şeyler.

Bizde sporseverlik azdır.

Takım biraz kötü gidince hemen kelle istenir. Her yıl sil baştan kadro kurulur vb.

İngiliz futbol kültürü işte bu açıdan eşsiz bir noktada.

Bir UEFA Avrupa Ligi Kupası, bir UEFA Süper Kupası, bir Avrupa Şampiyonlar Ligi Kupası, iki Şampiyonlar Ligi Kupası ve 20 Premier Lig şampiyonluğu olan Manchester United gibi dev bir kulüpten bahsediyoruz!

Ve bu kulübün taraftarları ligde 18'inci sırada olan takımlarının iki kere geriye düştükleri maçı 4-4'e getirdikleri için ayakta alkışladı!

Ligde uzun yıllardır kötü gitmelerine rağmen taraftarlar dimdik ayaktalar ve güçlüler!

Tıpkı "Sevinmek için sevmedik biz seni / Sen yenilmişsin umurumda değil ki / Şereftir bu yolda senle yürümek / Hep kol kola / Bir gün değil her gün..." tezahüratında olduğu gibi.

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İZ BIRAKAN SÖZLER:

"Bir insan takımını değiştirebilir. Kız arkadaşını, karısını, dinini, partisini değiştirebilir. Ama babasının takımını asla değiştiremez." (Eduardo Galeano)