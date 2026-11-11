Nvidia Yönetim Kurulu, şirketin patronu Jensen Huang'ın Çin adına bilgi topladığı öne sürülen bir iş kadınıyla ilişki yaşadığına dair haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlattı.

Huang ise eşini aldattığını kabul etti.

155 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 8'inci kişisi Huang, uçkuruna sahip olamadığı için dünyaya rezil oldu.

Bu olayda Cem Yılmaz'ın şu esprisi aklıma geldi:

"Erkek olmak zor iş abim... Vücudunda bir deliyle yaşıyorsun. Ne zaman, nerede, ne yapacağı hiç belli değil. Vücudu ele geçirdiği zaman beyne kan gitmiyor zaten, beyin iptal!"

Huang, "Eşime sadakatsizlik ettim. Davranışlarım eşime ve çocuklarımıza zarar verdi. Yaptıklarımın hiçbir mazereti yok" diyerek özür diledi ama bu basit bir aldatma hikâyesi değil.

Bu aldatmanın ABD'nin teknolojik geleceği ve güvenliğini riske atma ihtimali var.

4.3 trilyon dolar piyasa değeri ile dünyanın en değerli ikinci şirketi olan NVIDIA, ABD için günümüzde yalnızca ticari bir teknoloji devi değil; ulusal güvenlik, jeopolitik güç mücadelesi ve ekonomik istikrarın kilit eksenlerinden biri.

Washington yönetimi, Çin'in süper bilgisayar kapasitesini ve askeri yapay zekâ geliştirmesini engellemek için en gelişmiş NVIDIA çiplerinin Çin'e satışına sıkı kısıtlamalar getirmişti.

Jensen Huang'ın ilişkiye girdiği kadın Singapur merkezli çip şirketi Megaspeed'in eski yöneticilerinden Alice Huang.

(Soyadların aynı olması kafanızı karıştırmasın 'Huang' soyadı çok popüler, 10 milyonlarca 'Huang' soyadı var.)

ABD makamları, Nvidia'nın yapay zekâ çiplerini satın alan Megaspeed'i Çin'in gelişmiş yapay zekâ çiplerine erişmesine yardımcı olduğu şüphesiyle inceliyor.

Alice Huang'ın Pekin yönetimi adına bilgi topladığına dair ciddi şüpheler var.

Öte yandan Çinli kadının casusluk faaliyetlerinde bulunduğu iddialarına Pekin yönetiminden sert tepki geldi.

PEMBE DİZİ GİBİ

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, suçlamaları "iftira ve temelsiz spekülasyon" olarak nitelendirerek bunların Çin'i karalamaya yönelik girişimler olduğunu söyledi.

Teknoloji savaşlarının pembe dizi seviyesine ulaşacağı kimin aklına gelirdi?

Artık CEO'lar özel hayatlarına daha çok dikkat etmek zorundalar!

Özellikle de teknoloji dünyasında artık her CEO'nun hayatı didik didik aranıyor.

Dünyanın en zengin sekizinci insanın düştüğü durum gerçekten ibretlik.

Hem evliliği büyük darbe aldı hem şirketi değer kaybetti hem de siyasi bir krize yol açtı.

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KÜRESEL ISINMANIN FAYDASI

Yapılan yeni bir araştırma, insanlığın fosil yakıt kullanımıyla yarattığı küresel ısınmanın, dünyada başlamak üzere olan yeni bir buzul çağını durdurduğunu ortaya koydu, iyi mi?

Araştırma, buz katmanının altında kalan eski bitki kalıntılarını ve kayalardaki izleri inceleyerek geçmişteki iklim değişimlerini haritalandırdı.

Elde edilen bulgular, buzulların yaklaşık 3 bin yıl önce en küçük boyutuna ulaştıktan sonra, soğuyan havanın etkisiyle milattan sonra 2 bin yıl önce yeniden büyümeye başladığını gösterdi.

Uzmanlar, bu yeniden büyüme sürecinin aslında yeni bir buzul çağının başlangıcı kabul edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Ancak 1960'lı yıllardan itibaren insan faaliyetleri sonucu artan sera gazı emisyonları ve küresel ısınma, yaz sıcaklıklarını artırarak bu süreci aniden tersine çevirdi ve buzulların yeniden küçülmesine neden oldu.

Her ne kadar doğal döngüye göre buzul çağının insan yaşamını etkilemesi binlerce yıl sürecek olsa da, uzmanlar bu durumun gezegenin dengesinin ne kadar kökten değiştirildiğini gösterdiğine dikkat çekiyor.

Yani yıllardır dikkat çekilen, dünyanın sonunu getireceği iddia edilen Küresel Isınma aslında insanları buzul çağına girmekten, milyarlarca insanı da ölümden kurtarmış oldu!

Elbette İklim Değişikliği'nin büyük zararları var ama Dünya'nın da hâlâ keşfedilemeyen kendine özgü bir dengesi ve dönüşümü var!

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ARABALARA SIZDILAR!

Güvenlik araştırmacıları Sam Curry ve Shubham Shah, ABD'de satılan iki otomobil markasının sistemine yalnızca "admin" kullanıcı adı ve şifresiyle girmeyi başardı.

Araştırmacılar, araçların kilidini açıp motorlarını uzaktan çalıştırmayı ve konum takip etmeyi başardılar.

Hatta araştırmacılar, müşteri kayıtlarının yönetildiği sisteme bile ulaştılar.

Böylece istedikleri müşterinin e-posta adresini ve şifresini değiştirebilme yetkisine de sahip oldular.

Şimdi birçok otomobil kullanıcısı bu iki markanın adlarını merak ediyor.

Araştırmacılar söz konusu şirketlere durumu bildirdiklerini ama isim açıklamayacaklarını söylediler.

Acaba bu sırrı saklı tutmak için ne kadar para aldılar?

Hem kullanıcı adı hem de şifreye 'admin' yazanlar da muhtemelen kovulmuşlardır.

Aslında bu olay uzaktan kontrol edilme özelliğine sahip yeni nesil araçların ne kadar güvensiz olduğunu gösteriyor.

Yukarıda bahsettiğim iki araştırmacının yaptığının daha iyisini devletlere çalışan hacker grupları yapabilir.

Hatta ülke ya da dünya güvenliği gerekçe gösterilerek bizzat markalar sattıkları araçların fişini bir anda uzaktan çekebilirler.

O yüzden ülkelerin bazı kritik alanlarda araç filolarında uzaktan kontrol edilemeyen eski model araçlar bulundurması gerekir.

Her zaman B, C planımız olmalı!

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İZ BIRAKAN SÖZLER:

"Müzik, ruhun duyduğu ama anlatamadığı tek evrensel lisan." (Lev Tolstoy)