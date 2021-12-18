SONAT BAHAR

Sosyal medya ortaya çıktığından beri epey evrildik, devrildik, yerlere düştük...! Eline telefonu alan magazinci, siyasetçi ve tabii ki spor yorumcusu, hatta aşı konusunda fikri olan bilim adamı, ekonomi uzmanı kesildi.

Bu hafta yurdum insanı moda konusunda uzmandı. Malum yılbaşı partileri başladı. Gri eşofmanını altına çekip, pofuduk terlikleriyle telefonu eline alanlara gün doğdu. Gündüz kuşağında cinayet çözen yengeler, akşam magazin programlarında davetleri izleyip fotoğraflara bakan eltimgiller için yılın moda yorumu yapma zamanı geldi çattı.

Evinde Türk kahvesini lokumuyla hüpleten teyzem de, sivilceleri yeni çıkmış ergen kızlar da, mutsuzluktan kime saracağını şaşırmış vatandaş da moda editörüydü bu hafta. Ben bir tanesinden söz edeceğim, siz gerisini hayal edin!







ELEŞTİRİ YAĞMURU

En son modavesosyete hesabından Pelin Kaya, Melis Sezen ve Defne Samyeli'nin Tuvana Büyükçınar tasarımı elbiseleriyle yan yana fotoğrafını koymuş... Ve "Nasıl buldunuz?" demiş... Demez olaydı..! Nasıl buldunuzla başlıyor tüm mesele zaten. Çünkü masum bir soruyla, uyuyan canavar uyanıyor, bir çay demliyor kendine ve nefes almadan başlıyor zehrini akıtmaya...

Herkesin fikri var ve bu öyle değerli bir fikir ki, kesinlikle hemen paylaşılmalı. Elbiseler göğüs dekoltesi ağırlıklı olduğu için tasarımcıya yüklenmiş sevgili homemade moda editörleri... Bir noktadan sonra konuya Tuvana Büyükçınar da dahil olmuş. Ürettiği eseri, tasarımını savunmaya çalışıyor. Ne üzücü...





Kadın hayal gücünü kullanmış, tasarlamış. Alıp giyen kişi, elbiseyi görmüş prova etmiş, belli ki kendine yakıştırmış, dekolte bulmamış... Ve sonuçta giymiş. Bu elbiseler, bu kadınlara giydirildiğinde bilinçleri yerinde olduğuna göre, tasarımcıyı niye harcıyoruz ben onu anlayamadım. Çok açıkmış, fazla dekolteymiş, yaşına yakışıyor muymuş, gerek var mıymış. Öyle miymiş, böyle miymiş derken sakız olmuş elbiseler milletin ağzında. Ama ortamda gömülecek biri varsa, küreği kapanın geldiği zamanlarda yaşadığımız için bütün bu olanlar normal. Yani bazı şeylere yorum yapmak için bize gerek kalmıyor...







BOL KEPÇEDEN HAKARETE SON!

Hazır konu sosyal medyadan açılmışken, ben de hızımı almışken oradan devam edeyim. Konumuz bu kez sosyal medya magazini. Malum en kolay branş o. Artık magazin yapan muhabirlere ihtiyaç yok! Sokakta, otoparkta, restoranda, plajda, olur olmaz, akla gelmeyecek her yerde ünlü keklik, kendisi avcı misali koşmaya başladı halkım. Herkes herkesi gözetler, ifşa eder hale geldi.

Hatta bu fotoğrafları yayınlayacak alanlar da buldular kendilerine... İşte onlar sosyal medya magazincileri... Adları belli değil, ne iş yaptıkları da... Bir hesapları var, oradan salla sallaya bildiğin kadar...

Böyle kolay bu işler. Daha doğrusu kolaydı! Artık değil.

Önce Twitter'da başladı dalga...

Sosyal medya platformu Twitter, bireylerin fotoğraf ve videolarının rızaları olmadan yayımlanmasına yasak getirdi. Twitter'ın aldığı son karar uyarınca, kişilerin kendilerini içeren bilgi, resim veya videoların kaldırılmasını talep etmesine izin veren yeni uygulama başlatıldı. Twitter, söz konusu yeni düzenlemenin, medyanın özel kişilerin kimliklerini taciz etmek, korkutmak ve ifşa etmek için kötüye kullanımını engelleyeceğini bildirdi.



KARAR YERİNDE!

Şimdi bu dalga, giderek diğer sosyal medya uygulamalarında yayılmaya başladı. İşte bu yüzden sosyal medya üzerinden magazin yapan hesaplar şokta! Instagram'ın bazı magazin hesaplarını kapatma, dondurma, el koyma kararının altında bu yatıyor. Yani isimsiz hesaplardan yapılan 'magazin' adı altındaki paylaşımlar denetim altında.

Yani öyle bol kepçeden hakarete varan eleştiri, ayarı kaçan komiklik derdinde olanlar ayağını denk almalı. Ya da takipçisi tarafından gizli çekilmiş fotoğrafları paylaşanlar, durup bir kere daha düşünecek.

Çok yerinde buldum bu uygulamayı. Çünkü artık ipin ucu iyice kaçmıştı.