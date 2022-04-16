SONAT BAHAR

Ne ebegümeciymiş, ne samsak döveciymiş... Dizilerde, takside, oğlumun dilinde, havada, karada, her yerde... Meğer Türk müziği ne kadar açmış, ne kadar yokluktaymış...

Yıllardır bilinen bir türkünün, işin erbablarının zaten hakim olduğu bir meselenin, halka ulaşması için Tik Tok'a düşmesi gerekiyormuş. 'Tik Tok'a düşmek' derken biraz 'pavyona, kötü yola düşmek' gibi feci bir kader canlandı gözümde...

Ve yanlış anlamıyorsunuz, Samsak Döveci benim gözümde Tik Tok'a düşünce pavyona düşmüş gibi oldu... Kötü yola girdi...



OYSA HİKAYESİ ÇOK MASUM

Oysa ne tatlı, ne masum bir hikayesi var... Türkünün geçmişini, arkasındaki isimlerin kıymetini bilseniz başka bir tatla dinlersiniz...

Onu size aktarmak da benim işim, durmadım meraklısı için araştırdım. Birinci elden tanıklarının dilinden Samsak Döveci'nin şifrelerini çözüyorum, şeceresini aktarıyorum.

Türkünün kaynağına dair yaptığım araştırmalar beni Antalyalı bir müzisyene, Ferit Aktakka'ya ulaştırdı önce... Yok Ferit Bey'e ait değil türkü... Rahmetli dedesi Neyzen Mehmet Ferit Aktakka'ya ait bu eğlenceli Tavşanlı türküsü.

İlk seslendireni o.... Tabii yıllar içinde de birçok kişi tarafından seslendirilmiş. Şöyle anlatıyor Ferit Aktakkaya:

"Şimdilerde yine dillere dolanan bu eğlenceli Tavşanlı türküsünün, rahmetli dedem Neyzen Mehmet Ferit Aktakka'ya ait olduğu söylendi hep. Merhum, tasavvuf ehli Yrd. Doç. Dr. Rahmi Oruç Güvenç ağabeyim de; 2005 senesinde Antalya'daki görüşmemizde 'Dedenin Türküsü' diyerek çalıp söylemişti bana. Yıllar sonra bu türküyü Emel Orgun hanımefendi, değerli hocamız Orhan Kasap'tan derleyip çok da güzel bir kliple birlikte yayınlamıştı. Sonra ve son olarak da Elif Buse Dogan-Serkan Çağrı beraber yorumladılar.







Türkü üzerine üstad Yaşar Güvenç ağabeyimle olan 2010 senesindeki yazışmamızda aşağıdaki bilgilere ulaşabildim:

1- "Merhaba Ferit, Klip çok güzel olmuş. 1967-1968 yıllarında Oruç Güvenç biraderimiz, deden Ferit dede merhumdan teybe kaydetti. Daha sonra icra ede ede meşhur oldu. Son kuble sonradan bulundu ve ilave edildi. Bu durumda kaynak kişi Ferit dede ve derleyen Rahmi Oruç Güvenç'tir.

2- "Merhaba Ferit, Samsak Döveci klibinde bazı hatalar var:

Başlangıçtaki: 'Langıdı landan langıdı landan' kısmı: 'Langıdı landan landan landan' olacak. Daha sonraki: 'Arkasına bile bakmayalım' kısmı: 'Arpasına bile bakmayamın' olacak. Bunun haricinde klip çok güzel.







ESERİN KÜNYESİ BELLİ OLDU

Yani, diye devam ediyor Ferit Bey,

Tüm bu gelişmeler sonunda anlaşılan;

'Samsak Döveci'nin:

Kaynak Kişisi: Mehmet Ferit Aktakka (1890-1970)

İlk Derleyen: Yrd.Doç.Dr. Rahmi Oruç Güvenç (1948-2017) Türkü sözlerinde yapılması gereken düzeltmeler:

- 'Langıdı landan langıdı landan' kısmı: 'Langıdı landan landan landan' olacak.

- 'Arkasına bile bakmayalım' kısmı: 'Arpasına bile bakmayamın' olacak.

Bir de Kanıkey Güvenç Bey var... Babası Yrd. Doç. Rahmi Oruç Güvenç, Türk musikisini Araştırma ve Tanıtma Grubu TÜMATA kurucusu... Samsak Döveci türküsünü söyleyen ve tanıtan kişi!

Oğlu Kanıkey Güvenç, türküyü yazan Neyzen Mehmet Ferit Aktakka'nın torununa şöyle yazmış:

"Merhaba Ferit Bey. Bu eser ablamın da benim de çocukluğumuzda en sevdiğimiz eserlerdendi. Babam ve amcam öyle güzel okurlardı ki mest olurduk. Defalarca okumalarını isterdik de bir türlü doyamazdık. Bir de Kütahya-Tavşanlı şivesi ile okudukları için eserin samimi ruhu ortaya çıkardı. Babam Dr. Rahmi Oruç Güvenç ve amcam Yaşar Güvenç türküyü ne zaman okusalar dedeniz Neyzen Mehmet Ferit Aktakka'yı sevgiyle, saygıyla ve rahmetle anarlardı. Ruhları şâd, mekanları cennet olsun. Allah'tan gani gani rahmet dilerim. Kıymetli dedenizin samimiyeti eserin ruhunda canlandı. Okundukça o samimiyet vücut buluyor.. Şimdi türküyü ne zaman dinlesem hatırımda babamın ve amcamın güleryüzleri, neşeyle okuyuşları ve oynayışları canlanır.. Sosyal medya ve internet haberlerinde 'Samsak Döveci' türküsü hakkında çokça yazılar yazılmış fakat sizin açıklamalarınız kadar doğru ve tam bilgilere pek rastlayamadım. O nedenle paylaşımınız için çok teşekkür ederim."

Yani özetle demem o ki:

Çok değerli isimlerin imzasının olduğu bu türkü, iki değerli müzisyeni Serkan Çağrı ve Buse Doğan'ı birbirine düşürmemeliydi... Onlar bu hazineleri bize tanıtır ve anlatırken güzeller... Tik Tok'a düşmek şimdi cazip gelebilir ama o yol kötü yol... Siz bildiğiniz yoldan ilerleyin!