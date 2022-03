SONAT BAHAR

Hepimiz özellikle sosyal medyada kendi öz halimizin birer avatarıyız. Yani sosyal medyada güzeliz, zarifiz, komiğiz, sosyaliz, mükemmel anne, mükemmel evlat, mükemmel eş, mükemmel sevgili, yeryüzünün tüm mükemmelliklerinin vücut bulmuş haliyiz.

Çok mükemmeliz be...! Öyle böyle değil.

Ta ki, fabrika ayarlarımıza geri dönene kadar.

Fabrika ayarları aslında kim ve ne olduğumuzu, nereden geldiğimizi, içimizdeki özü temsil eder.

Bu bazı beklenmedik olaylarda, durumlarda ortaya çıkar. Mükemmelik sistemi error verebilir, devreler yanabilir. O noktada geri dönüş de olmaz.







ANTİPATİK BULUYORUM

Bu hafta birkaç kişi bu anlamda error verdi: Haftanın başında error veren isim Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'di. Kendisini Eser'in eşi olarak tanımladım çünkü kendisine ait bir tanım bulamadım... Çok üzülürüm oysa birinin eşi olarak anılan kişilere... Ama ona üzülemiyorum bile. Çünkü feci antipatik buluyorum. Eser Yenenler'i kendine malzeme edip, onun fiziki görünümü, nasıl da tezat bir ikili oldukları üzerine yaptığı şakacıklar, eşiyle sonsuz dalga geçebilme 'yeteneği(sizliği)' zaten yeterinde iticiydi. Bir tek kendisinin güldüğü esprileriyle kendi halinde hayatını sürdürüyordu, adının anıldığı her olayda onu daha da gereksiz buluyordum ki, son hamlesiyle fabrika ayarlarına döndü. Demet Akalın son paylaşımına bir yorum yazıp, kendisini hiç komik bulmadığını söyleyince, içinden çıkan kişi Demet Akalın'ı bile şaşırtmıştır eminim!

Özetle beyinsiz imasında bulundu Akalın'a...

Bazı tiplemeler var hayatta. Her yaptıklarını komik sanan, her hallerini sempatik zanneden, alkışlarla yaşayan, eleştiriye tahammül edemeyen. Ama ben Berfu Yenenler'in bu kişilerden olduğunu sanmıyordum. Ben sanıyordum ki, o zaten iticilikle ve antipatiklikle var olmaya çalışıyor. Yani sosyal medyada hiç güldürmeyen, hiçbir anlamı olmayan paylaşımlarıyla barışık biri sanıyordum kendisini. Hani bir anlamda güldürmeyen komedi yapıp farklı bir türü yakaladığını düşünüyordum. Meğer o kendini bu zamana kadar komik sanıyormuş! Hay beyinsiz ben!







UÇUŞ MU YORDU SENİ İREM!

Bu haftanın içinden atar çıkanlarından biri de İrem Derici. Naptın sen İrem!

Valizi kayboldu diye kadın çıldırdı. Valizini alıp giden kişiye Mal başlıklı manzumesi beni dumur etti. Küfür kıyamet... Hiç yakışıyor mu sana diyeceğim ama İrem öyle bir kadın. Ama bu biraz fazla olmadı mı sanki. Belli ki, güzel geçen bir tatilin sonu pek de iç açıcı olmamış, sinirler gergin. Uçuş mu yordu, hayat mı bilemiyorum ama çok sevdiğim İrem biraz sakin ol be kuzum.





SELÇUK URAL HAKLI!

Adam diyor ki, sokakta sor kaç kişi Bergen şarkısı biliyor? Kaç kişi Barış Manço şarkısı biliyor?











Cem Karaca, Barış Manço gibi müziğin filozofu adamlar varken, neden illa acı, keder, ızdırap, mağdur edebiyatından besleniyorsunuz? Çıkın bu kafadan, yetti sinemada mağdur edebiyatı, arabesk, ajitasyon. Haklı valla. Bergen filmine kötü demiyorum ama artık önümüzdeki maçlara baksak da, biraz farklı biyografileri mi düşünsek. Çok isim var filmi yapılacak...



ÖZGÜVENDE SEDA SAYAN GİBİ OL!

Konunun uzmanları, magazinin ombudsmanları oturmuş Seda Sayan'ın yakında yapacağı 7. evliliği konuşuyor. Biri diyor ki, "İyi düşünsün hemen karar vermesin." Öteki diyor ki, "Aman evlilik sözleşmesini ihmal etmesin." Beri ki diyor ki, "Dikkat etsin kandırılmasın!"

Ya bunu söyleyen adamlar giderken, Seda Sayan dönüyordu. Sizin o magazin masalarında konuştuğunuz, kararlarını sorguladığınız kişi, insan ilişkilerinin doktorasını yapmış, üstüne kürsü açmış, hayat denen kitabı yalamış yutmuş bir kadın! Bence eteğine oturun da biraz ders alın!



ÇOK GÜÇLÜ BIR KADIN

Yedinci evliliği düşünmek ne demek biliyor musunuz? Altı adama yol vermek demek. Altı adamı, en ufak bir hatasında bile silebilmek demek, altı kez ne kadar güçlü olduğunu ispat etmek demek! Bu altı adamdan kaçını hatırlıyorsunuz? Sıfır! Akıl verenlerin yarısı bırakıp gidemediği ilişkiler içinde saplanıp kalmış, yeni bir şeyleri denemeye cesareti bile olmayanlar... Kadın hayatını yaşıyor boş verin. Giden gider, Seda Sayan kalır. O da bunu biliyor... Onun rahatlığında. Her kadına Seda Sayan özgüveni dilerim bu hayatta! Ayrıca bir adam hayatına giren kadına maddi manevi destek olduğunda alkışlanıyor da, bir kadın bunu yapınca neden mevzu oluyor? Kadın illa bir adamın kanatlarının altına girdiğinde mi sevildiğini hissetmeli. Bu ezik kafadan çıksak nasıl olur!