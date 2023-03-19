SONAT BAHAR

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, oyuncu Berrak Tüzünataç'ın, 13 yıl önce Şahan Gökbakar ile evinin terasında görüntülenmesini, özel hayatın gizliliğini ihlal olarak kabul etti. Karar da literatüre Tüzünataç Kararı olarak girdi...

Kararın bir nüansı var ve bu nüans, paparazzi kültüründe bundan sonra bir şeylerin değişebileceğinin sinyallerini veriyor.

Başa saralım ve olayı hatırlayalım:

Yıl 2010... Berrak Tüzünataç İstanbul Kabataş'ta bulunan evinin terasında oyuncu Şahan Gökbakar ile yakınlaşıyor, bu anlar özel bir televizyon kanalının magazin ekibi tarafından gizlice görüntüleniyor ve bu görüntüler ışık hızıyla tüm televizyon kanallarında yayınlanıyor.







TELEOBJEKTİF OLMAZSA OLMAZ

Tüzünataç şoku atlattıktan sonra mahkemenin yolunu tutuyor. Dava açılıyor.

Dava devam ederken görüntüleri çeken paparazzi, yılın magazin haberi kategorisinde birçok mecra tarafından ödüllendiriliyor.

Türkiye'de açılan dava sonuçsuz kalınca, Tüzünataç pes etmiyor. 2014 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) gidiyor.

Ve günümüz...

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Tüzünataç'ın "özel hayata ve aile hayatına saygı hakkı" ihlali iddiasıyla yaptığı başvuruyu karara bağladı. Şöhretlerine rağmen "bir kişinin aşk hayatının prensip olarak kesinlikle özel bir nitelik taşıdığını" ve söz konusu görüntülerin "yalnızca belirli bir izleyici kitlesinin merakını tatmin etme amacını taşıdığını" söyledi. AİHM kararında, gazetecilik standartlarının ihlal edildiği belirtildi.

Bu kararda dikkat çekici nokta şu: Hukuka aykırılık kararının alınmasında teleobjektif önemli unsurlardan biri!

Gelelim Türkiye ve dünyadaki paparazzilik kültürüne... Teleobjektif paparazzinin olmazsa olmazı...

Galler Prensesi Lady Diana'nın, o zamanlar Prens olan Charles'la mutsuz evliliği esnasında, teknedeki hüzünlü hali, Dodi El Fayed'le teknedeki romantik halleri bir teleobjektifle çekildi.

Otel odalarının balkonunda farklı zamanlarda Sibel Can ve Metin Akpınar birer teleobjektifle görüntülendi.

Cem Hakko o zamanlarki eşiyle boşanmasına neden olan Ronit Gülcan'la teknede bir teleobjektife yakalanmıştı...

Amy Winehouse, evinin bahçesinde gizlice yine bir teleobjektifle çekildi...

Bakalım bundan sonra ne olacak? Paparazzilik kültüründe bir şeyler değişecek mi? Hep birlikte göreceğiz...







YARAMAZ ÇOCUK İNGİLTERE

Ama dünyada neler olmuş diye merak ediyorsanız biraz ondan söz edeyim.

Paparazzilik konusunda açık ara dünyanın yaramaz çocuğu İngiltere! İngiltere basını elbette kendine çeki düzen verdi. Çünkü onların paparazzilik anlayışı Lady Diana'nın ölümüne giden yolun taşlarını döşemişti. Feci ölümün ardından paparazzilik elbette bitmedi, kurallar da hemen değişmedi ama yavaş yavaş bazı sorular sorulur oldu. Mesela, fotoğrafların nasıl çekildiği, fotoğrafçının nerede durduğu, hangi lensle çekildiği artık sorgulanıyor.

Meraktayım Tüzünataç Kararı'ndan sonra bizde neler olacak?







KAFALAR YİNE KARIŞIK!

AİHM'de 'Özel hayatım ihlal edildi' mücadelesi veren Berrak Tüzünataç, aklıma özel hayatını abonelerine satan Şeyma Subaşı'yı getirdi. Biliyorsunuz sosyal medyasında abonelik özelliğini devreye soktu Şubaşı ve ayda 66.99 gibi bir rakama özel hayatını sergileyeceğini duyurdu.

Bir yandan saklananlar, bir yanda parayla ortada yaşayanlar... Her şeyde olduğu gibi yine uçlarda savruluyoruz. Yine beynimiz yanıyor...

Bakalım Şeyma Subaşı'yı para verip kaç kişi izleyecek?