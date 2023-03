SONAT BAHAR

Sanata gönül vermiş insanların hep ayrı bir hassasiyeti oluyor. Ülkemizi sarsan, hala etkisinden kurtulamadığımız deprem felaketi her alanda olduğu gibi elbette çağdaş sanat dünyasında da yankı buldu. Türkiye'deki sanat galerileri tek bir telefonla birleşti, ortak düzenlenecek bir sergi için kolları sıvadı. Elde edilecek gelirin tamamı depremzede çocuklara gidecek.

Bu örnek davranışın detaylarını anlatmam şart.







Her şey Dirimart'ın kurucusu Hazer Özil'in Türkiye'deki tüm galerilere bir mail atmasıyla başladı.

Özil, "Hadi toplanalım" dedi galeri sahiplerine...

İlk etapta İstanbul'da yer alan 25'e yakın galerici buluştu. Sanatorium kurucusu Adnan Yerebakan, Öktem Aykut Galeri'den Adnan Öktem, Vision Art Platform Kurucusu Nisa Taşyar Savaş gibi isimler vardı bu buluşmada... Bağımsız sanatçılar tek tek arandı. ArtOn'un sahibi Oktay Duran'dan Salt ile görüşmesi için ricacı oldular. Ve Salt binasını bu sergi için tahsis etti.

Daha ne olsun! Ve üç-dört gün sürmesi planlanan sergi için hazırlıklar başladı.







Şimdilik 25 galeri bu sergiye katılacağını resmi olarak bildirdi. Bu galerilerde yer alan 200'ün üzerinde eser, kurul tarafından seçilmeye başlandı bile...

Türkiye'nin en ünlü sanatçılarının da eserlerinin yer alacağı sergide 5 bin liralık da eser olacak, 300 bin liralık da... Bu satıştan 20 milyon TL'nin üzerinde gelir elde edilmesi bekleniyor. Serginin 3-6 Nisan arasında yapılması planlanıyor.









Bu arada o kadar çok eser toplandı ki, galeri sahipleri şimdi Tophane-i Amire ile de görüşme halinde. Salt'ta üç gün sürecek serginin eş zamanlı Tophane-i Amire'ye taşma ihtimali var.

Elde edilen gelirden ne sanatçı ne de galeri tek kuruş almayacak! Gelirin tamamı depremzede çocuklara aktarılacak. Öncelik çocuklar...

Sanata gönül vermiş galericileri, eserlerini bağışlayan tüm sanatçıları, bu sergiden eser satın alan herkesi şimdiden ayakta alkışlıyorum.

İyi ki varsınız!



BEN YASI 40 GÜN BİLEN JENERASYONDANIM

"Çok takipçim var, çok izleniyorum, takipçilerime karşı sorumluluğum var, hayat devam ediyor..." Klişe... klişe... klişe...

Sosyal medyacı arkadaşım, kendini influencer sanan dostum, içerik ürettiği sanrısındaki kişi sana duymak istemediğin bir gerçeklikten söz edeceğim. Kimsenin seni taktığı veya etkilendiği yok.

Çok izleniyor olman, çok takipçin olması seni 'biri' yapmıyor.

Sirkteki maymunun da, Tik Tok'ta tuvalet yalayan ergenin de takipçisi çok hatırlatırım.

Neden mi bu kadar yüksek tondan girdim?







Çünkü anlamıyorlar, anlamak istemiyorlar. Ayarları kaçmış...

Deprem felaketi yaşanmış, ülkede 45 bin kişi ölmüş, şehirler yıkılmış... Onlar hala eller havaya, hiçbir şey olmamış gibi sanki uzayda bir boşluktan olanları izliyor gibi davranıyorlar. Bir post 'Ah vah depremzedeler', ondan sonraki 'Şekerim Paris'te hem hava hem makaronlar şahane!' Hayat bu kadar tezat ruh halini kaldırmaz haberin olsun...

Ve eğer cesaretin varsa, paylaşımlarını yorumlara aç, insanların ne düşündüğünü gör! Hayat senin çevrendeki 20 kişinin hayal aleminde akmıyor bilesin...!

Ve toplumdan bu kadar kopuk olursan, markalar da senden kopar unutma...

Burcu Esmersoy o kadar güzel özetlemiş ki durumu...

Onun hikayesine bakarken gözlerim doldu. Burcu Esmersoy da takipçisi çok olan biri hatırlatırım. Üstelik kitleleri etkileme gücü yukarıda saydığım tiplemelerin hepsinden fazla. Deprem olduğundan beri tek bir şey paylaşmıyor, sessizliğe gömüldü adeta. Geçen gün uzun uzun yazmış nedenini;

Diyor ki Burcu, "Kendimi hem fiziksel hem duygusal olarak iyileştirmeye çaba sarf ediyorum artık... Zamanımı daha sakin daha verimli kullanıyor, bilgiyi sadece inandığım yerden alıyor, zihnimi zehirli her şeye kapatıp, şarj oluyorum. Ben yası 40 gün bilen bir jenerasyondanım. Daha vaktimiz var yakında görüşürüz" 40 gün sessiz kalmak bu kadar zor mu? Hadi eğlencenize, keyfinize, ara veremiyorsunuz, 40 gün mış gibi yapamıyor musunuz!