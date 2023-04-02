SONAT BAHAR

Bu yaz İstanbul epey hareketli olacağa benziyor. Nereden mi biliyorum? Şehrin etkinlik takvimine şöyle bir göz atarsanız anlarsınız. Konserler, festivaller, etkinlikler... Ama bunların içinde öyle bir konser var ki kaçırmak olmaz. Gönlümüzün Karayip Korsanı, olaylı boşanma yıldızı, Hollywood'un en karizmatik adamı Jonny Depp, Alice Cooper ve Aerosmith'in gitaristi Joe Perry'nin bir araya gelip Hollywood Vampires adıyla müzik yaptığı grubu Haziran'da İstanbul'da. Grubun yaş ortalaması 60! Eski rockçılardan kim kaldı Haziran'da göreceğiz!

Biletler satışa çıktı bile, loca fiyatları 40 binleri buluyor. En düşük bilet fiyatı da 1750 TL! Sanırım sadece eski rockçıları değil, eski ve zengin rockçılardan kim kaldı konserde göreceğiz!







O GECE AMAN DİKKAT!

Değer mi? Değer... Sanırım localardan birinde Cem Hakko olacak. Cem Bey eski bir rockçı mı bilmiyorum ama grubu Nişantaşı'nda yeni açtığı otelinde ağırlamak için epey çaba sarfettiğini ve sonunda ekibi ikna ettiğini biliyorum. Hatta Johnny Depp ve diğer grup üyelerini ağırlamak isteyen bir büyük otelle kafa kafaya süren bu yarışta, araya bizzat Cem Hakko'nun girip Johnny Depp'i ikna ettiği söyleniyor. Yani bizim karizmatik vampir konser gecesi Nişantaşı civarında olacak. Aman dikkat o gece Depp tarafından ısırılmayın! Üstelik ünlü aktörün o gece doğum günü. Şimdiden otelde hummalı bir çalışma başlamış, hem düzenlenecek parti, hem de yıldızları layıkıyla ağırlamak için. Az odalı konseptiyle öne çıkan otelin penthouse'unda kalacak olan Johnny Depp'in özel talepleri için de bir ekip görevlendirilmiş. Basın mensuplarının çekim yapmaması ve hayran akınından korumak için önlemler de cabası...







Peki kimdir bu Hollywood Vampires? Müzik tarihinin en bıçkın, en kafası güzel günlerinden bir anı aslında. Los Angeles'taki meşhur Sunset Strip'te yer alan kulüp Rainbow Bar & Grill'in 70'li yıllardaki müdavimi rock yıldızlarından kurulu bir "takım" bu. Alice Cooper bu ekibin başını çeken isim. Kadroya girmek için tek şart var: diğerlerinden daha çok içebildiğinizi göstermek... Keith Moon'un da yolu düşmüş, Jim Morrison'un da, John Lennon'da, gelir gidermiş rock'ın diğer efsena isimleri de. Sonra hayat giriyor araya, alkolle araya mesafe koyanlar oluyor, öbür dünyaya göçenler...







İKİNCİ DURAK İSTANBUL

Johnny Depp'in yaşı küçük ama hayran bu ekibe... Arkadaş çevresi de oralardan. Bir sohbet esnasında 70'lerin başındaki o Hollywood Vampires takımını ama bu kez alkol değil müzik odaklı tekrar hayata geçirelim diyorlar ve 2015 sürümü Hollywood Vampires'ı kuruyorlar. Böyle de rocker bir hikayesi var grubun. Şimdi onlar dürya turnesinde...

İstanbul, Sofya'dan sonra ikinci durak. Aslında bu konser serisi pandemi döneminde gerçekleşecekti, kader kısmet... Bakalım nasıl bir konser olacak!