TUBA KALÇIK

Ne yazık ki bu manzarayı görünce insanın canı acıyor. Popülizm uğruna ne tarih tanıyorlar ne de kural. Yeter ki konuşulayım, tribünlere oynayayım diye tarihi çarpıtmak, olguları ideolojik bir bakış açısıyla yansıtmak hiç umurlarında değil. Kimlerden mi bahsediyorum? Siyasi ikbal uğruna her şeyi göze alan 'yeni model' belediye başkanlarından tabii ki...Popülizm kelimesiyle adeta bütünleşmiş olan Ekrem İmamoğlu ve onun yolundan gidenlerden... Hatırlarsanız İmamoğlu, Diyarbakır ziyareti sırasında çocukları dağa kaçırılan anneleri görmezden gelerek, 'Hafıza Odası' adlı sergiye gitmişti. Bu da yetmezmiş gibi PKK'lıların isimlerinin geçtiği anıtın önünde poz vermişti.







Baktı ki İmamoğlu bu şekilde tribünlere oynayarak gündeme geliyor, Tunç Soyer de benzer bir yol izlemeye başladı anlaşılan. Yoksa hangi akla hizmet tarihsel olguları bu denli ön yargılı değerlendirir ve aktarabilir? Öyle bir konuşuyor ki sanırsınız Osmanlı bizim düşmanımız, sanki Kurtuluş Savaşı'nı Osmanlı'ya karşı verdik. Bu nasıl bir akıl tutulmasıysa ağzından İzmir'de kurtuluş mücadelesi verdiğimiz Yunanistan'la ilgili tek bir olumsuz söz çıkmazken Osmanlı'yı hedef alıyor. Hem de bir belediye başkanına yakışmayacak ölçüde ayrıştırıcı bir üslupla yapıyor bunu. Eleştirilince de "Nutuk'tan ilham aldım" diyor. Özrü kabahatinden büyük diye söz var ya. Soyer'in yaptığı tam da bu. Ülkemizin kurucusu, Kurtuluş Savaşı'mızın başkomutanının gelecek kuşaklara bıraktığı en önemli kılavuzu olan Nutuk'u, kendi hatasını örtbas etmek için kullanıyor. Bana göre, Soyer'in açıklamalarına bakınca ilham aldım dediği Nutuk'u ya hiç okumadığı ya da okuduğunu anlamadığı ortaya çıkıyor. Soyer buradan siyasi popülizm sağlayarak, yerini sağlamlaştırdığını düşünüyorsa fena yanılıyor. Hiçbir toplum tarihine bu denli saygısızca ve gerçek dışı yaklaşan siyasi aktörleri hoş görmez ve görmesi de mümkün değil.



ÜNLÜLER KIYAFETLERİNİ SATIP VAKIFLARA BAĞIŞLIYOR

Türkiye'nin ünlü isimleri bir süredir kendi ürünlerini ikinci el alışveriş aplikasyonları aracılığıyla satışa çıkarıyor. Bu isimler arasında Şeyma Subaşı da var Gülşen de Seda Sayan da Gülben Ergen de... İçinde birçok ismi barındıran uygulamanın kurucusu Ertuğrul Özpolat'la ünlülerin bu satışlara neden ilgi gösterdiğini konuştuk..







Kurucusu olduğu uygulamada 250 ünlü ismin yer aldığını belirten Özpolat, ünlülerin ikinci el ürünlerine ilginin çok büyük olduğunu söyledi. Ürünlerin satışa çıkar çıkmaz yüzde 90'ının hemen satıldığını belirten Özpolat, şöyle devam etti:

"Giymediğini bağışlayarak değerlendirmek çok popüler. Neredeyse bütün ünlüler bu konuda çok heyecanlı. Neredeyse tamamı kazançlarını bilinen vakıflara bağışlamayı tercih ediyor. Kimsesiz çocukları destekleyen, doğa odaklı ve sokak hayvanlarına destek veren vakıflar bunların başında. Bazıları onlar adına bağış yapmamızı isteyebiliyor. Tercihlerine göre onlar adına bağışta bulunuyoruz."