TUBA KALÇIK

Bazı hareketleri resmen gündeme gelmek, konuşulmak için yapıyorlar. Ama onlara sorsan "Gündeme sadece işimizle gelmek istiyoruz" derler. Son yıllarda ünlüler dünyasında bu durum daha da göze batar hale geldi. Bir yandan "İşimiz dışında basında yer almak istemiyoruz" edasıyla dolaşıp, diğer yandan verdikleri konserlerde şarkılarıyla, performanslarıyla değil de giydikleri kıyafetler ya da çıkarıp attıkları aksesuarla haber olmak bana göre tam bir dilemma. Gülşen bunun bir örneği mesela. Sanatıyla basının gündeminde yer almak yerine sahnedeki kıyafetleriyle, tavırlarıyla konuşuldu. Şimdi de Hadise benzer şekilde meşgul ediyor medyanın gündemini.







Bizi Eurovision'da temsil etmiş, çok dinlenen şarkıları olan bir isim Hadise. Ama ne yazık ki o da tüm bunlara rağmen başka konularla gündeme geliyor. Gelmek de istiyor aslında... Yoksa tam boşanma arifesinde magazinin onu sıkı takip ettiği bu süreçte, sahnede böyle bir hareket yapmazdı. Basına boşanma haberleri düşmeden sahnede ağlamıştı... Günlerdir Mehmet Dinçerler'in ona taktığı 3 milyon TL'lik yüzüğün akıbeti konuşulurken, konser sırasında 'Prensesler gibiydim, ben baba evinde, özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım' sözleri sırasında parmağındaki yüzüğü çıkarıp fırlattı. Bunu yaparak magazin gündemine bomba gibi düşeceğini bilmemesine imkan yok. Zor bir süreçten geçiyor Hadise, elbette üzülüyordur, canı yanıyordur ama bunu kamuoyu önünde şov malzemesi yapmak bence Hadise gibi bir isme yakışmadı. Eğer bunu yapıyorsan da o zaman 'sanatınla değil de özel hayatınla gündeme gelmeyi' kabulleneceksin...



ÇOK ÖZEL BİR ŞEHİR ŞANLIURFA

İlk defa geçen sene gitmiştim Şanlıurfa'ya... Tarihiyle, kültürüyle, doğasıyla gerçekten görülmesi gereken şehirlerimizin başında geliyor. Tarihin sıfır noktası olarak adlandırılan Göbeklitepe gibi önemli bir yapıyı barındıran Şanlıurfa, aynı zamanda Peygamberler şehri olarak da biliniyor.







2019 Göbeklitepe yılı olarak ilan edilmiş ve yerli, yabancı turist akımına uğramıştı bu güzel şehir. 2023 yılı için de İslam Ülkeleri Turizm Başkenti seçildi. Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün ifadesiyle; 2023 yılında turizm açısından Urfa zirveyi yakalayacak. Belediye Başkanı Beyazgül, şehrin sadece tarihiyle değil, gastronomisiyle de konuşulması için geçtiğimiz günlerde Ankara'da güzel bir etkinliğe imza attı. Yöresel yemeklerin tanıtıldığı etkinliğe ilgi büyüktü.







Şehri, gastro turistler için cazibe merkezi haline getirmek için bence önemli bir etkinlik oldu. Dünyada turizm alanında büyük bir rekabet yaşanırken, cennet ülkemizin güzelliklerini öne çıkaracak her hamle bizim Türkiye olarak rekabet gücümüzü de artıracaktır. Umarım, zengin bir turizm potansiyeline sahip ülkemizi turizm alanında yukarıya taşıyacak etkinlikler çoğalır.