TUBA KALÇIK

Önce Tarsus sonra Nilüfer şimdi de Burhaniye Belediyesi... Üç belediye de tiyatro kriziyle gündeme geldi... Biliyorsunuz, 31 Mart'tan sonra belediye koltuğuna oturan CHP'li Tarsus Belediye Başkanı'nın ilk icraatı kendi bünyesindeki tiyatroyu kapatıp, tiyatrocuları başka yerlere sürmesi olmuştu. Yeni seçilen CHP'li Nilüfer Belediye Başkanı da benzer şekilde Nilüfer Belediye Kent Tiyatrosu'nun işleyişine çomak sokarak genel sanat yönetmeni Murat Daltaban ve genel yapım yönetmeni Özlem Daltaban'ı tiyatrodan uzaklaştırmıştı. Bu kez yine tiyatro skandalı ile CHP'li Burhaniye Belediyesi gündeme geldi... Bu sefer ki 'Artık bu kadarı da olmaz' dedirtecek cinsten...









İlker Gezici imzalı GÜNAYDIN'a da manşet olan haberden öğreniyoruz ki, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tunç, oyun sırasında sıkıldığı için talimat vererek oyunun 2. perdesine geçilmesini istiyor. Oyun süresi boyunca da tiyatroculara her türlü mobbingi yapmaktan da geri durmamış bu hanımefendi! Bu nasıl bir saygısızlık nasıl bir hadsizliktir pes doğrusu... Ağızlarını her açtıklarında 'Sanatın, sanatçının yanındayız' nidaları atan bir partinin belediyesinde yaşanan bu olay bence büyük bir rezalettir. Perde önünde tiyatrocuya böyle davranan bir zihniyet, perde arkasında kim bilir neler yapar diyeceğim de, neler yaptıklarını Tarsus'ta da Nilüfer'de gördük.

O kadar pişkinler ki rezaletler ortaya çıkıyor, kafalarını kuma gömmeye devam ediyorlar. Mızrak artık çuvala sığmıyor. Bu olayların onda biri AK Partili bir belediyede yaşansa yeri göğü inletecek muhalifler sus pus... İşlerine gelince hak, hukuk, adalet nidaları atanlar kafalarını kuma gömmeyi tercih etti yine...



BÜYÜK REZİLLİK OLİMPİYATLAR'A BİLE SIZDI

Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nın açılış töreni çok konuşuldu. İyi anlamda konuşulduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Dünyanın yakından takip ettiği Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'ında LGBT skandalı yaşandı. Tüm dünyayı birleştiren bir etkinlikte küçük çocukları da alet ederek LGBT propagandası yapmak akıl alır gibi değil. Bununla da kalmadı skandallar...







Da Vinci'nin 'Son Akşam Yemeği' tablosunun parodisi olarak yer alan gösteride Hz. İsa'yı kendi propagandalarına alet etmeleri ise rezilliğin son noktası oldu.

Dünyanın dört bir yanından Olimpiyatlar'daki bu skandala büyük tepki yağıyor. Dünyanın en büyük organizasyonunun düştüğü duruma bakın, içler acısı... LGBT nasıl güçlü bir lobiye sahipse, Olimpiyatlar'a bile sızmaya başardı. Pes doğrusu..