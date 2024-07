Geçtiğimiz günlerde MS hastası oğlu Harun’u kaybeden Safiye Soyman, büyük acısını GÜNAYDIN’la paylaştı: “1 aydır yüreğim ağzımdaydı. İçimde hep kötü bir his vardı. Çekim sonrası köye yanına gittim. 10 gün sonra da kaybettim. Oğlum vefat etmek için beni bekliyormuş”

Oğlunuz Harun kaç yıldır sağlık sorunu yaşıyordu?

Oğlum 25 senedir hastalıkla mücadele ediyordu. Lise döneminde başladı hastalığı. Buna rağmen bir yandan hastalıkla mücadele ederken bir yandan iki üniversite bitirdi. Hastalığıyla ilgili düzenlenen raporu saklayarak, vatani görevini yaptı. Son 10 senedir de maalesef yatağa mahkum olmuştu. Ve bu süreçte de konuşamamaya başladı. Ben onunla gözleriyle iletişim kuruyordum. Ona bebek gibi bakıyordum. Yanında sürekli oğlumun bakımıyla ilgilenen Bekir abisi de vardı. Harun'u hiç yalnız bırakmıyorduk. Ben her sabah oğlumun hastalığıyla ilgili bir mucize olacakmış gibi umutla bekliyordum. Ve yıllarca umudumu kaybetmemeye çalıştım.









İÇİMDE KÖTÜ HİS VARDI

Vefat ettiğinde yanında mıydınız?

Allah bana onu kaybedeceğimi hissettirdi. 1 aydır kalbim ağzımdaydı. İçimde hep kötü bir his vardı. Program çekimim bitti, hemen oğlumun yanına gittim. Bana sanki bir şey söylemek istiyor gibiydi. Beni gördüğüne çok mutlu olmuştu evladım. Zaten yanında olmadığım zamanlarda da günde on kere görüntülü konuşuyorduk. 6 ay köyde yaşıyordu. Köye gittim. Yanına gittikten 10 gün sonra da vefat etti.









Oğlum vefat etmek için beni bekliyormuş. Uyurken vefat etti yavrum. Acı çekerek ölmedi oğlum. Melek gibi gitti. Oğlum MS hastasıydı. Hep "Allah'ım bu hastalığın ilacı çıksın da oğlum iyileşsin" diye dua ediyordum. Oğlum çok akıllıydı, melek gibiydi. Nurlar içinde gitti. Her şeyimi ona göre ayarlıyordum. O benim canımdı. Ciğerim yanıyor. Bir aydır hep yüreğim ağzımdaydı. Her telefon çaldığında kötü bir haber gelecek mi diye korkuyordum.











CUMHURBAŞKANIMIZ DA TAZİYE İÇİN ARADI

Sanat dünyasından birçok isim taziye mesajı yayınladı oğlunuz için...

Oğlumun çok seveni vardı. Her yerden aradılar. Dünyanın dört bir yanından taziye mesajları yayınlandı. Cumhurbaşkanımız taziye için beni aradı. Allah razı olsun. Bakanlarımız da aradı. Herkese teşekkür ederim. Seda (Sayan) Amerika'da olduğu için gelemedi. Ama "Bir hafta sonra direkt sana geleceğim" dedi. Program arkadaşlarımdan da Bülent (Ersoy) Hanım defalarca aradı. Seray Sever cenazeye geldi.









Banu Alkan ise mesaj attı. Onun sosyal medyadaki paylaşımını yadırgamışlar galiba. Düşünememiştir böyle tepki alacağını. Sanat dünyasından çok arkadaşım aradı beni. Allah hepsinden razı olsun. Oğluma herkes hakkını helal etsin. Bugünümde beni yalnız bırakmayan tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. Anladım ki ben bu süreçte en büyük zenginlik olan dost ve arkadaş biriktirmişim.