TUBA KALÇIK

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi örnek bir uygulamaya imza attı. Yeni yasa ile sokaklardan toplanan sahipsiz hayvanlar için 100 dönümlük doğal yaşam alanı oluşturdu. Biliyorsunuz, yeni yasayla birlikte sokak hayvanları konusunda belediyelerin sorumlulukları arttırılmıştı. Sokak hayvanları için bakımevleri kurulması, rehabilite edilmesi, tedavi süreçleri de dahil birçok konuda belediyelere önemli görevler düşüyor. Tam da bu noktada Gaziantep Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde çok önemli bir adım attı.









Gaziantep'teki Burç Tabiat Parkı'nda sokak köpekleri doğal yaşamlarını sürdürürken aynı zamanda bakım ve tedavileri de yapılıyor. Sokak hayvanlarını sahiplendirmek için sosyal medya hesaplarını aktif kullanan belediye örnek teşkil edecek bir yol izliyor. Yasa yeni çıktığı için daha tam olarak yol haritası çizmemiş olan belediyelere de rehberlik edecek bir uygulamaya imza attı Gaziantep Büyükşehir Belediye'si. Umarım böyle örnekler çoğalır…









SANSÜRCÜ FACEBOOK

Instagram tartışması devam ederken Meta firmasından çok konuşulacak bir hamle geldi. Facebook, Hamas içeriklerini ve paylaşımlarını tek tek kısıtlıyor. Facebook Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tarafından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla Hamas lideri İsmail Haniye'nin gıyabi cenaze namazının kıldırıldığına ilişkin paylaşımı kaldırdı. Sadece bununla da yetinmedi. Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar'ın biyografisini paylaşan haber sitelerine de kısıtlama getirdi.









'Tehlikeli olarak tanımladığımız kişi ve kuruluşların sembollerini paylaşmış, göndermiş, bunları övmüş veya takip etmiş" iddiasıyla paylaşımı yayından kaldırdığını bildirdi. Hamas'ın yeni liderini haber yapmayı bile suç kategorisinde değerlendiren Meta yetkilileri, İsrail'in zulmünü görmezden geliyor. Filistin halkına soykırım uygulayan İsrail'i savunmak adına onun karşısında yer alan herkesi engelleyerek, sansürleyerek bir yere varacaklarını düşünüyorsa çok yanılıyor… İnsan hakları, fikir özgürlüğü, demokrasi gibi kavramları işlerine geldiğinde bir kalkan olarak kullanan Meta ve benzeri zihniyet, söz konusu çocuk katili İsrail olunca canhıraş onu savunmak adına tüm insani değerleri yerle bir edebiliyor. Vicdan, adalet, insan hakları gibi değerleri yok sayarak, İsrail'in çıkarlarını korumak adına sansürcülüğe soyunmuş bir zihniyetle karşı karşıyayız. Yazıklar olsun….