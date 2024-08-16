TUBA KALÇIK

Bodrum artık tek bir konuyla gündeme geliyor: Pahalılık. İşin ucu öyle kaçmış ki Türkiye ortalamasının çok üzerinde kazanan ünlü isimler bile fiyatlara isyan ediyor. Restoran veya otel fiyatlarındaki aşırılık zaten bu yazın gündemindeydi ama şimdi fahiş su faturaları da eklendi aşırı fiyatlandırmaya... Konuyu gündeme ilk olarak Demet Akalın taşıdı. Sosyal medyasından Bodrum'da oturmadığı evine 18 bin TL su faturası gelmesine isyan etti ünlü popçu. Akalın'ın bu paylaşımının ardından bazı kullanıcılar da benzer şekilde gelen yüksek su faturalarına tepki gösterdi.









İKNA EDİCİ AÇIKLAMA YOK

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü bu duruma ikna edici bir açıklama yapmadı hala. Akalın'a tükettiği su kadar fatura kesildiğini söyledi. 18 Bin TL'lik su faturasını normalleştiren bir yaklaşım içindeler. İnsan aklıyla alay ediyorlar resmen. Bodrum'da sular akıyor mu ki 18 bin TL'lik su tüketilsin. Siz suyun doğru düzgün akmadığı bir eve nasıl 18 bin TL fatura gönderirsiniz?









Üstelik Akalın evde bile kalmıyor. Yani mantıklı hiçbir açıklaması yok bunun. Türkiye'nin gözbebeği bir turizm merkezini nasıl bu hale getirdiler? Pes doğrusu... Restoranlarından otel fiyatlarına, eğlence mekanlarına kadar fiyatları öyle bir seviyeye getirdiler ki, artık sadece Türkler de değil yabancı turistler bile tercih etmiyor Bodrum'u. Evi olanlar da isyanda. Oturulmayan eve 18 bin TL su faturası 'Bodrum'daki aşırı fiyatlandırmanın' en somut kanıtı niteliğinde. Kimse bu faturayı savunmaya kalkmasın. Bu insan aklıyla dalga geçmek oluyor çünkü...



BÜYÜK REZİLLİK

Geçtiğimiz günlerde, İstanbul'daki gece kulübünde yaşanan dehşet verici olayı GÜNAYDIN'da İlker Gezici'nin haberiyle öğrendik. Ünlü iş adamı Turgut Toplusoy'un 20 yaşındaki oğlu Mehmet Toplusoy, kemikleri kırılıncaya kadar İstanbul'un göbeğinde dövülüyor. Öncelikle, Mehmet Toplusoy'a geçmiş olsun.









Döven kişi mekanın güvenlik görevlisi. 4 gün hastanede tedavi altına alınacak kadar ciddi darp edilmiş Toplusoy. Bu nasıl bir güvenlik anlayışı? Müşterilerin kemiklerini kırmak da neyin nesi? Kimi kimden koruyorsun? İstanbul gibi dünyanın dört yanından insanların geldiği şehrin merkezinde yaşanan şiddete bak. Rezalet. Suç sadece güvenlik görevlisinin değil ama suçun büyük kısmı da o güvenliği oraya koyan işletmecide. Sen böyle eleman koyarsan mekana, böyle rezillikler yaşanır. Olay tüm işletmecilere ders olsun.