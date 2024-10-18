TUBA KALÇIK

Nafaka konusu yine medyanın gündeminde. Bu hafta başı Ufuk Özkan ile yaptığım röportajda ünlü oyuncu da nafakadan dert yanmıştı. 2 yıl içinde 45 bin TL'den 114 bin TL'ye çıkan nafakayı ödeyecek kadar para kazanmadığını belirtmesi kamuoyunda yeni bir tartışmaya neden oldu. Özkan'a destek verenler de oldu, eleştirenler de. Özkan'ın eski eşi Nazan Özen de nafaka konusuna dair önemli açıklamalarda bulundu.









Özkan'ın nafakayı ödemediğini ve kendisinin de çalışma hayatının olmadığını, bundan dolayı da maddi zorluk yaşadığını söyledi. Bu da madalyonun diğer yüzü. İki tarafın da kendi penceresinden haklı sebepleri var görünüyor. Özkan dizi çekmediğini, tiyatro yaptığını da söyledi röportajda. Tiyatrodan kazanılacak miktar elbette dizilerdeki gibi olmaz. Yani 114 bin TL gibi bir rakamı tiyatro yaparak ödemesi bence de mümkün değil. O zaman makul bir ölçüde tarafların anlaşması en doğrusu gibi görünüyor.









Yalnız şunu da söylemek isterim, röportaj sonrası kendi tabirleriyle birçok 'nafaka mağduru'ndan mesajlar aldım. Birçoğu da Özkan gibi yüksek nafaka miktarından şikayet etti. Nafakanın zenginleşme aracı olmaması, bunun bir ticari gelir kapısı olarak görülmemesi gerektiği konusunda çoğunluk hemfikir. Pratikte hemfikiriz ama uygulamaya gelince bunun tam tersini yapanlar da var ne yazık ki… Hele ki ekonomik özgürlüğü olan, meslek sahibi eşlerin nafaka üzerinden zenginleşme çabasına hiç girmemesi gerekir. Nafaka ile statü atlayan, eski eşini bankamatik gibi görenlerin de olduğu bir gerçek. Örneklerini magazin dünyasında gördük… İşte tam da böyleleri yüzünden toplumsal alanda nafaka konusunda ciddi önyargılar oluştu. Bunu çözmenin en etkili yolu eşlerin birbirine hakkaniyetli yaklaşmasından geçiyor. Yoksa biz konuyu uzun bir süre daha konuşuruz…



'MEDYA, KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEYE DESTEK VERMELİ'

Bu hafta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde çok önemli bir toplantı gerçekleştirildi. 'Kültür, Sanat ve Medyanın Dönüştürücü Gücüyle Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi' temasıyla yapılan toplantıya RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve medya dünyasından isimler katıldı. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen toplantıda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş son derece önemli noktalara değindi.









Özellikle medyanın kadına şiddetle mücadelede önemli bir enstrüman olduğunun altını çizdi. Şiddetle mücadelede medyanın destekleyici bir rol üstlenmesi gerektiğini söyledi. Medyanın toplumsal alandaki gücü yadsınamaz bir gerçek, tam da böyle bir dönemde medyanın toplumsal farkındalığı artırması için üstüne düşeni yapması gerektiğini düşünüyorum. Medyanın dönüştürücü gücü kadına şiddetle mücadele konusunda son derece önemli bir katkı sağlayacaktır. Medya camiasının ilgiyle katıldığı bu toplantının her iki taraf açısından son derece faydalı olduğunu düşünüyorum.