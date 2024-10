Nafakam 114 bin TL oldu ama bu parayı kazanmıyorum

Geçtiğimiz yıl geçirdiği karaciğer yetmezliği nedeniyle zor günler geçiren Ufuk Özkan, GÜNAYDIN’a konuştu... “Kendimi iyi hissediyorum ama ömür boyu ilaç kullanmak zorundayım” diyen Özkan, iki yıl önce boşandığı eşine ödemek zorunda olduğu 114 bin TL’lik nafakayla ilgili de “Ben tiyatro yapıyorum, ayda bu kadar para kazanmıyorum ki, bu yüzden nafaka düşürme davası açtım” dedi

Sağlık durumunuz nasıl?

Geçen sene temmuzda hastaneye yattım. Sağlık Bakanlığımız yakından ilgilendi. 18 günlük tedavimden sonra da sağlığıma kavuşmuş şekilde hastaneden çıktım. Tedavi süreci sonrası iki film ve bir dizide rol aldım. Ancak şunu söylemek isterim, uzun saatler çalışmak bünyemi çok yordu. Bu yüzden artık sadece tiyatro yapacağım. Sağlığım için böyle bir karar aldım.

14 yıl sonra tiyatroya geri döndünüz. Bize biraz bundan bahseder misiniz?

2009'da dizi çekerken bir yandan da tiyatro yapıyordum. Gaziantep turnesinde mide kanaması geçirdim. Ve ikisinin bir arada gitmeyeceğini anladığım için de tiyatroya araya verdim uzun süre. Sağlık sorunları yaşadığım süreçten sonra dizilerde oynamayı bıraktım, tiyatro yapmaya karar verdim. Diziden ayda kazandığım paranın onda birini ancak tiyatroda kazanıyorum ama çok mutluyum. Tiyatronun büyüsü bambaşka. Anadolu'yu geziyoruz oyunlarımızla.







"Tiyatrodan diziye göre daha az kazanıyorum" dediniz. Çok mu minimal yaşıyorsunuz?

Minimal yaşayamıyorum. Biliyorsunuz, 2 sene önce boşandım. Nafakam 45 bin TL'den 74 bin TL'ye çıktı. Şimdi de 114 bin TL oldu. Ben ayda 114 bin TL kazanmıyorum ki, nafakayı nasıl ödeyeyim? Zaten nafaka düşürme davası açtım. Yani hiç harcama yapmasam da bu miktarı ödeyemem. Ben tiyatro yapıyorum. Gelirim tabii ki dizide çalıştığım dönemlere göre ciddi anlamda düştü. Sağlığım için dizi yapmıyorum. Sağlığımın kıymetini yaşadıklarımdan sonra çok daha iyi anladım. Özel hayatımda da çok gezen, tozan biri değilim. İşten eve evden işe giden bir adamım. Tiyatro oyunum için gittiğimiz yerlerde bile çok dışarı çıkmıyorum. Otelden oyuna gidiyorum. Bir de şu var tabii, şimdi her an sizinle fotoğraf çektirmek istiyorlar. Bir oyuncu için halktan ilgi görmek çok güzel tabii ama. Bazen de uygun olmuyorsunuz. Ben de hayır diyemediğim için zaman zaman sıkıntı yaşıyorum.

Sağlığınız açısından yaşadıklarınız size neler öğretti?

Kontrollerime gidiyorum. Ben hayatım boyunca ilaç kullanmaya devam etmek zorundayım. Kendimi iyi hissediyorum. İyi hissetmesem zaten iki oyun sahneleyemezdim. Anadolu'da izleyicilerimiz de bana sağlığımı soruyorlar. Ben de çok şükür diyorum. Hayat bu, elimden gelen her şeyi yapıyorum sağlığım için. Yediklerimi içtiklerimi değiştirdim. Yaklaşık bir yıldır da hem ilaçlarımı düzenli kullanıyorum hem de yediklerime içtiklerime azami ölçüde dikkat ediyorum. Her şeyden önemlisi sağlık.







KAN BAĞIŞLAMAK ÇOK SAĞLIKLI

Geçtiğimiz gün Kızılay Kan Merkezi'ne giderek kan bağışında bulundunuz...

Ben düzenli kan bağışında bulunuyorum. 10 dakikanızı alıyor. Kan bağışında bulunmak çok sağlıklı da bir şey. Modern hacamat deniyor. Ben üç ay önce bir kez daha hastaneye yattım. 8 gün kaldım. Bazı değerlerimi normale getirdiler. Bu süreçte de bağışta bulundum. Turneye gittiğimde de kan verdim. Ben zaten 15 sene önce organ bağışında bulundum. Kan bağışında bulunmayı herkese de tavsiye ediyorum.







SADECE DEVLETE DEĞİL AİLELERE DE SORUMLULUK DÜŞÜYOR

Sosyal medyanın gençlerimiz üzerindeki olumsuz etkisi de çok konuşuluyor. Siz bir baba olarak neler söylemek istersiniz?

Cumhurbaşkanımızın "Gençlerimizin sosyal medyanın dehlizinde yitip gitmesine seyirci kalamayız" sözlerine ben de destek veriyorum. Ergenlerimizi özellikle... Kanın deli gibi aktığı bir dönemdeler. Benim de 17 yaşında evladım var. Gençlerin sıkıcı bir hayat yaşadıklarına inanmıyorum. Bilgisayarları da var cep telefonları da. Aslında bu durumu da doğru bulmuyorum. Şimdi görüyoruz bazı platformlarda neler döndüğünü. Gençlerin sürekli yanında olup, onları kontrol de edemezsin. Benim oğlum bilinçli bir çocuk, iyi yetiştirmeye çalışıyorum. Sadece devlete sorumluluk yükleyemeyiz, ailelere de sorumluluk düşüyor. Aileler de başı boş bırakılmamalı, nereye gidiyor, kimlerle görüşüyor dikkat edilmeli. Eskiden aileler büyüktü, hep birlikte yaşanıyordu. Çocukların böyle bir ortamda büyümesi daha sağlıklı. Şimdi bu yapı bozuldu. Benim çocukluğum böyleydi. Tabii o dönemlerde sosyal medya yoktu. Şimdi teknoloji gelişti, bunun olumsuz etkilerini de yaşıyoruz. Ben evladımı elimden geldiğince korumaya çalışıyorum. Ama bizim gibi olmayanlar da var, işte sabah programlarında görüyoruz. Hayatta bir şey olamayıp, konuşulmak için suç işleme peşinde olanlar da var. Gördük işte iki kızımızı öldüren manyağı. Kadını, çocuğa eziyet edip öldürenlere aynı eziyetin yapılmasın istiyorum. İdam geri gelsin. En iyi caydırıcılık bu olur. Hem de canlı yayında idam edilsinler. Şimdi size çok faşistçe gelebilir ama caydırıcılık olarak en doğrusu bu bence.







HAYATTA TEK HEDEFİM VAR: EGE'YE YERLEŞMEK

Oyunlarınızla Anadolu'yu geziyorsunuz. Anadolu izleyicisine dair neler söylemek istersiniz?

'Seviyorsan Git Ayrıl Bence' oyununu Rojda Demirer ve Hamdi Alp'le birlikte sahneliyoruz. Anadolu'nun izleyicisi bambaşka. Orada her şey o kadar naif, doğal ki... Metropollerde bunu göremiyorsunuz. İstanbul zaten çok yoğun bir şehir. Hayatta tek hedefim var, ileride Ege'ye yerleşmek. Anadolu'da oyun oynamak bile çok heyecanlandırıyor. Oradaki izleyici tiyatro oyunu izlemeye çok da hevesli oluyor. Bir oyun daha yapıyorum 'Ufuk Çizgisi' adında. Tek kişilik komedi, interaktif bir oyun. Kadın erkek ilişkisini seyirciyle birlikte konuşuyoruz. Bu oyunu sahnelerken de Anadolu izleyicisinin nasıl ilgiyle izlediğine şahit oluyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor.



İSRAİL'İN HEDEFİ TÜRKİYE

İsrail, Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Siz bir sanatçı olarak neler söylemek istersiniz?

Açıkçası çok endişeliyim. Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi İsrail'in asıl hedefi Türkiye. İsrail'in gözünün Türkiye'de olduğu açık. Bölgede de çok acayip şeyler oluyor. İsrail'in bölgede yaşattıkları korkunç. İsrail'in asıl amacı kutsal topraklar. Biz de İsrail'in hedefine giriyoruz. Ülkemizi Allah korusun.