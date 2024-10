TUBA KALÇIK

Sosyal medya platformlarına yönelik tartışmalar hız kesmeden devam ediyor. Böyle olması çok normal çünkü bazı çevrimiçi platformların toplumlarda kalıcı hasar bıraktığı gerçeğiyle karşı karşıyayız ne yazık ki...

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gençlerimizin sosyal medyanın karanlık dehlizlerinde yitip gitmelerine seyirci kalamayız" diyerek sosyal medyanın geldiği noktaya dair çok önemli bir tespitte bulundu.









Uzun zamandır toplumun önemli bir kesimi tarafından da sosyal medyada yaşanan rezillikler, skandallar konuşuluyor ve bu durumdan dolayı rahatsızlıklar dile getiriliyor. Sosyal medyanın karanlık yüzünden çocuklarımızı, gençlerimizi nasıl koruyacağız endişesi yaşar hale geldik. Özellikle bazı çevrimiçi platformlar artık iyice zıvanadan çıkmış vaziyette. Bunlardan bir tanesi olan Discord'a geçtiğimiz gün erişime engeli getirildi. Cinsel istismar, tehdit, şantaj, dolandırıcılık yani içinde ne ararsan var bu platformun. Öyle kötüye kullanmışlar ki bu platformu, sapıklar, dolandırıcılar, şiddet eğilimli tipler yani suç işleme potansiyeli yüksek olanlar burada kümelenmiş. Devlet elbette ki vatandaşlarını korumak adına çok önemli bir adım atarak bu platforma erişim engelli getirdi. Ailelerin de sorumluluk alması gerekiyor. Sadece devletin erişim engeli getirmesiyle de evlatlarımızı koruyamayız çünkü. Anne-babalar da çocuklarının hangi platformu kullandıklarına, ne izleyip, kimlerle sosyal medyada iletişime geçtiklerine azami ölçüde dikkat etmesi gerekiyor. Yoksa bu konuda her şeyi devletten beklemek de hakkaniyetli bir tavır olmaz.

Discord'a erişim engelini 'yasakçılık' diye eleştiren bir güruh da var. Onlara göre her şey kontrolsüz olsun, millet ne yaparsa yapsın. Dünyanın en medeni ülkesi olarak gösterilen, yani bu güruhun yere göğe sığdıramadığı İngiltere bile 'Çevimiçi Güvenlik Yasası'nı gelecek yıl yürürlüğe sokacak. Bu yasa hem çocukların sosyal medya platformlarından korunmasını amaçlıyor hem de sosyal medya platformlarına içeriklerinden dolayı hesap vermesinin de yolunu açıyor. Yani her devlet sosyal medyanın karanlık tarafından kendi vatandaşlarını korumak için mücadele ediyor. Bunun 'yasakçılıkla' ilgisi yok...

Günümüzde dünyanın en kritik sorunlarından biridir bence sosyal medya platformlarının toplumlara verdiği zarar. Bunun önüne geçmek için de herkese büyük sorumluluk düşüyor. Çocuklarımızı, gençlerimizi sosyal medyanın karanlık yüzünden korumak için elbirliği ile mücadele etmeliyiz.