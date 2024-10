TUBA KALÇIK

İsrail dur durak bilmiyor ne yazık ki. Gazze'den sonra şimdi de Lübnan'da benzer bir katliam projesini hayata geçiriyor. İsrail'in saldırıları dünyanın dört bir yanında protesto ediliyor. Gazze'de yaşanan insanlık dramını Hollywood yıldızları da katıldıkları törenlerde dile getirmişti. Ülkemizde ise sanatçılarımızdan daha gür sesle İsrail'in yaşattığı insanlık dramını protesto etmesini beklerdim açıkçası ancak bir kısmı bunu yaptı. Bu isimlerden biri de oyuncu Bekir Aksoy. "İlk günden beri İsrail'in Gazze'de yaptıklarını açıkça eleştirdim" diyen Aksoy sözlerine şöyle devam etti:









'HERKES SESİNİ YÜKSELTMELİ'

"İnsani, vicdani bir durum bu. Çocuklar ve kadınlar üzerinden yürütülen bir saldırı var ortada. Buna da insani değerleri taşıyan herkes sesini yükseltmeli. Türkiye İsrail'e yönelik çok doğru bir duruş sergiliyor. Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta da ülkemiz çok doğru bir tavır sergiledi. Türkiye'nin arabuluculuk rolü de son derece önemli. Ülkemiz her zaman mazlumun, kadınların, çocukların yanında olmuştur. Gazze'de yaşananlara duyarsız kalamayız. 'Gazze'deki yaşananlara ses çıkartırsam işsiz kalır mıyım, tavrımı belli edersem iş alamaz mıyım?' gibi duruma çıkar üzerinden bakmadan tamamen vicdani bir duruş sergilemeliyiz. İsrail göz göre göre Gazze'yi yok ediyor.









Buna nasıl sessiz kalalım? İsrail'in bu politikası kendi vatandaşları tarafından da protesto ediliyor. Gazze'deki insanlık dramına karşı sesini yükseltmek siyasi değil, insani bir duruştur. Ülkemizde böyle bir algı varsa çok yanlış. Devlet bizim devletimiz, hükümet bizim hükümetimiz. Ülkemizle ilgili, dünyadaki insanlık dramıyla ilgili söz söylemek siyaset üstü bir duruştur. O kadar insan öldürülürken Türkiye mazlumların yanında olacak. Bakın ben 'Suriyeliler gelmesin, Afganlar gelmesin' diyenleri de anlamıyorum. İnsanlar evlerinden, vatanlarından oldular. Türkiye kapılarını açtı. Ne yapsınlar? Tabii ki gelecekler. Allah kimseye yaşatmasın. Empati kurmak zorundayız. 'Ülkemize gelmesinler' demek doğru değil. Kontrollü biçimde ülkemizin mültecilere kapısını açması bence çok doğru. Duyarlılıkları sadece kendi ülkemizle ilgi konulara göstermemeliyiz. Dünyada yaşanan insanlık dramlarına da aynı duyarlılığı göstermeliyiz. İnsan olan zaten otomatik olarak bu dramlara yönelik tavır alır. İsrail zamanında yaşadığı trajediyi şimdi Gazze'ye yönelik yapıyor. Bunu da anlamak mümkün değil. Türkiye bu politikaya karşı sesini en yüksek çıkaran ülkelerden biri. Bu tavrını da kendi adıma çok kıymetli ve önemli buluyorum. 'Sanatçılar muhalif olmalı' deniyor ya peki İsrail'in politikasına muhalif olmayacaksan ne zaman olacaksın? Sanatçı baştan buna tepki göstermeli. Başta sessiz kalıp da, ortama göre ses çıkarmak da samimiyetsiz bir tavır. Bir haksızlık varsa, baştan buna tepkini göstermelisin. Ben ilk günden Gazze'deki drama tepkimi koydum."







MASAL GİBİ GİRİŞ YAPTI

ATV'nin yeni sezonda en iddialı dizilerinden biri 'Bir Gece Masalı' oldu. Konusu, oyuncuları, teknik ekibi ve tabii ki güçlü senaryosuyla reytingleri sildi süpürdü desek yeridir. Total'de aldığı reytingle rakiplerini yıkıp geçti. Özgün hikayeler, bizi anlatan, bizim hikayelerimiz Türk seyircisinden her zaman teveccüh görüyor. 'Bir Gece Masalı' da bunun yeni sezondaki en somut örneği. Başka ülkelerden uyarlama işler bir süre popülerliğini koruyor ne yazık ki... Kendini tekrar etmeyen, bizi anlatan hikayelere seyirci her zaman sahip çıkıyor. 'Bir Gece Masalı' bunun kanıtı oldu. Umarım böyle güzel projeleri ekranlarda daha çok görürüz.