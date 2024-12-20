TUBA KALÇIK

Hadise tartışmasız son günlerin en çok konuşulan isimlerinin başında yer alıyor.

Dijital platform için çektiği dizisinden tutun da sahne şovuna kadar yaptığı her şey eleştirileri de beraberinde getiriyor. Eleştirilmeyecek gibi de değil ama... Hafta sonu İstanbul'daki konserindeki sahne şovu şarkılarının da önüne geçti. Konser değil de adeta Hadise'den erotik şov izledik desek yeridir. Son yıllarda Gülşen gibi bazı isimlerin sahne şovlarını, kıyafetlerini eleştiriyorduk ama Hadise son konserindeki haliyle olayı artık bambaşka bir yere taşıdı. Merdivene yatmalar, bacağını şekilden şekle sokmalar... Ailesiyle, çoluğu çocuğuyla onu izlemeye gidenler eminim şaşkınlıktan küçük dilini yutmuştur. Dizideki erotizmini sahneye taşımış desek abartmış olmayız.









Dizisine bile dijital platformda yayınlanmasına rağmen +18 ibaresi konulmuş. Konsere insanlar aileleriyle gidiyor, çocuklar da izliyor bu şovu. Nasıl ki dizilere, filmlere +18 ibaresi koyuyorsak, Hadise ve onun gibi olan sanatçıların konserlerine de bilet satarken +18 ibaresi konulmalı. Yoksa işin ucu iyice kaçacak...

Yıllarca çalış, emek harca, kariyerini belli bir noktaya getir, sonra da şarkılarınla değil de böyle konularla gündeme gel. Hadise kendini neden bu duruma sokuyor anlamak mümkün değil. Kendisini eleştirenlere de cevabı hazır: "Benim özgürlüğüm, kimse karışamaz." Özgürlük kavramı da bu ve benzerlerinin aparatı haline geldi.

Dizisinin fragmanı Tik Tok'ta yasaklanınca da isyan etmiş, konuyu yine 'özgürlüklere' getirmişti. Hatta geçtiğimiz günlerde "Kadın yapınca yasaklanıyor, erkek yapınca sorun olmuyor" diyerek olayı farklı bir boyuta taşımıştı Hadise. Ama konserdeki bu skandal dansını ne özgürlük üzerinden ne de cinsiyet üzerinden savunamaz. Bu yaptığı düpedüz kadın bedenini metalaştırmaktır, teşhircilik üzerinden kendi reklamını yapmaktır. Merdivenlerde kendini bu hala sokan ben hiçbir erkek sanatçı hatırlamıyorum? Ya da vücudunu sergilemek için mayoyla konsere çıkan bir erkek sanatçı aklıma gelmiyor. Yani özgürlük diye diye şirazeden çıktı Hadise ve benzerleri. Bakalım bu işin sonu nereye gidecek...









TÜRK MUTFAĞI HAK ETTİĞİ YERİ ALMAYA BAŞLADI

Türk mutfağı dünyada hak ettiği yerini almaya başladı desek yeridir. 2024- 2025 döneminin dünyanın en iyi mutfaklarının açıklandığı listede Türkiye altıncı sırada yer aldı. Çökertme Kebabı da 'dünyanın en iyi 7. lezzeti seçildi. Bu hafta Hollanda'nın ünlü havayolu firması Türk yemeklerinin menüye konduğunu açıkladı. Yolcularına uçuş sırasında 'döner-ayran' satacak olan firma ileriki dönemde de buna yeni Türk yemeklerinin de ekleneceğini duyurdu. Biz zaten mutfağımızın ne kadar zengin olduğunu biliyoruz ama turizm açısından bunun dünyada da fark edilmesi son derece önemli. Ülkemizi gastronomi turizmin merkezi haline getirecek zenginlikte bir mutfağımız var. Bu açıdan çok şanslıyız. Ülkemizin en büyük kültürel değerlerinden biri olan mutfağımızın kıymetinin dünyada da anlaşılmaya başlaması beni çok mutlu etti. Umarım daha etkili bir tanıtımla Türk mutfağı dünya çapında ilk sıraya yükselir.