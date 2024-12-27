TUBA KALÇIK

'Kalabalık Yalnızlık' Türk Dil Kurumu tarafından 2024 yılının kelimesi olarak açıklandı. Toplumsal ruh halimizi yansıtan bir kelime olması açısından isabetli bir seçim olmuş 'kalabalık yalnızlık'. Aslında sadece bizim değil, 21. yüzyılda insanların içinde bulunduğu açmazı tanımlıyor bu kelime. İnsanoğlu, teknolojide, bilimde ne kadar ileri giderse gitsin bireyselleşme arttığı müddetçe sonu 'yalnızlığa' dönüşen hayatların sayısı gittikçe artıyor. Dijitalleşen dünyada birçok insanla iletişim içinde olsak da 'kalabalık' olarak görülen sanal alem yalnızlığımızı gidermiyor, tam aksine daha da yalnızlığa yaklaştırıyor bizleri. Sanal alemde ne kadar kalabalık içinde olursan ol, bunun bir yanılsama olduğunu artık fark etme zamanı. Gerçek ilişkilerin yerini sanala bıraktığı bu çağda, geleneksel değerlere daha fazla sarılmalıyız.

Yılın kelimesi olarak 'kalabalık yalnızlık'ın seçilmesi bile bizlere geleneksel aile yapısının toplumun ruh sağlığı için ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gösteriyor. Aile yapısında deformelerin toplumun tümüne sirayet etmesi kaçınılmazdır. İşte tam da bu yüzden geleneksel değerlerimize sahip çıkmalıyız. Bizi kalabalık içinde yalnızlıktan kurtaracak yegane yol budur.



BU YILA FENOMENLERIN SKANDALLARI DAMGA VURDU

2024'ü geride bırakmamıza az bir zaman kaldı. Bu yıla kimler damgasını vurdu derseniz, hiç kuşkusuz 'sosyal medya fenomenleri' derim. Kara para aklama operasyonundan tutun da birçok skandalda başı çekti fenomen tayfası. Sosyal medya ortamı daha önce hiç bu kadar kepazeliği arka arkaya yaşamamıştı. 'İflah olmaz' fenomenler, yaşanan onca skandala rağmen ders çıkarmadan devam ediyorlar hayatlarına.

Pişmanlığın en ufak ibaresini taşımadan, rezillikten beslenerek toplumsal dejenerasyona da su taşıyor bu tayfa. Hem de ilginç şekilde takipçi sayılarını artırarak. Bunları takip edip, reytingini artıranların da sorumluluğu var bu dejenerasyonda.

burada bırakırız. Toplum olarak daha fazla skandalı ne görmeye ne de konuşmaya tahammülümüz kalmadı çünkü....