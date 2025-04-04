TUBA KALÇIK

Bugüne kadar GÜNAYDIN için bir çok röportaj yaptım. Ülkemizdeki çeşitliliği yansıtmak amacıyla her kesimden insanla röportaj yapmaya özen gösterdim. Rahmetli Edip Akbayram'dan Selda Bağcan'a Bülent Ortaçgil'den Şükrü Erbaş'a Erdal Beşikçioğlu'ndan Cahit Berkay'a kadar bir çok önemli isimle yaptığım röportajlarda bana konuşanlar hep aynı linç kültürüyle karşılaştı. Kendi mahallelerinden gördükleri sanatçılar sadece onlara konuşsun isteyen, açıklamalarını beğenmediklerinde de hedef haline getirip itibar suikastı yapan bir güruh var sosyal medyada. Mesela Cahit Berkay gibi değerli bir müzisyen SABAH gazetesine konuştu diye ''İnşallah ölürsün' diyebilecek kadar delirmiş bir grup bu. Şimdi de benzer linci Gökhan Ünver'e yapıyor aynı kesim. Neymiş İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki göstermemiş. Hedefe koydular Ünver'i sonra da CHP'li belediyeler tek tek gösterisini iptal etti. SABAH'a konuşan solcu sanatçıların da konserlerini iptal etmişti CHP'li belediyeler. Aynı zihniyet devam ediyor yani.. Tek tek insanları hedefe koyuyorlar… Bir de bu kesim kendini 'demokrat, özgürlükçü' falan diye tanımlıyor. İktidarı da bundan dolayı eleştiriyorlar.







Siz nasıl özgürlükçüsünüz? Sizin gibi düşünmeyenleri fişleyerek, hedefe koyarak mı özgürlükçü oluyorsunuz? Sosyal medyada herkes sizin istediğiniz gibi paylaşım yapmak zorunda mı? Ya da kendi mahallenizden gördüğünüz sanatçılar kapalı devre sadece muhalif basına mı konuşmalı? Karşı tarafı eleştirirken 'ifade özgürlüğü' söylemini dilinden düşürmen bu güruh sıra kendilerine gelince lincin alasını yapıyorlar. Ünver'in işlerini iptal ettirerek akılları sıra onu terbiye etmeye çalışıyorlar. İşi o kadar zıvanadan çıkardılar ki, mesela Avcılar Belediyesi etkinliklerini duyurduğu gönderisinin altına 'Gökhan Ünver'in gösterisini iptal edin. AKP'li istemiyoruz ilçemizde' diye yazan bir sosyal medya kullanıcısına cevap olarak etkinliği iptal etti. 'İlçemizde AKP'li istemiyoruz' diyen bir faşizan kafanın peşine takılıp Ünver'in etkinliğini iptal eden Avcılar Belediyesi de benzer bir kafada anlaşılan. Yani adamlar öyle bir noktaya gelmiş ki ilçelerinde bile kendi gibi düşünmeyenleri barındırmak istemiyor. Yakında İstanbul'da bizim gibi düşünmeyenlere yer yok derlerse şaşırmam. Kendi gibi düşünmeyenlere yaşam hakkı tanımamaktır bu. 'Düşünce özgürlüğü yok' diye eleştirip kendi ilçesinde bile karşı görüşten kimseye tahammül edememek nasıl bir hastalıklı ruh halidir. Bu kesim belediyelerdeki etkinliklerde bile farklı kesimden insana yer vermezken, kendilerinin sürekli eleştirdiği, boykot listesine aldığı basın organlarında her kesimden insana yer veriliyor. İşte en somut örneklerinden biri, bugüne kadar SABAH gazetesinde yaptığım röportajlardır. Peki kendi kanallarında karşı görüşten sanatçılara yer veriliyor mu? Tabii ki hayır. Bırakın sanatçıyı, gazeteciyi dijital platformda konuşturdukları için bile ortalık karıştı. Bundan dolayı Ünver'e yapılan lince hiç şaşırmadım. Bakalım daha neler göreceğiz?