‘Yan yana, sarılarak bayramlaşmanın yeri çok başka’

Aden isimli bir kızları olan ünlü şarkıcı Burak Kut ve eşi Cansen Yeni Kut; bayram röportajında ailenin önemine vurgu yaptı. Çekirdek aile yapısını her zaman korumaya özen gösterdiklerini belirten çift, “Aile bir sığınak, aile büyükleri ise bir yol göstericidir” dedi. Çocukluğundaki bayramları çok özlediğini belirten Burak Kut “Bir arada olamadığımızda mesajlaşarak veya görüntülü konuşma ile bayramlaşabiliyoruz ama yan yana, sarılarak bayramlaşmanın yeri bende başkadır” diye konuştu

Pop müziğin ünlü ismi Burak Kut ve eşi Cansen Yeni Kut, bayrama özel GÜNAYDIN'a konuştu... Aile kavramının önemine değinen çift; annelik-babalık, kızları Aden'le olan hayatları ve eski bayramlar hakkında samimi açıklamalar yaptı.

Aile kavramı sizin için ne ifade ediyor?

Burak Kut: İnsan hayatı boyunca bir yere ait olmak ister. İşte bu aidiyet duygusunun da ilk başladığı ve kendini en güvende hissettiği yer ailedir. Koşulsuz sevgi, güven, anlaşılma, paylaşma hem en temel hem de en özel isteklerimizdir, bu yüzden özellikle çocuk sahibi olduktan sonra bu değerleri daha fazla korumak ve paylaşmak daha da önemli oldu. Aile karakterlerimizin şekillendiği değerlerin oluştuğu, kimi zaman bir sığınak kimi zaman bir yol göstericidir. Biz de hem kendimiz için hem de özellikle Aden için çekirdek aile yapısı içinde bir arada olmaya ve günümüz şartlarında mümkün olduğunca, her şeyi paylaşmaya özen gösteriyoruz.







Baba olduktan sonra hayatınız nasıl değişti?

B.K.: Öncelikle pozitif yönde değişti diyebilirim. Belli bir yaşa geldiğimde ne zaman baba olacağım, acaba kaderde var mı diye düşlerdim. Şükürler olsun kızımız doğduktan sonra sorumluluk ve aidiyet duygusu başka bir anlam kazandı. Başka bir bakış açısıyla, anne ve babalarımızın söz dinlemediğimizde, başına buyruk davranmak istediğimizde, uyarıp yapma dediklerinde, o yaşlarda çok toy olduğumuzdan tam anlamadan tepki verdiğimiz "Anne olunca ya da baba olunca anlarsın" sözü tezahür etmiş oluyor. Ben de buradan yola çıkarak kızıma daha iyi bir baba olabilmek için kendimi yeniliyor, değiştiriyorum.

Sosyal medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkisi artık herkes tarafından kabul ediliyor. Siz çocuğunuzu korumak için eşinizle nelere dikkat ediyorsunuz?

Cansen Kut: Aden artık 14 yaşında ama daha önce de dijital dünyanın tehlikeleri ile küçük yaşta karşılaşmaya başlıyorlar, her ne kadar telefon tablet gibi araçlardan belli ölçülerde uzak tutmaya çalışsak da bir süre sonra bunun önüne geçemiyorsunuz, tabii ki biz de gerekli olan filtreleri sınırlamaları küçük yaşlardayken uyguladık. Ancak 14 yaşında olduğu için çok daha fazla iletişim kurup yol gösterici olmaya çalışıyoruz ama bence bir şeyleri engellemektense iletişimde olmak, gençlerin sınırlayıcısı olmaktansa yol göstericisi olmayı tercih eden bir aile yapımız var ve tabii ki bizler çok şanslıyız. Aden bu konuda kendi sınırlarını da bilen ve bizimle her şeyi paylaşabilen bilinçli bir genç kızı oldu.







B.K.: Ben de kendi payıma, önündeki ekrandan sunulan uygulamaların içinde yaşamaması için dikkat ediyorum. Çok bilgi kirliliği olduğundan okuduklarını teyit etmesi gerektiğini söylüyorum, teknolojiden, çağ gereği iletişimde ödev yaparken olumlu yönde faydalanmasını teşvik etmeye çalışıyorum. Yapay zeka dönemi geliyorsa anlamak öğrenmek gerek. Daha çok eğlence için kendi aralarında yaygın güncel uygulamaları kullanırken de olumlu olumsuz etkilerini kendi bakış açımdan anlatıp farkındalığını arttırmaya çalışıyorum.

Kızınızı yetiştirirken nelere dikkat ediyorsunuz?

C.K.: Kendimizde deneyimleyerek öğrendik ki bireyin iyi yetişmesinin temelinde mutlu sağlıklı ve kendini güvende hissettiği bir ortam çok önemli, o yüzden öncelikle anne baba olarak üzerimize düşen bu görevi, kendimizce yerine getirmeye çalışıyoruz. Eğitim konusunda da hiçbir zaman baskıcı bir aile yapımız olmadı ve yine şanslıyız ki eğitim ve akademik kariyer açısından kendi yolunu çizebilen ve kendi hedefleri olan bir genç olarak bize de onun bu kararlarını desteklemek ve başarılarıyla gurur duymak düşüyor. Bizim görevimiz; ona topluma faydalı ne istediğini bilen ayakları üzerinde duran her şeyden önemlisi empati yapabilen ancak çok da kırılmaması gerektiğini öğreten ebeveynler olmak.







Bayramların hayatınızda nasıl bir yeri var?

C.K.: Bayramlar benim adıma biraz hüzünlü ve acı geçiyor kısa bir süre önce sırayla babamı, abimi ve annemi kaybettiğim için ağır bir özlem ve eksiklik duygusu hissettiriyor maalesef...

Nasıl bir anne-babasınız?

Burak-Cansen Kut: Bu soruyu tabii ki Aden'e sormak lazım... Çünkü anne baba olmak çok ilginç bir şeymiş. Daha önce bir kursu eğitimi olmadığı için aslında siz de çocukla birlikte öğreniyorsunuz. Bu yolda yürürken birçok doğru bildiğinizin yanlış, yanlış bildiğinizin doğru olduğunu da görüyoruz. Ancak günün sonunda hayata yine gelsek yine Aden'in annesi babası olmak ve onunla bu yolu yürümek, birlikte paylaşarak, birbirimize öğreterek, beraber öğrenerek, çokça eğlenceli, arada hüzünlü, gelecek için heyecanlı ama onunla geçirdiğimiz her an için çok mutlu olacak anne ve baba olduğumuzu söyleyebiliriz.. Onun hayatıyla ilgili olan kısmında ise kuralların kısıtlamaların cezalandırmaların her zaman ters teptiğine inandığımız için daha ilk konuşmaya başladığı günden itibaren onunla konuşarak ve hatta bazen sadece hareketlerimizle iletişim kurup, kırgınlığımızı ya da sınırlamalarımızı birbirimize anlatır olduk. O yüzden çok zorlandığımızı söyleyemeyiz.







HUZURLU BAYRAMLAR DİLERİM

Bayram mesajınızı alabilir miyiz?

B.K.: Rahmetli babam bayramlarda dargınlıkların geride kalması gerektiğini, insanların kucaklaştığı günler olduğunu, dargın olduğunuz birileri varsa onlarla barışmak için en iyi zaman olduğunu söylerdi. Ben de aynı temennilerde bulunarak, sevgi ve huzurlu bir bayram diliyorum.



ANNEM VE BABAMDAN HER ŞARTTA KENETLENEBİLMEYİ ÖĞRENDİM

Gelenek, göreneklerimizin aktarımında aile çok önemli bir yere sahip. Siz de bir baba olarak kızınızı yetiştirirken buna dikkat ediyor musunuz?

B.K.: Baba olarak, kızımın büyüme çağında öncelikle dikkat ettiğim şey, ona iyi örnek olabilmek. Ben orta direk denebilecek, memur bir ailenin çocuğu olarak büyüdüm. Annem ve babamdan iyiliği dürüstlüğü, azı çoğu paylaşabilmeyi, her şartta kenetlenebilmeyi öğrendim. Keza eşim de öyle. Kendisini ailesinin desteğiyle yetiştirmiş, başarılı, sürekli kendini geliştiren bir doktor olarak, çok iyi örnek oluyor ve kızımıza eğitimi aşılıyor. Böylelikle, ailelerimizin ve bizlerin ortak kültür mirasımızı evladımıza yansıtıyoruz.



ÇOCUKLUĞUMUN BAYRAMLARI HATIRALARIMIN EN GÜZEL YERİNDE

Çocukluğunuzdaki bayramlar nasıldı, özellikle günümüzdeki bayramlarla kıyasladığınızda?

B.K.: Çocukluğumdaki bayramlara özlem duyuyorum. 18 yaşında babamın aramızdan ayrılışından önce yakın akraba ve aile dostları arasında karşılıklı ziyaretler hediyeleşmeler hatıralarım arasında en güzel yerdedir. Günümüzde mücbir sebeplerden bir arada olamadığımızda bayramlaşmayı mesajlaşma ve görüntülü konuşma ile de yapabiliyoruz en azından. Yine de bayramlaşmayı yan yana olarak sarılarak yapmanın yeri bende başkadır.







BABALIK BİR ERKEK İÇİN EN ÖNEMLİ SORUMLULUK

Kız babası olmak nasıl bir duygu?

B.K.: Tarifi kolay değil, kız babası olanların daha iyi anlayacağı bir konu kanımca. Yeter ki kızım sağlıklı, mutlu olsun, canımı sıkamaz kimse, isterse dünya karşımda dursun duygusu uyanıyor bende. Nefsinden feragat etmek bence. Kız, erkek babası diye pozitif ayrımcılık yapmamakla birlikte başlı başına babalık bir erkek için yaşamdaki en önemli sorumluluk.



KIZIMA BÜYÜDÜĞÜNDE ANLAYACAĞINI DÜŞÜNDÜĞÜM BİR ŞARKI YAZDIM

Eşiniz veya kızınız için beste yaptınız mı?

B.K.: Evet yazdım. Cansen ile tanıştığımızdan bu güne ona birçok şarkı yazdım. Kızım için bebekliğinde bir şarkı ve geleceği için, büyüdüğünde anlayacağını düşündüğüm bir şarkı yazdım. Şimdilik arşivimde bu şarkılar. Aile hayatının bana hissettirdiklerini, notalara ve sözlere döktüğüm şarkılarımı, inşallah bir gün dinleyicilerimle buluşturacağım.



ADEN'İN MÜZİĞE YETENEĞİ VAR

Kızınızın müziğe yeteneği var mı? Sizin gibi müzisyen olmasını ister misiniz?

B.K.: Aden'in müziğe yeteneği var. Küçüklüğünden beri dinlediği şarkıları, ritmini kaçırmadan, detone sürtone olmadan, içgüdüsel olarak söyleyebiliyor. Baba mesleğini seçmesi için bir dayatmam yok. Ayrıca enstrüman çalmak, ses eğitimi çok sabır ve zaman isteyen konular. Şu an okuluna fokuslanmış durumda. İçinden geldiğinde rahatlıkla müzisyen, şarkıcı olabileceğine inancım var.