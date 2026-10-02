TUBA KALÇIK

Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup'un fon soruşturmasına dahil olması medyada en çok konuşulan başlıklardan biri oldu. Bu olayın hemen ardından Mustafa Sandal'ın yaptığı o meşhur "Melis ile karı koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işimiz olmamıştır" açıklaması ise sosyal medyada yeni bir tartışmanın da fitini ateşledi. Sandal'ın çok mesafeli, soğuk bir tavırla sanki uzak bir akrabasından bahseder gibi eşiyle arasına sınır koyması, her şeyden önce 'evlilik müessesesi' ile bağdaşmayacak bir tavırdır.

Evlilik; 'iyi günde kötü günde' sözünün üzerine kurulan kutsal bir bağdır. Evlilik, çiftlerin düğünlerinde kadeh tokuşturmasından veya Dubai'den pozlar vermesinden ibaret değildir. Bu kutsal aile kurumu zorluklara karşı birlikte mücadele etmek, kriz anlarında yan yana durabilmenin de sözünü içerir. Sandal ise 'iyi günde, kötü günde' sözünü unutarak, yaptığı açıklama ile fırtına koptuğu an gemiyi terk etme aceleciliğini hepimize gösterdi.

BİR İLK DEĞİL BU!

Sandal'ın ortaya koyduğu bu tavır eşi ile sadece 'finansal bir ayrışmayı' değil, gönül ayrışmasını da açıkça ortaya koymuştur.

Sandal bu mesafeli tavrını ilk defa da göstermiyor üstelik. 2019'da GÜNAYDIN'a verdiği röportajda Melis Sütşurup'a yönelik sözleri bugünkü tavrının işaret fişeği gibiydi. Sandal, ayrıldıkları dönemde GÜNAYDIN'a konuşmuş ve sanki aylardır büyük bir aşk yaşayan kendisi değilmiş gibi, son derece üstten ve mesafeli bir dille, "Melis çok iyi bir insan, birlikte vakit geçirdik ama kafamız uyuşmadı" demişti. Sütşurup ise Sandal'ın bu ifadesini çok saygısız bulduğunu söyleyerek sert bir açıklama yapmıştı.

SOĞUK VE MESAFELİ

Aradan yedi yıl geçti, Sandal ve Sütşurup çifti evlendi. Ancak Sandal'ın kriz anındaki 'vakit geçirdik' açıklamasında olduğu gibi 'soğuk ve mesafeli' tavrı devam ediyor.

Sandal 'pop yıldızı' imajına zeval gelmesin diye evlilik kurumuyla bağdaşmayan bir tavırla gemiyi terk etme telaşına girdi anlaşılan. Sandal kriz anında eşine sırtını dönerek, evlilik birliğini korumak yerine kendi çıkarlarını önceleyen, bencilce bir stratejiyi gözler önüne serdi. Umarım bu stratejisinden vazgeçer de fırtınalı günlerinde eşine evlenirken verdiği 'kötü günde de birlikte olma' sözünü tutar.